Fujifilm Instax SQUARE SQ1 White моментальная фотокамера

Описание

Сам корпус выполнен из качественного пластика. Его ребристая поверхность и плавные линии позволяют удобно располагаться устройству в руке. Вверху лицевой части корпуса выгравирован логотип бренда. В лучших правилах свежих трендов он не перетягивает на себя внимание и идеально вписывается в дизайн гаджета.



Автоматический контроль экспозиции.

Благодаря этому режиму автоматически определяется уровень окружающего освещения. Камера самостоятельно оптимизирует настройки скорости затвора и мощности вспышки. В результате получается более четкая и насыщенная фотокарточка.

Режим селфи в два оборота.

Пользователю не придется переключать режимы или что-то специально настраивать, если захочется сделать селфи. При двойном повороте объектива функция активируется. Для удобства на корпусе так же, как и в других моделях камер Instax, расположено зеркальце для понимания, какая часть тела входит в кадр.