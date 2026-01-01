SmallRig 4148 поворотная плошадка для цифровых камер Sony A7RV / A7RIV / A7IV / A7SIII

Основные особенности:
1. Быстрое изменение положения камеры (горизонтальное/вертикальное) при установке на штативе.
2. Полный доступ к ЖК-экрану и разъемам камеры.
3. Совместимость со штативными головками и площадками с креплением Arca / Manfrotto RC2.
4. Возможность установки боковой ручки для съемки видео с рук и в движении.
5. Нижняя площадка может быть использована отдельно от поворотного механизма.
Камера надежно фиксируется на площадке с помощью винта ¼” и установочного штифта, что исключает возможное проворачивание и появление люфтов. Быстросъемное универсальное крепление, совместимое со стандартами Arca и Manfrotto RC2, позволяет установить площадку практически на любую штативную голову или площадку. А несколько отверстий с резьбой ¼” пригодятся для монтажа боковой ручки для съемки видео с рук и в движении.
При необходимости нижнюю площадку можно использовать отдельно от поворотного механизма, например для улучшения хвата камеры.
Совместимые камеры:
A7RV / A7IV / A7SIII / A7RIV
Обратите внимание, ЭТО ВАЖНО:
1. Площадка может быть использована только с объективами, имеющими диаметр корпуса у байонета не более 63мм.
2. Площадка не совместима со следующими объективами:
Tamron 20-40mm f/2.8 Di III VXD (Sony E)
Tamron 28-75mm f/2.8 Di III VXD G2 (Sony E)
Tamron 35-150mm f/2-2.8 Di III VXD (Sony E)
Tamron 50-400mm f/4.5-6.3 Di III VC VXD (Sony E)
Sony FE 20-70mm f/4G
Sony FE 24mm f/2,8G
Sony FE 40mm f/2.5G
Sony FE 450mm f/2.5G
Sony FE 400mm f/2.8 GM OSS
Sony FE 600mm f/4 GM OSS
Sony ZEISS T* FE 35mm f/2.8 ZA
Sigma 20mm f/2 DG DN
Sigma 24mm f/2 DG DN
Sigma 24mm f/3,5 DG DN
Sigma 45mm f/2,8 DG DN
Sigma 50mm f/2 DG DN
Sigma 65mm f/2 DG DN
Sigma 90mm f/2,8 DG DN
Samyang MF 14mm f/2,8 Mk2
Samyang 135mm f/2 ED UMC
Характеристики:
- Вес, кг 0.185
- Материал Алюминиевый сплав
- Совместимые камеры Sony A7SIII / A7IV / A7RV / A7RIV
- Крепление Резьба 1/4", крепление Arca Swiss