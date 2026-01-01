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SmallRig 1638C Top Handle with Cold Shoe ручка верхняя
SmallRig 1638C Top Handle with Cold Shoe ручка верхняя
SmallRig 1638C Top Handle with Cold Shoe ручка верхняя
SmallRig 1638C Top Handle with Cold Shoe ручка верхняя
SmallRig 1638C Top Handle with Cold Shoe ручка верхняя

SmallRig 1638C Top Handle with Cold Shoe ручка верхняя

SmallRig
Артикул: OLE-2613

Верхняя ручка оснащена разъемом «холодный» башмак для подсоединения клеток и других систем крепления. Расположенные на передней панели и самой ручке отверстия с резьбой 1/4" и 3/8" используются для установки дополнительных аксессуаров. НА конце ручке есть отверстие ARRI 3/8" Максимальная нагрузка 10 кг.

Описание

Характеристики:

  • Размер 127,2 x 70 x 48 мм
  • Вес 158 гр.

Комплектация

  • верхняя ручка,
  • шестигранный ключ,
  • 2 винта 1/4 дюйма-20.

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