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SmallRig 4159 клетка для цифровой камеры Canon EOS R6 Mark II
SmallRig 4159 клетка для цифровой камеры Canon EOS R6 Mark II

SmallRig 4159 клетка для цифровой камеры Canon EOS R6 Mark II

SmallRig
Артикул: MTG-2026

SmallRig 4159 клетка для цифровой камеры Canon EOS R6 Mark II. Крепление - Резьба 1/4", 3/8", ARRI 3/8", разъем «холодный башмак», крепление NATO, крепление Arca Swiss

Описание

Характеристики:

  • Материал - Алюминиевый сплав
  • Крепление - Резьба 1/4", 3/8", ARRI 3/8", разъем «холодный башмак», крепление NATO, крепление Arca Swiss
  • Совместимые камеры - Canon EOS R6 Mark II

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