SmallRig 1638C Top Handle with Cold Shoe ручка верхняя

Характеристики:
- Размер 127,2 x 70 x 48 мм
- Вес 158 гр.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Верхняя ручка оснащена разъемом «холодный» башмак для подсоединения клеток и других систем крепления. Расположенные на передней панели и самой ручке отверстия с резьбой 1/4" и 3/8" используются для установки дополнительных аксессуаров. НА конце ручке есть отверстие ARRI 3/8" Максимальная нагрузка 10 кг.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter