SmallRig 4148 поворотная плошадка для цифровых камер Sony A7RV / A7RIV / A7IV / A7SIII

Описание

Основные особенности:

1. Быстрое изменение положения камеры (горизонтальное/вертикальное) при установке на штативе.

2. Полный доступ к ЖК-экрану и разъемам камеры.

3. Совместимость со штативными головками и площадками с креплением Arca / Manfrotto RC2.

4. Возможность установки боковой ручки для съемки видео с рук и в движении.

5. Нижняя площадка может быть использована отдельно от поворотного механизма.

Камера надежно фиксируется на площадке с помощью винта ¼” и установочного штифта, что исключает возможное проворачивание и появление люфтов. Быстросъемное универсальное крепление, совместимое со стандартами Arca и Manfrotto RC2, позволяет установить площадку практически на любую штативную голову или площадку. А несколько отверстий с резьбой ¼” пригодятся для монтажа боковой ручки для съемки видео с рук и в движении.

При необходимости нижнюю площадку можно использовать отдельно от поворотного механизма, например для улучшения хвата камеры.



Совместимые камеры:



A7RV / A7IV / A7SIII / A7RIV



Обратите внимание, ЭТО ВАЖНО:



1. Площадка может быть использована только с объективами, имеющими диаметр корпуса у байонета не более 63мм.



2. Площадка не совместима со следующими объективами:



Tamron 20-40mm f/2.8 Di III VXD (Sony E)

Tamron 28-75mm f/2.8 Di III VXD G2 (Sony E)

Tamron 35-150mm f/2-2.8 Di III VXD (Sony E)

Tamron 50-400mm f/4.5-6.3 Di III VC VXD (Sony E)



Sony FE 20-70mm f/4G

Sony FE 24mm f/2,8G

Sony FE 40mm f/2.5G

Sony FE 450mm f/2.5G

Sony FE 400mm f/2.8 GM OSS

Sony FE 600mm f/4 GM OSS

Sony ZEISS T* FE 35mm f/2.8 ZA



Sigma 20mm f/2 DG DN

Sigma 24mm f/2 DG DN

Sigma 24mm f/3,5 DG DN

Sigma 45mm f/2,8 DG DN

Sigma 50mm f/2 DG DN

Sigma 65mm f/2 DG DN

Sigma 90mm f/2,8 DG DN



Samyang MF 14mm f/2,8 Mk2

Samyang 135mm f/2 ED UMC

Характеристики: