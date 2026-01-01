SmallRig 3276 держатель направляющей 12/15мм для клетки камеры BMPCC 6K Pro

Характеристики:
- Размеры: 36.5 x 32.9 x 21 мм
- Вес: 26 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Крепление из облегченного алюминия предназначено для установки одной цилиндрической направляющей диаметром 15 мм на клетку SmallRig 3270 для камеры Blackmagic BMPCC 6K Pro. Оснащено штативным винтом 1/4"-20 с позиционирующем винтом, предотвращающим самопроизвольное окручивание. В комлекте адаптер для направляющей диаметром 12 мм и шестигранный ключ.
Характеристики:
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