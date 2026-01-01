Характеристики:
- Материал - Алюминиевый сплав
- Крепление - Резьба 1/4", 3/8", ARRI 3/8", разъем «холодный башмак», крепление NATO, крепление Arca Swiss
- Совместимые камеры - Canon EOS R6 Mark II
Москва
Малая Семеновская 3с6
SmallRig 4159 клетка для цифровой камеры Canon EOS R6 Mark II. Крепление - Резьба 1/4", 3/8", ARRI 3/8", разъем «холодный башмак», крепление NATO, крепление Arca Swiss
Характеристики:
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