PULUZ PU3217B металлическая клетка для Sony A7C II / A7C R черная

Клетка обеспечивает свободный доступ ко всем элементам управления и батарейному отсеку камеры. Фиксатор HDMI кабеля обеспечивает надежное соединение с внешним монитором во время записи и защищает HDMI порт на камере от повреждений при случайных рывках за кабель. Силиконовые накладки на внутренней поверхности предотвращают появление царапин на корпусе камеры. По бокам и снизу предусмотрены проушины для крепления плечевого или кистевого ремней.
В углублении на нижней пластине с помощью магнитов зафиксирован мультитул: шестигранный ключ + шлицевая отвертка.
Характеристики
- Совместимые камеры Sony a7C II и a7CR
- Материал алюминиевый сплав
- Размеры: 156 х 89 х 58 мм