SmallRig 3948 клетка для цифровой камеры OM SYSTEM OM-1

Описание

Основные особенности:

1. Полный доступ к рукоятке камеры.

2. Компактные размеры и небольшой вес, всего 120 рг.

3. Отверстия с резьбой ¼", ARRI ⅜", разъем «холодный башмак» и адаптер NATO для установки дополнительного оборудования и аксессуаров.

4. Площадка Arca-Swiss совместимая со стабилизаторами DJI RS 2 / RSC 2.

5. Полный доступ ко всем органам управления и разъемам камеры.

6. Магнитное крепление для отвертки.

Несколько отверстий с резьбой ¼”, ⅜”, ARRI ⅜”, адаптер NATO и разъем «холодный» башмак могут быть использованы для монтажа различных аксессуаров. Например, для съемки с рук можно установить верхнюю ручку SmallRig 3765 или боковую ручку SmallRig HSN2093C, а для надежного соединения кабеля HDMI фиксатор SmallRig BSC2809.

Нижняя площадка клетки совместима с креплением Arca-Swiss, что позволяет быстро устанавливать и снимать ее со штатива или стабилизаторов DJI RS 2 / RSC 2. На нижней площадке также находиться магнитный держатель для отвертки, чтобы необходимый для монтажа оборудования инструмент всегда была под рукой.

Обратите внимание, ЭТО ВАЖНО:

1. Фиксатор кабеля BSC2809 не может быть использован вместе с камерами Olympus E-M1 Mark II / E-M1 Mark III.

2. Фиксатор кабеля и боковая ручка не могут быть установлены одновременно.

Характеристики: