Fujifilm Instax Square SQ40 моментальная фотокамера

Характеристики:
- FUJIFILM INSTAX SQUARE моментальная пленка
- Размер изображения фотографии 62 мм × 62 мм
- Объектив 2 компонента, 2 элемента, f = 65,75 мм, диафрагма 1:12,6
- Видоискатель перевернутый искатель Галилея, 0,4х, с визирной точкой
- Минимальное расстояние фокусировки 0,3 м и более (используйте режим селфи на расстоянии от 0,3 м до 0,5 м)
- Программируемый электронный затвор от 1/2 до 1/400 сек. Медленная синхронизация для слабого освещения
- Контроль экспозиции Авто, Lv 5,0–15,5 (ISO 800)
- Выброс пленки Автоматический
- Время проявки пленки Прибл.90 секунд (зависит от температуры окружающей среды)
- Постоянная вспышка (автоматическая регулировка мощности), время перезарядки: 7,5 секунды или меньше (при использовании новых батарей), эффективная дальность действия вспышки: от 0,3 до 2,2 м.
- Источник питания Две литиевые батарейки типоразмера CR2, емкость: прибл. 3 мини-упаковок пленок Instax по 10 кадров в каждой
- Время автоматического выключения Через 5 минут
- Включает счетчик пленки и окно подтверждения упаковки пленки.
- Размеры 134,2 мм × 120,2 мм × 60,5 мм
- Масса 453 г (без батареек, ремешка и пленки)