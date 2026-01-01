Smallrig 3765 (Lite) 3/8" ARRI рукоятка

Характеристики:
- Тип крепления рукоятка
- Ориентация верхняя
- Крепление "мама" 1/4", ARRI 3/8", Cold Shoe
- Крепление "папа" ARRI 3/8"
- Максимальная нагрузка 10 кг
- Материал алюминий, нержавеющая сталь, силикон
- Размеры 135 × 24.5 × 74.3 мм
- Вес 124 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Лёгкая верхняя ручка с креплением 3/8 дюйма от ARRI для соответствующих клеток. Благодаря вставкам из силикона, ручку удобно и комфортно использовать в любых условиях. Конструкция ручки предусматривает множество крепёжных отверстий. Крепление на холодный башмак с 2 сторон позволяет устанавливать микрофон, подсветку и другие аксессуары. Малый вес снижает нагрузку на руку при длительном использовании. Максимальная нагрузка 10 кг.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter