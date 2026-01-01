images
images
images
images
images
SmallRig 2821 ручка верхняя Mini Top Handle for Light-weight Cameras (1/4” Screws)
SmallRig 2821 ручка верхняя Mini Top Handle for Light-weight Cameras (1/4” Screws)
SmallRig 2821 ручка верхняя Mini Top Handle for Light-weight Cameras (1/4” Screws)
SmallRig 2821 ручка верхняя Mini Top Handle for Light-weight Cameras (1/4” Screws)
SmallRig 2821 ручка верхняя Mini Top Handle for Light-weight Cameras (1/4” Screws)

SmallRig 2821 ручка верхняя Mini Top Handle for Light-weight Cameras (1/4” Screws)

SmallRig
Артикул: DAN-4993

Ручка верхняя SmallRig 2821 Mini Top Handle for Light-weight Cameras (1/4” Screws).

Ручка выполнена из алюминиевого сплава и имеет мягкое силиконовое покрытие. К клетке крепится двумя винтами 1/4". Удобна при съемке с нижней точки. Размер - 76x39x57 мм. Вес - 59 г.

Описание

Ручка предназначена для небольших камер. Внимание! Она может быть слишком маленькой, если у вас очень большие руки.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Стэнли Грин - военный фотограф, автор &quot;Черного паспорта&quot; и не только
Стэнли Грин - военный фотограф, автор "Черного паспорта" и не только
Как создать стильный образ. 3 совета профессионального фотографа
Как создать стильный образ. 3 совета профессионального фотографа
Кларенс Синклер Булл - великий портретист эпохи &quot;уличного голливудского гламура&quot;
Кларенс Синклер Булл - великий портретист эпохи "уличного голливудского гламура"
Максим Петрович Дмитриев - основоположник российской фотопублицистики и знаменитый фотограф-документалист
Максим Петрович Дмитриев - основоположник российской фотопублицистики и знаменитый фотограф-документалист
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.