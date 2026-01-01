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SmallRig 3382B Battery Grip Compatible Cage for BMPCC 6K Pro клетка для цифровой камеры
SmallRig 3382B Battery Grip Compatible Cage for BMPCC 6K Pro клетка для цифровой камеры
SmallRig 3382B Battery Grip Compatible Cage for BMPCC 6K Pro клетка для цифровой камеры
SmallRig 3382B Battery Grip Compatible Cage for BMPCC 6K Pro клетка для цифровой камеры
SmallRig 3382B Battery Grip Compatible Cage for BMPCC 6K Pro клетка для цифровой камеры
SmallRig 3382B Battery Grip Compatible Cage for BMPCC 6K Pro клетка для цифровой камеры
SmallRig 3382B Battery Grip Compatible Cage for BMPCC 6K Pro клетка для цифровой камеры
SmallRig 3382B Battery Grip Compatible Cage for BMPCC 6K Pro клетка для цифровой камеры
SmallRig 3382B Battery Grip Compatible Cage for BMPCC 6K Pro клетка для цифровой камеры

SmallRig 3382B Battery Grip Compatible Cage for BMPCC 6K Pro клетка для цифровой камеры

SmallRig
Артикул: MTG-2078

SmallRig 3382B Battery Grip Compatible Cage for BMPCC 6K Pro клетка для цифровой камеры. Совместимые камеры - Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 6К Pro.

Описание

Материал - Алюминиевый сплав
Крепление - Резьба 1/4", 3/8", ARRI 3/8", разъем «холодный башмак», крепление NATO

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