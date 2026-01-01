SmallRig 4004 Black Mamba клетка для цифровой камеры EOS R10

Клетка для цифровой камеры SmallRig “Black Mamba” Cage for Canon EOS R10
Основные особенности:
1. Стильная эргономичная клетка, повторяющая форму корпуса камеры.
2. Полный доступ ко всем органам управления камеры.
3. Фиксация камеры в трех точках исключает люфт и проворачивание.
4. Несколько типов креплений (резьба ¼", ARRI ⅜" и разъем «холодный башмак») для установки дополнительного оборудования и аксессуаров.
5. Быстросъемное крепление Arca-Swiss на нижней площадке для установки на стабилизаторы DJI RS 2 / RSC 2 или штативы.
Несколько типов креплений – резьба ¼” ⅜”, ARRI ⅜” и разъем «холодный башмак» позволяют закрепить на клетке все необходимое для съемки оборудование и аксессуары, например боковые ручки SmallRig 3786 и 3765, универсальный держатель SmallRig 2070 или держатель монитора 2903, накамерный микрофон и светодиодный осветитель. Быстросъемное крепление Arca-Swiss на нижней площадке упрощает установку на стабилизаторы DJI RS 2 / RSC 2 или штативы. С обеих сторон клетки имеются проушины для крепления кистевого и шейного ремней.
Характеристики:
- Материал - Алюминиевый сплав
- Крепление - Резьба 1/4", 3/8", ARRI 3/8", разъем «холодный башмак», крепление Arca Swiss
- Совместимые камеры - Canon EOS R10.