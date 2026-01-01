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SmallRig 4004 Black Mamba клетка для цифровой камеры EOS R10
SmallRig 4004 Black Mamba клетка для цифровой камеры EOS R10

SmallRig 4004 Black Mamba клетка для цифровой камеры EOS R10

SmallRig
Артикул: MTG-2025

SmallRig 4004 Black Mamba клетка для цифровой камеры EOS R10. Стильная эргономичная клетка SmallRig 4004 «Black Mamba» предназначена для защиты и установки необходимого дополнительного оборудования на цифровую камеру Canon EOS R10. Клетка повторяет форму корпуса камеры, и не блокирует доступ ко всем органам управления, разъемам и аккумулятору. Для крепления камеры используется винт ¼" и два боковых фиксатора, что исключает люфт и возможное проворачивание клетки

Описание

Клетка для цифровой камеры SmallRig “Black Mamba” Cage for Canon EOS R10

Основные особенности:
1. Стильная эргономичная клетка, повторяющая форму корпуса камеры.
2. Полный доступ ко всем органам управления камеры.
3. Фиксация камеры в трех точках исключает люфт и проворачивание.
4. Несколько типов креплений (резьба ¼", ARRI ⅜" и разъем «холодный башмак») для установки дополнительного оборудования и аксессуаров.
5. Быстросъемное крепление Arca-Swiss на нижней площадке для установки на стабилизаторы DJI RS 2 / RSC 2 или штативы.

Несколько типов креплений – резьба ¼” ⅜”, ARRI ⅜” и разъем «холодный башмак» позволяют закрепить на клетке все необходимое для съемки оборудование и аксессуары, например боковые ручки SmallRig 3786 и 3765, универсальный держатель SmallRig 2070 или держатель монитора 2903, накамерный микрофон и светодиодный осветитель. Быстросъемное крепление Arca-Swiss на нижней площадке упрощает установку на стабилизаторы DJI RS 2 / RSC 2 или штативы. С обеих сторон клетки имеются проушины для крепления кистевого и шейного ремней.

Характеристики:

  • Материал - Алюминиевый сплав
  • Крепление - Резьба 1/4", 3/8", ARRI 3/8", разъем «холодный башмак», крепление Arca Swiss
  • Совместимые камеры - Canon EOS R10.

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