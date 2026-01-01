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SmallRig 2165B ручка верхняя Arri Locating Handle
SmallRig 2165B ручка верхняя Arri Locating Handle
SmallRig 2165B ручка верхняя Arri Locating Handle
SmallRig 2165B ручка верхняя Arri Locating Handle
SmallRig 2165B ручка верхняя Arri Locating Handle
SmallRig 2165B ручка верхняя Arri Locating Handle

SmallRig 2165B ручка верхняя Arri Locating Handle

SmallRig
Артикул: DAN-4991

Ручка верхняя SmallRig 2165B Arri Locating Handle.

Ручка выполнена из алюминиевого сплава. К клетке крепится двумя винтами 3/8". Удобна при съемке с нижней точки. На ручке предусмотрен три холодный башмак для установки дополнительного оборудования. Вес - 181 г.

Описание

SmallRig 2165B ручка верхняя Arri Locating Handle

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