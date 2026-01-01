SmallRig 2916 Mini Side Handle (1/4”-20 Screws) ручка боковая

Харктеристики:
- Размер 76 х 42 х 100 мм
- Вес 139 гр
Москва
Малая Семеновская 3с6
Ручка предназначена для беззеркальных, цифровых камер и других небольших камер, может устанавливаться слева и справа от камеры. Скользящее крепление, регулируемое по высоте. Оснащена 3 отверстиями 1/4" для крепления аксессуаров и 4 проушинами для крепления ремешка. В комплекте шестигранный ключ.
Харктеристики:
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