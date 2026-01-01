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SmallRig 4003 Black Mamba клетка для цифровой камеры EOS R7
SmallRig 4003 Black Mamba клетка для цифровой камеры EOS R7

SmallRig 4003 Black Mamba клетка для цифровой камеры EOS R7

SmallRig
Артикул: MTG-2024

SmallRig 4003 Black Mamba клетка для цифровой камеры EOS R7. Клетка SmallRig 4003 предназначена для крепления необходимого для съемки оборудования и обеспечения дополнительной защиты цифровой камеры Canon EOS R7. Ее конструкция сохраняет полный доступ к рукоятке и всем органам управления, и разъемам камеры. Для крепления камеры используется винт ¼" и два боковых фиксатора, что исключает люфт и возможное проворачивание клетки.

Описание

Клетка для цифровой камеры SmallRig “Black Mamba” Cage for Canon EOS R7
Артикул: 4003
Основные особенности:
1. Эргономичный, стильный дизайн.
2. Полный доступ ко всем органам управления и разъемам камеры.
3. Надежная фиксация камеры в трех точках исключает люфт и проворачивание.
4. Отверстия с резьбой ¼", ARRI ⅜", разъем «холодный башмак» и адаптер NATO для установки дополнительного оборудования и аксессуаров.
5. Площадка Arca-Swiss совместимая со стабилизаторами DJI RS 2 / RSC 2.

Несколько отверстий с резьбой ¼”, ⅜”, ARRI ⅜”, адаптер NATO и разъем «холодный» башмак могут быть использованы для монтажа различных аксессуаров. Например, для съемки с рук можно установить верхнюю ручку SmallRig 3765, боковую ручку SmallRig HSN2093C, крепление для монитора SmallRig 2903 или универсальный держатель SmallRig 2070В.
Нижняя площадка клетки совместима с креплением Arca-Swiss, что позволяет быстро устанавливать и снимать ее со штатива или стабилизаторов DJI RS 2 / RSC 2. На нижней площадке также находиться магнитный держатель для отвертки, чтобы необходимый для монтажа оборудования инструмент всегда была под рукой.

Характеристики:

  • Материал - Алюминиевый сплав
  • Крепление - Резьба 1/4", 3/8", ARRI 3/8", разъем «холодный башмак», крепление NATO, крепление Arca Swiss
  • Совместимые камеры - Canon EOS R7. 

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