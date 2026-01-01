images
images
images
images
images
images
Fujifilm Instax Mini LiPlay Elegant Black моментальная фотокамера
Fujifilm Instax Mini LiPlay Elegant Black моментальная фотокамера
Fujifilm Instax Mini LiPlay Elegant Black моментальная фотокамера
Fujifilm Instax Mini LiPlay Elegant Black моментальная фотокамера
Fujifilm Instax Mini LiPlay Elegant Black моментальная фотокамера
Fujifilm Instax Mini LiPlay Elegant Black моментальная фотокамера

Fujifilm Instax Mini LiPlay Elegant Black моментальная фотокамера

Fujifilm
Артикул: MTG-2861

Fujifilm Instax Mini LiPlay Elegant Black моментальная фотокамера. Цифровой фотоаппарат моментальной печати формата Instax Mini. Делайте снимки, добавляйте рамки, фильтры, спецэффекты и печатайте понравившиеся изображения прямо здесь и сейчас. Новая фишка: добавьте голосовое сообщение к снимку, ссылка на него будет напечатана прямо на фотографии в виде QR кода.

Описание

Instax mini LiPlay — Black — компактная цифровая камера моментальной печати. Новый мини-принтер LiPlay легко помещается в вашей поясной сумке, записывает звук и может печатать любую фотографию столько раз, сколько вы захотите. Даже фотографии на вашем телефоне! Гибридный мини-LiPlay — это не только камера, но и принтер. С помощью приложения вы сможете распечатать фотографии с телефона на пленку Instax. Ваши любимые воспоминания, просто аналог.
Мгновенный переход
Собираетесь ли вы на фестиваль, домашнюю вечеринку или день на пляже: instax mini LiPlay настолько мал, что помещается в любую сумку и его можно взять с собой куда угодно.

Дистанционное управление
Подключите mini LiPlay к телефону и сразу же просматривайте сделанные фотографии. Используйте автоспуск в приложении instax mini LiPlay и делайте креативные автопортреты и групповые фотографии. Вы также можете добавлять фильтры и рамки к своим фотографиям.

Записывает звук
Когда вы выбираете режим QR, LiPlay записывает звук во время фотосъемки. На отпечатке появится QR-код, который вы можете отсканировать телефоном, чтобы услышать свою память.

Компактный корпус: всего 12 х 8 х 3.5 см. Легко помещается в карман или в небольшую сумочку. Запишите голосовое сообщение или звуки окружающей среды и добавьте их на фото с помощью QR кода (длительность записи: до 10 секунд). Дополнительные рамки можно добавить из мобильного приложения Instax mini LiPlay (iOS, Android). Снимок печатается всего за 12 секунд! Одного заряда хватает примерно на 100 снимков. Для печати необходимы картриджи Instax Mini (10 фото в 1 картридже). 

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Алекс Кернс
Алекс Кернс
Как снимать беременность. Советы по фотографии
Как снимать беременность. Советы по фотографии
Фотобокс с подсветкой Simp Q Portable Photo Studio S
Фотобокс с подсветкой Simp Q Portable Photo Studio S
Итоги фотоконкурса &quot;Натюрморты Рисуем светом&quot;
Итоги фотоконкурса "Натюрморты Рисуем светом"
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.