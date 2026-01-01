SmallRig 2165B ручка верхняя Arri Locating Handle

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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Ручка верхняя SmallRig 2165B Arri Locating Handle.
Ручка выполнена из алюминиевого сплава. К клетке крепится двумя винтами 3/8". Удобна при съемке с нижней точки. На ручке предусмотрен три холодный башмак для установки дополнительного оборудования. Вес - 181 г.
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