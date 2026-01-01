Fujifilm Instax Wide 300 Toffee моментальная фотокамера

Артикул: OLE-2639

Камера в в белом цвете с кофейной отделкой цвете оснащена оптическим видоискателем и создаёт небольшие снимки размером 62 х 99 мм (размер без рамки), отснятый кадр проявляется в течение 90 секунд, отпечаток появляется из верхней прорези в корпусе фотаппарата. Автоматическая экспозиция, режим селфи. Съемка крупным планом с расстояния 90 см, с макрообъективом ( в комплекте) - 40 см. Питание - 2 батарейки АА.