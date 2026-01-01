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Fujifilm Instax Wide 300 моментальная фотокамера
Fujifilm Instax Wide 300 моментальная фотокамера
Fujifilm Instax Wide 300 моментальная фотокамера
Fujifilm Instax Wide 300 моментальная фотокамера

Fujifilm Instax Wide 300 моментальная фотокамера

Fujifilm
Артикул: OLE-2638

Камера в черном цвете оснащена оптическим видоискателем и создаёт небольшие снимки размером 62 х 99 мм (размер без рамки), отснятый кадр проявляется в течение 90 секунд, отпечаток появляется из верхней прорези в корпусе фотаппарата. Автоматическая экспозиция, режим селфи. Съемка крупным планом с расстояния 90 см, с макрообъективом ( в комплекте) - 40 см. Питание - 2 батарейки АА. 

Описание

Характеристики:

  • Цветная пленка Fujifilm Instant Color "INSTAX WIDE"
  • Размер пленки 86 х 108 мм
  • Размер изображения 62 х 99 мм
  • Выдвижной объектив, 2 компонента, 2 элемента, F = 95 мм, f14
  • Видоискатель Искатель реального изображения, 0,37x, с целевой точкой
  • Фокусировка Переключение двух диапазонов с приводом от двигателя (0,9–3 м / 3 м – ∞), Нормальный режим (0,9–3 м), Ландшафтный режим (3 м – ∞)
  • Программируемый электронный спуск затвора, 1/64 с – 1/200 с.
  • Контроль экспозиции Автоматический, диапазон блокировки (ISO 800): LV 10,5 - LV 15 Компенсация экспозиции (контроль светлее-темнее): ± 2/3EV
  • Подача пленки Автоматический
  • Вспышка Встроенная автоматическая электронная вспышка, Время зарядки: 0,2–6 с (при использовании новой батареи), Индикатор зарядки вспышки (светодиод горит красным), Режим заполняющей вспышки, Эффективная дальность действия лампы вспышки: 0,9–3 м
  • Жидкокристаллический дисплей (ЖК-дисплей)
  • Счетчик экспозиции (количество неэкспонированных пленок), контроль «Светлее-Темнее», режим заполняющей вспышки
  • Источник питания Четыре щелочные батарейки типа АА, 1,5 В (LR6), Емкость: 10 упаковок пленки.
  • Размеры 167,8 x 94,7 x 120,9 мм
  • Вес 612 г

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