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Smallrig 3765 (Lite) 3/8" ARRI рукоятка
Smallrig 3765 (Lite) 3/8" ARRI рукоятка
Smallrig 3765 (Lite) 3/8" ARRI рукоятка
Smallrig 3765 (Lite) 3/8" ARRI рукоятка
Smallrig 3765 (Lite) 3/8" ARRI рукоятка
Smallrig 3765 (Lite) 3/8" ARRI рукоятка
Smallrig 3765 (Lite) 3/8" ARRI рукоятка

Smallrig 3765 (Lite) 3/8" ARRI рукоятка

SmallRig
Артикул: OLE-4690

Лёгкая верхняя ручка с креплением 3/8 дюйма от ARRI для соответствующих клеток. Благодаря вставкам из силикона, ручку удобно и комфортно использовать в любых условиях. Конструкция ручки предусматривает множество крепёжных отверстий. Крепление на холодный башмак с 2 сторон позволяет устанавливать микрофон, подсветку и другие аксессуары. Малый вес снижает нагрузку на руку при длительном использовании. Максимальная нагрузка 10 кг.

Описание

Характеристики:

  • Тип крепления рукоятка
  • Ориентация верхняя
  • Крепление "мама" 1/4", ARRI 3/8", Cold Shoe
  • Крепление "папа" ARRI 3/8"
  • Максимальная нагрузка 10 кг
  • Материал алюминий, нержавеющая сталь, силикон
  • Размеры 135 × 24.5 × 74.3 мм
  • Вес 124 г

Комплектация

  • рукоятка
  • шестигранный ключ

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