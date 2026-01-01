Материал - Алюминиевый сплав
Крепление - Резьба 1/4", 3/8", ARRI 3/8", разъем «холодный башмак», крепление NATO
Материал - Алюминиевый сплав
Москва
Малая Семеновская 3с6
SmallRig 3382B Battery Grip Compatible Cage for BMPCC 6K Pro клетка для цифровой камеры. Совместимые камеры - Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 6К Pro.
Материал - Алюминиевый сплав
Крепление - Резьба 1/4", 3/8", ARRI 3/8", разъем «холодный башмак», крепление NATO
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