PULUZ PU3219B металлическая клетка для Sony ZV-E10 II черная

Клетка обеспечивает удобный доступ ко всем элементам управления камерой и батарейному отсеку. Конструкция позволяет подключать необходимые кабели без помех. Камера надежно фиксируется в одном положении через штативное гнездо, обеспечивая стабильность и безопасность при использовании.
С её помощью можно закрепить верхние и боковые рукоятки для удобства работы, мониторы, рекордеры, батарейные площадки, микрофоны, осветительное оборудование, фиксаторы для кабелей и оптические аксессуары, такие как подпорки, бленды и моторы для фокусировки.
Характеристики
- Совместимые камеры Sony ZV-E10
- Материал алюминиевый сплав
- Размеры 129 х 85 х 53 мм