SmallRig 3276 держатель направляющей 12/15мм для клетки камеры BMPCC 6K Pro

Артикул: OLE-2201

Крепление из облегченного алюминия предназначено для установки одной цилиндрической направляющей диаметром 15 мм на клетку SmallRig 3270 для камеры Blackmagic BMPCC 6K Pro. Оснащено штативным винтом 1/4"-20 с позиционирующем винтом, предотвращающим самопроизвольное окручивание. В комлекте адаптер для направляющей диаметром 12 мм и шестигранный ключ.