SmallRig 4067 Top Handle Extension Rig удлинитель для ручки

Артикул: OLE-2620

Удлинитель предназначен для использования с верхними ручками SmallRig 1955 и 1984 для увеличения длины ручки, монтажа дополнительного оборудования и улучшения балансировки. Удлинитель оснащен несколькими креплениями с резьбами 1/4", 3/8", ARRi 3/8" и разъемом холодный башмак. Удлинитель прикрепляется к переднему торцу рукоятки с помощью винта ARRI 3/8".