SmallRig 2821 ручка верхняя Mini Top Handle for Light-weight Cameras (1/4” Screws)

Ручка предназначена для небольших камер. Внимание! Она может быть слишком маленькой, если у вас очень большие руки.
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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Ручка верхняя SmallRig 2821 Mini Top Handle for Light-weight Cameras (1/4” Screws).
Ручка выполнена из алюминиевого сплава и имеет мягкое силиконовое покрытие. К клетке крепится двумя винтами 1/4". Удобна при съемке с нижней точки. Размер - 76x39x57 мм. Вес - 59 г.
Ручка предназначена для небольших камер. Внимание! Она может быть слишком маленькой, если у вас очень большие руки.
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