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PULUZ PU3219B металлическая клетка для Sony ZV-E10 II черная
PULUZ PU3219B металлическая клетка для Sony ZV-E10 II черная
PULUZ PU3219B металлическая клетка для Sony ZV-E10 II черная

PULUZ PU3219B металлическая клетка для Sony ZV-E10 II черная

PULUZ
Артикул: OLE-4764

Металлическая клетка для камеры Sony ZV-E10 имеет многочисленные резьбовые гнезда 1/4"-20. В верхней части расположена гнездо типа Arri 3/8" с адаптером 1/4". Сверху предусмотрены холодный башмак и планка НАТО. Основание клетки выполнено в форме «ласточкиного хвоста» стандарта Arca Swiss. Камера надежно фиксируется через штативное гнездо.

Описание

Клетка обеспечивает удобный доступ ко всем элементам управления камерой и батарейному отсеку. Конструкция позволяет подключать необходимые кабели без помех. Камера надежно фиксируется в одном положении через штативное гнездо, обеспечивая стабильность и безопасность при использовании.

С её помощью можно закрепить верхние и боковые рукоятки для удобства работы, мониторы, рекордеры, батарейные площадки, микрофоны, осветительное оборудование, фиксаторы для кабелей и оптические аксессуары, такие как подпорки, бленды и моторы для фокусировки.

Характеристики

  • Совместимые камеры Sony ZV-E10
  • Материал алюминиевый сплав
  • Размеры 129 х 85 х 53 мм

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