SmallRig 3948 клетка для цифровой камеры OM SYSTEM OM-1

Основные особенности:
1. Полный доступ к рукоятке камеры.
2. Компактные размеры и небольшой вес, всего 120 рг.
3. Отверстия с резьбой ¼", ARRI ⅜", разъем «холодный башмак» и адаптер NATO для установки дополнительного оборудования и аксессуаров.
4. Площадка Arca-Swiss совместимая со стабилизаторами DJI RS 2 / RSC 2.
5. Полный доступ ко всем органам управления и разъемам камеры.
6. Магнитное крепление для отвертки.
Несколько отверстий с резьбой ¼”, ⅜”, ARRI ⅜”, адаптер NATO и разъем «холодный» башмак могут быть использованы для монтажа различных аксессуаров. Например, для съемки с рук можно установить верхнюю ручку SmallRig 3765 или боковую ручку SmallRig HSN2093C, а для надежного соединения кабеля HDMI фиксатор SmallRig BSC2809.
Нижняя площадка клетки совместима с креплением Arca-Swiss, что позволяет быстро устанавливать и снимать ее со штатива или стабилизаторов DJI RS 2 / RSC 2. На нижней площадке также находиться магнитный держатель для отвертки, чтобы необходимый для монтажа оборудования инструмент всегда была под рукой.
Обратите внимание, ЭТО ВАЖНО:
1. Фиксатор кабеля BSC2809 не может быть использован вместе с камерами Olympus E-M1 Mark II / E-M1 Mark III.
2. Фиксатор кабеля и боковая ручка не могут быть установлены одновременно.
Характеристики:
- Вес, кг 0,120
- Материал Алюминиевый сплав
- Совместимые камеры OM SYSTEM OM-1 / Olympus OM-D E-M1 Mark II / OM-D E-M1 Mark III
- Совместимое оборудование Фиксатор кабеля SmallRig BSC2809
- Крепление Резьба 1/4", 3/8", ARRI 3/8", разъем «холодный башмак», крепление NATO, крепление Arca Swiss