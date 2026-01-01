SmallRig 3517 Full Cage for BMPCC 6K Pro клетка для цифровой камеры

Описание

Основные особенности:

1. Полноразмерная клетка для цифровых камер BMPCC 6K Pro / 6K G2.

2. Встроенный разъем позволяет подключать батарейную ручку Blackmagic Pocket Camera Battery Grip.

3. Возможность установки держателя SSD диска, фиксатора кабеля и направляющей для фоллоу-фокуса.

4. Клетка повторяет форму корпуса камеры.



SmallRig 3517 – специальная версия полноразмерной клетки для цифровой камеры BMPCC 6K Pro / 6K G2. Она надежно фиксируется на камере двумя винтами ¼” (с верху и снизу). Направляющие штифты и резиновые накладки на нижней площадке, исключают возможность прокручивания оборудования. Конструкция клетки повторяет форму корпуса камеры и не блокирует доступ ко всем органам управления и разъемам, вентиляционным отверстиям и батарейному отсеку камеры.

Встроенный съемный разъем позволяет подключать к камере батарейную ручку Blackmagic Pocket Camera Battery Grip не снимая клетки. Отверстия с резьбой ¼”, ⅜”, ARRI ⅜”, разъем «холодный башмак» и адаптер NATO предназначены для установки необходимых для съемки аксессуаров. Например, боковых или верхних ручек SmallRig 1955, SmallRig 2187В для съемки с рук; держателя SmallRig 2245B для SSD-накопитель Samsung T5; фиксатора кабеля HDMI и USB-C SmallRig 3271.

На клетке также можно закрепить направляющую для установки фоллоу-фокуса и быстросъемные пластины совместимые с электронными стабилизаторами DJI RS 2 / RSC 2 / RS 3 / RS 3 Pro/

Для оперативного обслуживания клетки и установки дополнительных элементов, на нижней площадке предусмотрено крепление для шестигранного ключа.