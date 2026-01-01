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PULUZ PU3217B металлическая клетка для Sony A7C II / A7C R черная
PULUZ PU3217B металлическая клетка для Sony A7C II / A7C R черная
PULUZ PU3217B металлическая клетка для Sony A7C II / A7C R черная
PULUZ PU3217B металлическая клетка для Sony A7C II / A7C R черная
PULUZ PU3217B металлическая клетка для Sony A7C II / A7C R черная
PULUZ PU3217B металлическая клетка для Sony A7C II / A7C R черная
PULUZ PU3217B металлическая клетка для Sony A7C II / A7C R черная

PULUZ PU3217B металлическая клетка для Sony A7C II / A7C R черная

PULUZ
Артикул: OLE-4763

Металлическая клетка для камер Sony a7C II и a7CR предоставляет универсальную платформу для установки различных аксессуаров. Оснащена резьбовыми гнездами 1/4"-20 по всему периметру, а также холодным башмаком сверху и планкой НАТО слева. Основание клетки выполнено в форме «ласточкиного хвоста» стандарта Arca Swiss. Камера надежно фиксируется через штативное гнездо и через правую проушину для ремня.

Описание

Клетка обеспечивает свободный доступ ко всем элементам управления и батарейному отсеку камеры. Фиксатор HDMI кабеля обеспечивает надежное соединение с внешним монитором во время записи и защищает HDMI порт на камере от повреждений при случайных рывках за кабель. Силиконовые накладки на внутренней поверхности предотвращают появление царапин на корпусе камеры. По бокам и снизу предусмотрены проушины для крепления плечевого или кистевого ремней.

В углублении на нижней пластине с помощью магнитов зафиксирован мультитул: шестигранный ключ + шлицевая отвертка. 

Характеристики

  • Совместимые камеры Sony a7C II и a7CR
  • Материал алюминиевый сплав
  • Размеры: 156 х 89 х 58 мм

Комплектация

  • Клетка
  • Фиксатор HDMI кабеля
  • Шестигранный ключ

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