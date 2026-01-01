SmallRig 1638C Top Handle with Cold Shoe ручка верхняя

Артикул: OLE-2613

Верхняя ручка оснащена разъемом «холодный» башмак для подсоединения клеток и других систем крепления. Расположенные на передней панели и самой ручке отверстия с резьбой 1/4" и 3/8" используются для установки дополнительных аксессуаров. НА конце ручке есть отверстие ARRI 3/8" Максимальная нагрузка 10 кг.