Fujifilm Instax Mini LiPlay Elegant Black моментальная фотокамера

Описание

Instax mini LiPlay — Black — компактная цифровая камера моментальной печати. Новый мини-принтер LiPlay легко помещается в вашей поясной сумке, записывает звук и может печатать любую фотографию столько раз, сколько вы захотите. Даже фотографии на вашем телефоне! Гибридный мини-LiPlay — это не только камера, но и принтер. С помощью приложения вы сможете распечатать фотографии с телефона на пленку Instax. Ваши любимые воспоминания, просто аналог.

Мгновенный переход

Собираетесь ли вы на фестиваль, домашнюю вечеринку или день на пляже: instax mini LiPlay настолько мал, что помещается в любую сумку и его можно взять с собой куда угодно.



Дистанционное управление

Подключите mini LiPlay к телефону и сразу же просматривайте сделанные фотографии. Используйте автоспуск в приложении instax mini LiPlay и делайте креативные автопортреты и групповые фотографии. Вы также можете добавлять фильтры и рамки к своим фотографиям.



Записывает звук

Когда вы выбираете режим QR, LiPlay записывает звук во время фотосъемки. На отпечатке появится QR-код, который вы можете отсканировать телефоном, чтобы услышать свою память.

Компактный корпус: всего 12 х 8 х 3.5 см. Легко помещается в карман или в небольшую сумочку. Запишите голосовое сообщение или звуки окружающей среды и добавьте их на фото с помощью QR кода (длительность записи: до 10 секунд). Дополнительные рамки можно добавить из мобильного приложения Instax mini LiPlay (iOS, Android). Снимок печатается всего за 12 секунд! Одного заряда хватает примерно на 100 снимков. Для печати необходимы картриджи Instax Mini (10 фото в 1 картридже).