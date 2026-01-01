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PULUZ PU3129B металлическая клетка для Nikon Z6II/Z6III черная
PULUZ PU3129B металлическая клетка для Nikon Z6II/Z6III черная
PULUZ PU3129B металлическая клетка для Nikon Z6II/Z6III черная
PULUZ PU3129B металлическая клетка для Nikon Z6II/Z6III черная
PULUZ PU3129B металлическая клетка для Nikon Z6II/Z6III черная
PULUZ PU3129B металлическая клетка для Nikon Z6II/Z6III черная

PULUZ PU3129B металлическая клетка для Nikon Z6II/Z6III черная

PULUZ
Артикул: OLE-4758

Металлическая клетка для камер Nikon Z6 II и Z6 III предоставляет универсальную платформу для установки различных аксессуаров. Оснащена резьбовыми гнездами 1/4"-20 по всему периметру, а также холодным башмаком сверху и планкой НАТО слева. Основание клетки выполнено в форме «ласточкиного хвоста» стандарта Arca Swiss. Камера надежно фиксируется через штативное гнездо.

Описание

Клетка обеспечивает свободный доступ ко всем элементам управления и батарейному отсеку камеры, позволяя откидывать монитор в сторону и подключать необходимые кабели.  Резиновые накладки на внутренней поверхности предотвращают появление царапин на корпусе камеры, а снизу предусмотрено гнездо для крепления ремней типа QD.

 В углублении на нижней пластине с помощью магнитов фиксируется мини-отвертка («монетка»). 

Характеристики

  • Совместимые камеры Nikon Z6 II и Z6 III
  • Материал алюминиевый сплав
  • Размеры: 152 х 118 х 63 мм

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