SmallRig 3464 клетка для цифровых камер Canon EOS R5 / R6 с батарейным блоком

Описание

Основные особенности:

1. Полноразмерная клетка для монтажа необходимого оборудования и дополнительной защиты камеры.

2. Надежная фиксация камеры с трех сторон.

3. Магнитных держатель для отвертки.

4. Нижняя площадка совместима с креплением электронных стабилизаторов DJI RS2.

4. Большое количество точек крепления для установки аксессуаров (отверстия с резьбой ¼”, ARRI ⅜” и разъем «холодный башмак»).



Несколько типов креплений (отверстия с резьбой ¼”, ARRI ⅜”, разъем «холодный» башмак) позволяют закрепить на клетке разнообразные аксессуары и оборудование, например, боковую ручку Smallrig HSN2093C, верхние ручки Smallrig 1446В, 2165С, универсальной держатель Smallrig 2070В, накамерный микрофон simorr 3452 или осветитель SmallRig 3157 Pix M160.

Отверстие с резьбой ¼” в нижней части клетки предназначено для монтажа держателя направляющих Smallrig 3276. С его помощью можно закрепить на клетке фоллоу-фокус SmallRig 3010. Нижняя площадка с креплением Arca Swiss совместима с электронными стабилизаторами DJI RS2 и большинством фотоштативов.

Характеристики: