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SmallRig 3276 держатель направляющей 12/15мм для клетки камеры BMPCC 6K Pro
SmallRig 3276 держатель направляющей 12/15мм для клетки камеры BMPCC 6K Pro
SmallRig 3276 держатель направляющей 12/15мм для клетки камеры BMPCC 6K Pro
SmallRig 3276 держатель направляющей 12/15мм для клетки камеры BMPCC 6K Pro
SmallRig 3276 держатель направляющей 12/15мм для клетки камеры BMPCC 6K Pro
SmallRig 3276 держатель направляющей 12/15мм для клетки камеры BMPCC 6K Pro

SmallRig 3276 держатель направляющей 12/15мм для клетки камеры BMPCC 6K Pro

SmallRig
Артикул: OLE-2201

Крепление из облегченного алюминия предназначено для установки одной цилиндрической направляющей диаметром 15 мм на клетку SmallRig 3270 для камеры Blackmagic BMPCC 6K Pro. Оснащено штативным винтом 1/4"-20 с позиционирующем винтом, предотвращающим самопроизвольное окручивание. В комлекте адаптер для направляющей диаметром 12 мм и шестигранный ключ.

Описание

Характеристики:

  • Размеры: 36.5 x 32.9 x 21 мм
  • Вес: 26 г

Комплектация

  • держатель
  • адаптер для 12-мм направляющих
  • шестигранный ключ

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