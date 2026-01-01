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SmallRig 2165C Universal ARRI Locating Handle ручка верхняя
SmallRig 2165C Universal ARRI Locating Handle ручка верхняя
SmallRig 2165C Universal ARRI Locating Handle ручка верхняя
SmallRig 2165C Universal ARRI Locating Handle ручка верхняя
SmallRig 2165C Universal ARRI Locating Handle ручка верхняя

SmallRig 2165C Universal ARRI Locating Handle ручка верхняя

SmallRig
Артикул: OLE-2616

Верхняя ручка крепится к камере или клетке с помощью стандартного винта ARRI 3/8”. Предусмотрено несколько отверстий с резьбой 1/4", 3/8" и ARRI 3/8" для прикрепления дополнительных аксессуаров. Для монтажа микрофона или LED-осветителя ручка оснащена тремя разъемами «холодный башмак». Возможно горизонтальная или вертикальная ориентация ручки при установке.

Описание

Характеристики:

  • Размеры 124 х 24,6 х 68 мм
  • Вес 172 гр

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