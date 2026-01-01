SmallRig 2165B ручка верхняя Arri Locating Handle

Артикул: DAN-4991

Ручка верхняя SmallRig 2165B Arri Locating Handle.

Ручка выполнена из алюминиевого сплава. К клетке крепится двумя винтами 3/8". Удобна при съемке с нижней точки. На ручке предусмотрен три холодный башмак для установки дополнительного оборудования. Вес - 181 г.