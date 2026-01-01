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SmallRig 3948 клетка для цифровой камеры OM SYSTEM OM-1
SmallRig 3948 клетка для цифровой камеры OM SYSTEM OM-1
SmallRig 3948 клетка для цифровой камеры OM SYSTEM OM-1

SmallRig 3948 клетка для цифровой камеры OM SYSTEM OM-1

SmallRig
Артикул: MTG-3442

SmallRig 3948 клетка для цифровой камеры OM SYSTEM OM-1. Клетка SmallRig 3948 предназначена для крепления необходимого для съемки оборудования и обеспечения дополнительной защиты цифровой камеры OM SYSTEM OM-1. Ее конструкция сохраняет полный доступ к рукоятке и всем органам управления, и разъемам камеры. Для крепления камеры используется винт ¼", силиконовые накладки исключают возможное проворачивание клетки. Совместимые камеры: OM SYSTEM OM-1; Olympus OM-D E-M1 Mark II; Olympus OM-D E-M1 Mark III.

Описание

Основные особенности:
1. Полный доступ к рукоятке камеры.
2. Компактные размеры и небольшой вес, всего 120 рг.
3. Отверстия с резьбой ¼", ARRI ⅜", разъем «холодный башмак» и адаптер NATO для установки дополнительного оборудования и аксессуаров.
4. Площадка Arca-Swiss совместимая со стабилизаторами DJI RS 2 / RSC 2.
5. Полный доступ ко всем органам управления и разъемам камеры.
6. Магнитное крепление для отвертки.

Несколько отверстий с резьбой ¼”, ⅜”, ARRI ⅜”, адаптер NATO и разъем «холодный» башмак могут быть использованы для монтажа различных аксессуаров. Например, для съемки с рук можно установить верхнюю ручку SmallRig 3765 или боковую ручку SmallRig HSN2093C, а для надежного соединения кабеля HDMI фиксатор SmallRig BSC2809.
Нижняя площадка клетки совместима с креплением Arca-Swiss, что позволяет быстро устанавливать и снимать ее со штатива или стабилизаторов DJI RS 2 / RSC 2. На нижней площадке также находиться магнитный держатель для отвертки, чтобы необходимый для монтажа оборудования инструмент всегда была под рукой.

Обратите внимание, ЭТО ВАЖНО:
1. Фиксатор кабеля BSC2809 не может быть использован вместе с камерами Olympus E-M1 Mark II / E-M1 Mark III.
2. Фиксатор кабеля и боковая ручка не могут быть установлены одновременно.

Характеристики:

  • Вес, кг 0,120
  • Материал Алюминиевый сплав
  • Совместимые камеры OM SYSTEM OM-1 / Olympus OM-D E-M1 Mark II / OM-D E-M1 Mark III
  • Совместимое оборудование Фиксатор кабеля SmallRig BSC2809
  • Крепление Резьба 1/4", 3/8", ARRI 3/8", разъем «холодный башмак», крепление NATO, крепление Arca Swiss

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