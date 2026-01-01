SmallRig 3830B комплект для цифровых камер CanonR5/R6/R5С, клетка, фиксатор кабеля и верхняя ручка

Ваш город:
Москва
Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
SmallRig 3830B комплект для цифровых камер CanonR5/R6/R5С, клетка, фиксатор кабеля и боковая ручка. Совместимые камеры - Canon EOS R5C / R5 / R6. Крепление - Резьба 1/4", 3/8", ARRI 3/8", разъем «холодный башмак», крепление Arca Swiss. Материал - Алюминиевый сплав.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter