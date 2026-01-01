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SmallRig 3233B Black Mamba клетка для цифровых камер EOS R5 / R6
SmallRig 3233B Black Mamba клетка для цифровых камер EOS R5 / R6
SmallRig 3233B Black Mamba клетка для цифровых камер EOS R5 / R6
SmallRig 3233B Black Mamba клетка для цифровых камер EOS R5 / R6
SmallRig 3233B Black Mamba клетка для цифровых камер EOS R5 / R6
SmallRig 3233B Black Mamba клетка для цифровых камер EOS R5 / R6

SmallRig 3233B Black Mamba клетка для цифровых камер EOS R5 / R6

SmallRig
Артикул: MTG-2019

SmallRig 3233B Black Mamba клетка для цифровых камер EOS R5 / R6. Легкая и компактная клетка SmallRig 3233B “Black Mamba” предназначена для дополнительной защиты цифровых камер Canon EOS R5 / R5C / R6 и установки необходимого для съемки оборудования. Камера надежно фиксируется в клетке с помощью винта ¼” и двух штифтов, что исключает возможность проворачивания. Силиконовая вставка с внутренней стороны клетки предохраняет корпус камеры от появления царапин.

Описание

Основные особенности:
1. Легкая и компактная клетка для цифровых камер Canon EOS R5 C/R5/R6.
2. Полный доступ ко всем элементам управления и разъемам камеры.
3. Надежная фиксация камеры в трех точках исключает проворачивание клетки.
4. Несколько типов креплений для установки дополнительного оборудования и аксессуаров: резьба ¼”, ⅜”, ARRI ⅜” и разъем «холодный башмак».
5. Нижняя площадка стандарта Arca-Swiss совместима с электронными стабилизаторами DJI RS 2 / RSC 2 / RS 3 / RS 3 Pro.
6. Встроенное магнитное крепление для отвертки

Конструкция клетки обеспечивает полный доступ ко всем элементам управления и разъемам камеры. Несколько типов креплений (резьба ¼”, ⅜”, ARRI ⅜” и разъем «холодный башмак») предназначены для установки дополнительного оборудования и аксессуаров. Например, боковых ручек SmallRig HSN2093 и 3260, верхней ручки SmallRig 3786, держателя монитора SmallRig 2903, светодиодного осветителя SmallRig 3157 или внешнего микрофона SmallRig 3468 Forevala S20. Клетка имеет проушины для крепления кистевого ремня SmallRig 3848.
Нижняя площадка клетки совместима скреплением электронных стабилизаторов DJI RS 2 / RSC 2 / RS 3 / RS 3 Pro, это позволяет быстро переходить от съемки с рук к съемке со штатива или стабилизатора. Благодаря встроенному магнитному креплению для отвертки, необходимых для монтажа инструмент всегда будет под рукой.

Совместимые камеры: Canon EOS R5 C, Canon EOS R5, Canon EOS R6. 

Характеристики:

  • Материал - Алюминиевый сплав / АБС-пластик
  • Крепление - Резьба 1/4", 3/8", ARRI 3/8", разъем «холодный башмак»
  • Совместимые камеры - Canon EOS R5C / R5 / R6
  • Совместимое оборудование - Фиксатор кабеля SmallRig 2981B. 

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