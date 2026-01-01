Fujifilm Instax Wide 300 моментальная фотокамера

Характеристики:
- Цветная пленка Fujifilm Instant Color "INSTAX WIDE"
- Размер пленки 86 х 108 мм
- Размер изображения 62 х 99 мм
- Выдвижной объектив, 2 компонента, 2 элемента, F = 95 мм, f14
- Видоискатель Искатель реального изображения, 0,37x, с целевой точкой
- Фокусировка Переключение двух диапазонов с приводом от двигателя (0,9–3 м / 3 м – ∞), Нормальный режим (0,9–3 м), Ландшафтный режим (3 м – ∞)
- Программируемый электронный спуск затвора, 1/64 с – 1/200 с.
- Контроль экспозиции Автоматический, диапазон блокировки (ISO 800): LV 10,5 - LV 15 Компенсация экспозиции (контроль светлее-темнее): ± 2/3EV
- Подача пленки Автоматический
- Вспышка Встроенная автоматическая электронная вспышка, Время зарядки: 0,2–6 с (при использовании новой батареи), Индикатор зарядки вспышки (светодиод горит красным), Режим заполняющей вспышки, Эффективная дальность действия лампы вспышки: 0,9–3 м
- Жидкокристаллический дисплей (ЖК-дисплей)
- Счетчик экспозиции (количество неэкспонированных пленок), контроль «Светлее-Темнее», режим заполняющей вспышки
- Источник питания Четыре щелочные батарейки типа АА, 1,5 В (LR6), Емкость: 10 упаковок пленки.
- Размеры 167,8 x 94,7 x 120,9 мм
- Вес 612 г