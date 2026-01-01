PULUZ PU3129B металлическая клетка для Nikon Z6II/Z6III черная

Клетка обеспечивает свободный доступ ко всем элементам управления и батарейному отсеку камеры, позволяя откидывать монитор в сторону и подключать необходимые кабели. Резиновые накладки на внутренней поверхности предотвращают появление царапин на корпусе камеры, а снизу предусмотрено гнездо для крепления ремней типа QD.
В углублении на нижней пластине с помощью магнитов фиксируется мини-отвертка («монетка»).
Характеристики
- Совместимые камеры Nikon Z6 II и Z6 III
- Материал алюминиевый сплав
- Размеры: 152 х 118 х 63 мм