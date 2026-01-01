Fujifilm Instax Mini 40 моментальная фотокамера

Характеристики:
- Мгновенная пленка FUJIFILM instax mini mini
- Размер изображения фотографии 62 мм × 46 мм
- Объектив 2 компонента, 2 элемента, F=60 мм, диафрагма объектива f/12.7
- Видоискатель Поиск реального изображения, 0,37×, с целевой точкой
- Минимальное расстояние фокусировки 0,3 м и более (используйте режим селфи на расстоянии от 0,3 м до 0,5 м)
- Программируемый электронный затвор от 1/2 до 1/250 сек. Медленная синхронизация при слабом освещении
- Контроль экспозиции Автоматический, уровень от 5,0 до 14,5 (ISO 800)
- Выброс пленки Автоматический
- Время проявки пленки Прибл.90 секунд (зависит от температуры окружающей среды)
- Постоянная вспышка (автоматическая регулировка мощности), время перезарядки: 6,5 секунды или меньше (при использовании новых батарей), эффективная дальность действия вспышки: от 0,3 до 2,7 м.
- Источник питания Две щелочные батарейки типоразмера AA (LR6), емкость: прибл. 10 мини-упаковок пленок Instax по 10 кадров в каждой (Марганцевые батарейки использовать нельзя).
- Время автоматического выключения Через 5 минут
- Включает счетчик пленки и окно подтверждения упаковки пленки.
- Размеры 104 мм × 121 мм × 65 мм
- Масса 330 г (без батареек, ремешка и пленки)