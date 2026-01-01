SmallRig 4067 Top Handle Extension Rig удлинитель для ручки

Характеристики:
- Размер 68 × 25 × 25 мм.
- Вес 82 гр.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Удлинитель предназначен для использования с верхними ручками SmallRig 1955 и 1984 для увеличения длины ручки, монтажа дополнительного оборудования и улучшения балансировки. Удлинитель оснащен несколькими креплениями с резьбами 1/4", 3/8", ARRi 3/8" и разъемом холодный башмак. Удлинитель прикрепляется к переднему торцу рукоятки с помощью винта ARRI 3/8".
Характеристики:
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