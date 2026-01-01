SmallRig 4004 Black Mamba клетка для цифровой камеры EOS R10

Описание

Клетка для цифровой камеры SmallRig “Black Mamba” Cage for Canon EOS R10



Основные особенности:

1. Стильная эргономичная клетка, повторяющая форму корпуса камеры.

2. Полный доступ ко всем органам управления камеры.

3. Фиксация камеры в трех точках исключает люфт и проворачивание.

4. Несколько типов креплений (резьба ¼", ARRI ⅜" и разъем «холодный башмак») для установки дополнительного оборудования и аксессуаров.

5. Быстросъемное крепление Arca-Swiss на нижней площадке для установки на стабилизаторы DJI RS 2 / RSC 2 или штативы.



Несколько типов креплений – резьба ¼” ⅜”, ARRI ⅜” и разъем «холодный башмак» позволяют закрепить на клетке все необходимое для съемки оборудование и аксессуары, например боковые ручки SmallRig 3786 и 3765, универсальный держатель SmallRig 2070 или держатель монитора 2903, накамерный микрофон и светодиодный осветитель. Быстросъемное крепление Arca-Swiss на нижней площадке упрощает установку на стабилизаторы DJI RS 2 / RSC 2 или штативы. С обеих сторон клетки имеются проушины для крепления кистевого и шейного ремней.

Характеристики: