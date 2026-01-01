SmallRig 2165C Universal ARRI Locating Handle ручка верхняя

Характеристики:
- Размеры 124 х 24,6 х 68 мм
- Вес 172 гр
Москва
Малая Семеновская 3с6
Верхняя ручка крепится к камере или клетке с помощью стандартного винта ARRI 3/8”. Предусмотрено несколько отверстий с резьбой 1/4", 3/8" и ARRI 3/8" для прикрепления дополнительных аксессуаров. Для монтажа микрофона или LED-осветителя ручка оснащена тремя разъемами «холодный башмак». Возможно горизонтальная или вертикальная ориентация ручки при установке.
Характеристики:
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