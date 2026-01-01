Fujifilm Instax Mini 40 моментальная фотокамера

Артикул: OLE-2637

Камера в классическом ретро-дизайне пленочных фотоаппаратов создаёт небольшие снимки размером 54 на 86 мм (размер вместе с рамкой), отснятый кадр проявляется в течение 90 секунд, отпечаток появляется из боковой прорези в корпусе фотаппарата. Автоматическая экспозиция, режим селфи. Съемка крупным планом с расстояния 30 см. Питание - 2 батарейки АА.