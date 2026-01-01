SmallRig 4003 Black Mamba клетка для цифровой камеры EOS R7

Описание

Клетка для цифровой камеры SmallRig “Black Mamba” Cage for Canon EOS R7

Артикул: 4003

Основные особенности:

1. Эргономичный, стильный дизайн.

2. Полный доступ ко всем органам управления и разъемам камеры.

3. Надежная фиксация камеры в трех точках исключает люфт и проворачивание.

4. Отверстия с резьбой ¼", ARRI ⅜", разъем «холодный башмак» и адаптер NATO для установки дополнительного оборудования и аксессуаров.

5. Площадка Arca-Swiss совместимая со стабилизаторами DJI RS 2 / RSC 2.



Несколько отверстий с резьбой ¼”, ⅜”, ARRI ⅜”, адаптер NATO и разъем «холодный» башмак могут быть использованы для монтажа различных аксессуаров. Например, для съемки с рук можно установить верхнюю ручку SmallRig 3765, боковую ручку SmallRig HSN2093C, крепление для монитора SmallRig 2903 или универсальный держатель SmallRig 2070В.

Нижняя площадка клетки совместима с креплением Arca-Swiss, что позволяет быстро устанавливать и снимать ее со штатива или стабилизаторов DJI RS 2 / RSC 2. На нижней площадке также находиться магнитный держатель для отвертки, чтобы необходимый для монтажа оборудования инструмент всегда была под рукой.

Характеристики: