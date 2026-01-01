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Fujifilm Instax Square SQ40 моментальная фотокамера
Fujifilm Instax Square SQ40 моментальная фотокамера
Fujifilm Instax Square SQ40 моментальная фотокамера
Fujifilm Instax Square SQ40 моментальная фотокамера
Fujifilm Instax Square SQ40 моментальная фотокамера

Fujifilm Instax Square SQ40 моментальная фотокамера

Fujifilm
Артикул: OLE-3676

Полностью аналоговая камера создаёт квадратные снимки размером 62 на 62 мм, отснятый кадр проявляется в течение 90 секунд, отпечаток появляется из боковой прорези в корпусе фотаппарата. Автоматическая экспозиция, режим селфи. Съемка крупным планом с дистанции 30-50 см. Питание - 2 батарейки АА. 

Описание

Характеристики:

  • FUJIFILM INSTAX SQUARE моментальная пленка
  • Размер изображения фотографии 62 мм × 62 мм
  • Объектив 2 компонента, 2 элемента, f = 65,75 мм, диафрагма 1:12,6
  • Видоискатель перевернутый искатель Галилея, 0,4х, с визирной точкой
  • Минимальное расстояние фокусировки 0,3 м и более (используйте режим селфи на расстоянии от 0,3 м до 0,5 м)
  • Программируемый электронный затвор от 1/2 до 1/400 сек. Медленная синхронизация для слабого освещения
  • Контроль экспозиции Авто, Lv 5,0–15,5 (ISO 800)
  • Выброс пленки Автоматический
  • Время проявки пленки Прибл.90 секунд (зависит от температуры окружающей среды)
  • Постоянная вспышка (автоматическая регулировка мощности), время перезарядки: 7,5 секунды или меньше (при использовании новых батарей), эффективная дальность действия вспышки: от 0,3 до 2,2 м.
  • Источник питания Две литиевые батарейки типоразмера CR2, емкость: прибл. 3 мини-упаковок пленок Instax по 10 кадров в каждой 
  • Время автоматического выключения Через 5 минут
  • Включает счетчик пленки и окно подтверждения упаковки пленки.
  • Размеры 134,2 мм × 120,2 мм × 60,5 мм
  • Масса  453 г (без батареек, ремешка и пленки)

Комплектация

  • фотоаппарат Instax Square SQ40
  • 2 батарейки типа CR2
  • ремешок на шею
  • инструкция

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