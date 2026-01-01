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Fujifilm Instax Mini 40 моментальная фотокамера
Fujifilm Instax Mini 40 моментальная фотокамера
Fujifilm Instax Mini 40 моментальная фотокамера

Fujifilm Instax Mini 40 моментальная фотокамера

Fujifilm
Артикул: OLE-2637

Камера в классическом ретро-дизайне пленочных фотоаппаратов создаёт небольшие снимки размером 54 на 86 мм (размер вместе с рамкой), отснятый кадр проявляется в течение 90 секунд, отпечаток появляется из боковой прорези в корпусе фотаппарата. Автоматическая экспозиция, режим селфи. Съемка крупным планом с расстояния 30 см. Питание - 2 батарейки АА. 

Описание

Характеристики:

  • Мгновенная пленка FUJIFILM instax mini mini
  • Размер изображения фотографии 62 мм × 46 мм
  • Объектив 2 компонента, 2 элемента, F=60 мм, диафрагма объектива f/12.7
  • Видоискатель Поиск реального изображения, 0,37×, с целевой точкой
  • Минимальное расстояние фокусировки 0,3 м и более (используйте режим селфи на расстоянии от 0,3 м до 0,5 м)
  • Программируемый электронный затвор от 1/2 до 1/250 сек. Медленная синхронизация при слабом освещении
  • Контроль экспозиции Автоматический, уровень от 5,0 до 14,5 (ISO 800)
  • Выброс пленки Автоматический
  • Время проявки пленки Прибл.90 секунд (зависит от температуры окружающей среды)
  • Постоянная вспышка (автоматическая регулировка мощности), время перезарядки: 6,5 секунды или меньше (при использовании новых батарей), эффективная дальность действия вспышки: от 0,3 до 2,7 м.
  • Источник питания Две щелочные батарейки типоразмера AA (LR6), емкость: прибл. 10 мини-упаковок пленок Instax по 10 кадров в каждой (Марганцевые батарейки использовать нельзя).
  • Время автоматического выключения Через 5 минут
  • Включает счетчик пленки и окно подтверждения упаковки пленки.
  • Размеры 104 мм × 121 мм × 65 мм
  • Масса 330 г (без батареек, ремешка и пленки)

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