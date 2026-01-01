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SmallRig 3830B комплект для цифровых камер CanonR5/R6/R5С, клетка, фиксатор кабеля и верхняя ручка
SmallRig 3830B комплект для цифровых камер CanonR5/R6/R5С, клетка, фиксатор кабеля и верхняя ручка
SmallRig 3830B комплект для цифровых камер CanonR5/R6/R5С, клетка, фиксатор кабеля и верхняя ручка
SmallRig 3830B комплект для цифровых камер CanonR5/R6/R5С, клетка, фиксатор кабеля и верхняя ручка

SmallRig 3830B комплект для цифровых камер CanonR5/R6/R5С, клетка, фиксатор кабеля и верхняя ручка

SmallRig
Артикул: MTG-2744

SmallRig 3830B комплект для цифровых камер CanonR5/R6/R5С, клетка, фиксатор кабеля и боковая ручка. Совместимые камеры - Canon EOS R5C / R5 / R6. Крепление - Резьба 1/4", 3/8", ARRI 3/8", разъем «холодный башмак», крепление Arca Swiss. Материал - Алюминиевый сплав. 

Описание

SmallRig 3830B комплект для цифровых камер CanonR5/R6/R5С, клетка, фиксатор кабеля и верхняя ручка

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