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SmallRig 4067 Top Handle Extension Rig удлинитель для ручки
SmallRig 4067 Top Handle Extension Rig удлинитель для ручки
SmallRig 4067 Top Handle Extension Rig удлинитель для ручки
SmallRig 4067 Top Handle Extension Rig удлинитель для ручки
SmallRig 4067 Top Handle Extension Rig удлинитель для ручки

SmallRig 4067 Top Handle Extension Rig удлинитель для ручки

SmallRig
Артикул: OLE-2620

Удлинитель предназначен для использования с верхними ручками SmallRig 1955 и 1984 для увеличения длины ручки, монтажа дополнительного оборудования и улучшения балансировки. Удлинитель оснащен несколькими креплениями с резьбами 1/4", 3/8", ARRi 3/8" и разъемом холодный башмак. Удлинитель прикрепляется к переднему торцу рукоятки с помощью винта ARRI 3/8".

Описание

Характеристики:

  • Размер 68 × 25 × 25 мм.
  • Вес 82 гр.

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