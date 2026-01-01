images
images
images
images
images
images
images
images
SmallRig 3517 Full Cage for BMPCC 6K Pro клетка для цифровой камеры
SmallRig 3517 Full Cage for BMPCC 6K Pro клетка для цифровой камеры
SmallRig 3517 Full Cage for BMPCC 6K Pro клетка для цифровой камеры
SmallRig 3517 Full Cage for BMPCC 6K Pro клетка для цифровой камеры
SmallRig 3517 Full Cage for BMPCC 6K Pro клетка для цифровой камеры
SmallRig 3517 Full Cage for BMPCC 6K Pro клетка для цифровой камеры
SmallRig 3517 Full Cage for BMPCC 6K Pro клетка для цифровой камеры
SmallRig 3517 Full Cage for BMPCC 6K Pro клетка для цифровой камеры

SmallRig 3517 Full Cage for BMPCC 6K Pro клетка для цифровой камеры

SmallRig
Артикул: MTG-2079

SmallRig 3517 Full Cage for BMPCC 6K Pro клетка для цифровой камеры. Полноразмерная клетка для цифровых камер BMPCC 6K Pro / 6K G2.

Описание

Основные особенности:
1. Полноразмерная клетка для цифровых камер BMPCC 6K Pro / 6K G2.
2. Встроенный разъем позволяет подключать батарейную ручку Blackmagic Pocket Camera Battery Grip.
3. Возможность установки держателя SSD диска, фиксатора кабеля и направляющей для фоллоу-фокуса.
4. Клетка повторяет форму корпуса камеры.

SmallRig 3517 – специальная версия полноразмерной клетки для цифровой камеры BMPCC 6K Pro / 6K G2. Она надежно фиксируется на камере двумя винтами ¼” (с верху и снизу). Направляющие штифты и резиновые накладки на нижней площадке, исключают возможность прокручивания оборудования. Конструкция клетки повторяет форму корпуса камеры и не блокирует доступ ко всем органам управления и разъемам, вентиляционным отверстиям и батарейному отсеку камеры.
Встроенный съемный разъем позволяет подключать к камере батарейную ручку Blackmagic Pocket Camera Battery Grip не снимая клетки. Отверстия с резьбой ¼”, ⅜”, ARRI ⅜”, разъем «холодный башмак» и адаптер NATO предназначены для установки необходимых для съемки аксессуаров. Например, боковых или верхних ручек SmallRig 1955, SmallRig 2187В для съемки с рук; держателя SmallRig 2245B для SSD-накопитель Samsung T5; фиксатора кабеля HDMI и USB-C SmallRig 3271.
На клетке также можно закрепить направляющую для установки фоллоу-фокуса и быстросъемные пластины совместимые с электронными стабилизаторами DJI RS 2 / RSC 2 / RS 3 / RS 3 Pro/
Для оперативного обслуживания клетки и установки дополнительных элементов, на нижней площадке предусмотрено крепление для шестигранного ключа.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Фотоконкурс Мои натюрморты
Фотоконкурс Мои натюрморты
Джон Фри (John Free) и &quot;Правило трех&quot; уличной фотографии
Джон Фри (John Free) и "Правило трех" уличной фотографии
Фотосессия детей. 5 советов по съемке
Фотосессия детей. 5 советов по съемке
Ральф Мерсер и его уникальный окружающий мир
Ральф Мерсер и его уникальный окружающий мир
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.