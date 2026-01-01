SmallRig 2766 клетка для цифровых камер Full Cage for BMPCC 4K/6K (Dark Olive)

Описание

Клетка предназначена для профессиональной видео съемки. Аксессуар позволяет установить рукояти и имеет устойчивый двуручный хват, который обеспечивает более надежную фиксацию и значительно более плавную картинку.

Крепление позволяет зафиксировать камеру и предохраняет ее от ударов.

Приспособление имеет несколько резьбовых креплений 1/4" и 3/8" для установки дополнительного микрофона, света и т.п.

Совместимость: