SmallRig 3464 клетка для цифровых камер Canon EOS R5 / R6 с батарейным блоком

Основные особенности:
1. Полноразмерная клетка для монтажа необходимого оборудования и дополнительной защиты камеры.
2. Надежная фиксация камеры с трех сторон.
3. Магнитных держатель для отвертки.
4. Нижняя площадка совместима с креплением электронных стабилизаторов DJI RS2.
4. Большое количество точек крепления для установки аксессуаров (отверстия с резьбой ¼”, ARRI ⅜” и разъем «холодный башмак»).
Несколько типов креплений (отверстия с резьбой ¼”, ARRI ⅜”, разъем «холодный» башмак) позволяют закрепить на клетке разнообразные аксессуары и оборудование, например, боковую ручку Smallrig HSN2093C, верхние ручки Smallrig 1446В, 2165С, универсальной держатель Smallrig 2070В, накамерный микрофон simorr 3452 или осветитель SmallRig 3157 Pix M160.
Отверстие с резьбой ¼” в нижней части клетки предназначено для монтажа держателя направляющих Smallrig 3276. С его помощью можно закрепить на клетке фоллоу-фокус SmallRig 3010. Нижняя площадка с креплением Arca Swiss совместима с электронными стабилизаторами DJI RS2 и большинством фотоштативов.
Характеристики:
- Материал - Алюминиевый сплав
- Крепление - Резьба 1/4", 3/8", ARRI 3/8", разъем «холодный башмак»
- Совместимые камеры - Canon EOS R5C / R5 / R6 с батарейным блоком BG-R10
- Совместимое оборудование - Фиксатор кабеля SmallRig 2981B