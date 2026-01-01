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Fujifilm Instax Mini 11 Pink фотоаппарат моментальной печати
Fujifilm Instax Mini 11 Pink фотоаппарат моментальной печати
Fujifilm Instax Mini 11 Pink фотоаппарат моментальной печати

Fujifilm Instax Mini 11 Pink фотоаппарат моментальной печати

Fujifilm
Артикул: OLE-1740

Fujifilm Instax Mini 11 Pink фотоаппарат моментальной печати

Фотокамера моментальной печати в компактном корпусе нежного розового цвета. Работает от 2 батареек АА (до 100 отпечатков). Время перезарядки 6,5 с. Дистанция срабатывания вспышки от 0,3 до 2,7 м. Размер отпечатка 6,2 х 4,6 см. Камера оснащена функцией автоматического отключения питания спустя 5 минут бездействия.

Описание

Instax mini 11 - стильная трендовая камера моментальной печати. Необычные акценты в дизайне достигаются благодаря использованию разных материалов, а также выгравированному логотипу Instax на задней крышке камеры.

Камера оснащена высокоточной системой замера экспозиции, которая автоматически устанавливает оптимальную выдержку и интенсивность вспышки в зависимости от освещенности окружающей среды — таким образом объект и фон одинаково яркие. Кроме того, теперь режим селфи можно включить, потянув за передний край объектива.

Фотоаппарат оборудован встроенной вспышкой непрерывного действия, время перезарядки которой составляет 6.5 секунд, что позволяет фотографу снимать интенсивно и запечатлеть все яркие мгновения.

В комплекте 2 батарейки типа АА, шнурок на руку и набор для украшения кнопки спуска.

Характеристики:

  • Фокусное расстояние 60 мм
  • Светосила f/12.7
  • Формат отпечатков 62 x 46 мм
  • Светочувствительность ISO800
  • Замер экспозиции - центровзвешенный
  • Тип видоискателя -оптический
  • Тип аккумулятора 2xAA-батарейки
  • Цвет - розовый
  • Размеры камеры (длина, высота, толщина) 10,8 х 12,1 х 6,7 см
  • Вес камеры 293 г

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Наличие
в наличии 1-3 шт

Fujifilm Instax Mini 12 White фотоаппарат моментальной печати.

Новая версия самой популярной моментальной фотокамеры от Instax - современная улучшенная модель Instax MINI 12. Фотокамера оснащена стеклянным объективом с фокусным расстоянием 60 мм и светосилой f 12 высокой степени просветления. MINI 12 удобна, легка и проста в обращении. Формат кадра размера MINI (визитка) 5 х 9 см.

11 760 ₽
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