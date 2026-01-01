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Fujifilm Instax SQUARE SQ1 Orange моментальная фотокамера
Fujifilm Instax SQUARE SQ1 Orange моментальная фотокамера
Fujifilm Instax SQUARE SQ1 Orange моментальная фотокамера
Fujifilm Instax SQUARE SQ1 Orange моментальная фотокамера
Fujifilm Instax SQUARE SQ1 Orange моментальная фотокамера
Fujifilm Instax SQUARE SQ1 Orange моментальная фотокамера
Fujifilm Instax SQUARE SQ1 Orange моментальная фотокамера
Fujifilm Instax SQUARE SQ1 Orange моментальная фотокамера
Fujifilm Instax SQUARE SQ1 Orange моментальная фотокамера
Fujifilm Instax SQUARE SQ1 Orange моментальная фотокамера

Fujifilm Instax SQUARE SQ1 Orange моментальная фотокамера

Fujifilm
Артикул: MTG-2039

Fujifilm Instax SQUARE SQ1 Orange моментальная фотокамера. Instax SQ 1 – базовый гаджет в своем формате. Устройство включает самые основные функции для создания моментальных снимков. Для того, чтобы начать им пользоваться достаточно просто повернуть объектив один раз, а для увековечивания момента на корпусе расположена круглая кнопка спуcка затвора.

Описание

Сам корпус выполнен из качественного пластика. Его ребристая поверхность и плавные линии позволяют удобно располагаться устройству в руке. Вверху лицевой части корпуса выгравирован логотип бренда. В лучших правилах свежих трендов он не перетягивает на себя внимание и идеально вписывается в дизайн гаджета.

Автоматический контроль экспозиции.
Благодаря этому режиму автоматически определяется уровень окружающего освещения. Камера самостоятельно оптимизирует настройки скорости затвора и мощности вспышки. В результате получается более четкая и насыщенная фотокарточка.

Режим селфи в два оборота.
Пользователю не придется переключать режимы или что-то специально настраивать, если захочется сделать селфи. При двойном повороте объектива функция активируется. Для удобства на корпусе так же, как и в других моделях камер Instax, расположено зеркальце для понимания, какая часть тела входит в кадр.

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