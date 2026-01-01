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Sony ILME-FX3 цифровая камера
Sony ILME-FX3 цифровая камера
Sony ILME-FX3 цифровая камера
Sony ILME-FX3 цифровая камера
Sony ILME-FX3 цифровая камера
Sony ILME-FX3 цифровая камера
Sony ILME-FX3 цифровая камера
Sony ILME-FX3 цифровая камера

Sony ILME-FX3 цифровая камера

Sony
Артикул: MTG-2275

Sony ILME-FX3 цифровая камера. Сверхкомпактная полнокадровая камера линейки Cinema Line с быстрой гибридной автофокусировкой и автофокусировкой по глазам в реальном времени, разрешением 4K (QFHD), частотой 120 кадров/с, динамическим диапазоном более 15 ступеней и технологией передачи цвета S-Cinetone. Цветопередача S-Cinetone, разработанная для знаменитой камеры FX9 от Sony, используется для камеры FX3 по умолчанию для достижения кинематографической выразительности. Чувствительность ISO 80–102 400 можно расширить до 409 600. 

Описание

Камера FX3 серии Cinema Line от Sony воплощает в жизнь замыслы искушенных создателей контента, обеспечивая кинематографическую выразительность картинки и высокую производительность в работе. Благодаря компактной и легкой конструкции камеру легко носить с собой куда угодно.
Благодаря полнокадровой матрице FX3 и инновационными технологиям улавливания света можно получать потрясающие четкие изображения даже при тусклом свете. Стандартную чувствительность ISO 80–102 400 можно расширить до 409 600.
С FX3 можно использовать более 15 ступеней динамического диапазона для работы в различных условиях: в хорошо освещенных помещениях и на улице в полдень, а также утром и вечером. Запечатлейте каждую деталь и получите полную свободу при цветокоррекции.
Получайте изображения кинематографического качества в разрешении 4K с малой глубиной резкости и потрясающим эффектом боке. Все это стало возможным благодаря полнокадровой матрице.
Цветопередача S-Cinetone, разработанная для знаменитой камеры FX9 от Sony, используется для камеры FX3 по умолчанию для достижения кинематографической выразительности. С ее помощью для современных создателей контента не составит труда получить картинку с насыщенными цветами и естественными оттенками кожи, которые без обработки соответствуют другим камерам серии Cinema Line.
Благодаря высокоточной АФ камеры FX3 и большой скорости считывания информации 4K-изображения получаются детализированными даже при съемке с высокой частотой кадров. При замедленной или ускоренной съемке сохраняется полный контроль над частотой кадров, что позволяет создать впечатляющие кадры с замедлением до 5 раз (24p).
Плавные переходы с глубиной цвета 10 бит, S-Log3 и HDR
Кривые гамма-характеристики S-Log3 и S-Gamut3.Cine позволяют достичь качественной цветопередачи с широким динамическим диапазоном и упрощают сопоставление отснятого материала с данными с других камер Cinema Line во время постобработки. Профиль HLG HDR позволяет напрямую воспроизводить контент в HDR (HLG) на совместимых телевизорах без постобработки.
Выход HDMI для данных RAW с глубиной цвета 16 бит
Для постпроизводства можно выводить изображения с глубиной цвета 16 бит в формате RAW через HDMI на внешние рекордеры. Используются форматы XAVC HS 4K, XAVC S 4K или XAVC S-I 4K. Одновременно записываются прокси-файлы. Вывод видеосигнала в формате RAW с разрешением 4264 x 2408 [16:9] (превышает DCI-4K).
Наслаждайтесь четкой детализацией и реалистичными цветами
Камера FX3 выполняет запись на внутренние носители в 4K с глубиной цвета 10 бит и выборкой 4:2:2 с использованием Long-GOP и All Intra. Это расширяет возможности цветокоррекции, позволяет добиться максимальной реалистичности и сохранить естественную градацию.
Удобная съемка в одиночку
Надежная и высокоточная АФ. Для АФ используется система определения фазы в фокальной плоскости, что обеспечивает отслеживание объекта почти по всей площади кадра. Система быстрой гибридной АФ создает точную фокусировку даже при съемке с малой глубиной резкости и частотой 120 кадров/с в 4K (QFHD)
Функция отслеживания для стабильной АФ
Функция отслеживания позволяют удерживать объект в фокусе, так что вы можете полностью сосредоточиться на композиции. Отслеживание с помощью алгоритмов распознавания объектов от Sony на основе ИИ обеспечивает точную АФ в реальном времени на лице и глазах.
FX3 позволяет использовать 7 параметров скорости переключения АФ, с помощью чего можно создать эффект перехода фокуса. Благодаря 5 параметрам чувствительности к сдвигу объекта съемки при АФ можно выбрать, как долго фокус будет оставаться на выбранном объекте. Выбрать нужный объект можно, прикоснувшись к ЖК-монитору.
Производительные объективы с байонетом E для съемки видео. Откройте для себя плавную и быструю автофокусировку с объективами Sony с байонетом E, лучшими оптическими характеристиками и функциями для съемок в непростых условиях. Уникальный линейный привод в объективах Sony с байонетом E обеспечивает более плавную, точную и надежную автофокусировку для воплощения творческих замыслов.
Благодаря компактным размерам и малому весу камера FX3 достаточно мобильна. С помощью присоединяемой ручки и монтажных отверстий для аксессуаров без упаковки камеру можно быстро упаковать или настроить для работы. Корпус и крышки изготовлены из магниевого сплава, что повышает износостойкость и производительность даже в сложных условиях.
Изображение ручки XLR для камеры FX3
Присоединяемая ручка XLR. Ручку, оснащенную переходником XLR с двумя полноразмерными разъемами XLR, можно прикрепить к мультиинтерфейсному разъему на камере для более удобной и стабильной работы в сложных условиях (например, при съемке с нижнего ракурса).
Встроенный стабилизатор изображения
Активный режим – это 5-осевая встроенная система оптической стабилизации изображения во время видеосъемки. Чтобы сохранить качество изображения, датчик гироскопа точно измеряет дрожание камеры и оптически компенсирует его. Таким образом, видео стабилизируется в 4K даже при съемке с рук без использования подвеса, а также во время ходьбы.
Стабилизация изображений и простое редактирование в Catalyst
Метаданные о дрожании камеры записываются встроенным гироскопом, что позволяет сглаживать и стабилизировать кадры, снятые с рук, при постобработке. Благодаря программам для ПК Sony Catalyst Browse и Catalyst Prepare легко балансировать уровни автоматической компенсации дрожания и обрезки изображения. Catalyst также эффективно использует данные о вращении камеры.
Передние и задние индикаторы съемки Tally. Индикаторы съемки, расположенные в передней и задней частях корпуса камеры FX3, позволяют понять, происходит ли запись в настоящее время. Они хорошо видны как оператору, так и человеку, которого снимают.
3-дюймовый ЖК-экран (1,44 млн точек) открывается вбок, что позволяет легко позиционировать камеру и улучшает обзор при установке устройства на подвесах. Сенсорная панель позволяет управлять многими настройками камеры с помощью интуитивно понятного меню.
К шести настраиваемым кнопкам и часто используемым элементам управления легко дотянуться одной рукой. Другой рукой в это время можно управлять объективом или выполнять балансировку. На корпусе и ручке находится несколько отверстий для крепления аксессуаров.
Непрерывная запись в 4K с частотой 60 кадров/с
Для непрерывной записи в 4K с частотой 60 кадров/с камера FX3 оснащена инновационной системой теплоотвода. Расположение радиатора, конструкция воздушного потока и тихий вентилятор оптимизируют охлаждение даже во время длительных съемок.
Качественный звук благодаря адаптеру XLR и цифровому входу
При съемке можно использовать не только встроенный микрофон, но и различные профессиональные устройства. Подключить их можно через полноразмерный разъем XLR, расположенный на ручке, цифровой аудиоинтерфейс и мультиинтерфейсный разъем. Можно выбрать три формата записи, включая 24-битный 4-канальный. Цифровая звукозапись также возможна при подключении цифрового микрофона, например модели ECM-B1M, к камере без ручки.
Два высокоскоростных слота для носителей данных
Карты CFexpress Type-A, разработанные с учетом требований кинопроизводства, поддерживают запись с высокой скоростью потока данных. С помощью двух идентичных слотов, совместимых с картами CFexpress Type-A и обычными SDXC UHS-I и UHS-II, можно проводить ретрансляционную или резервную съемку.
Удаленное управление камерой и передача по сети
Благодаря сетевому подключению через Wi-Fi® или разъем USB Type-C можно удаленно управлять камерой с помощью смартфона или планшета, сопрядив устройства вручную или с использованием NFC One-touch. Съемкой можно управлять с ПК с помощью Imaging Edge Desktop™ или с мобильного устройства, используя Imaging Edge Mobile™. Отснятый контент можно передавать в высоком разрешении посредством FTP.
Удаленный предпросмотр, съемка и потоковое воспроизведение
Для продуктивной работы и съемки в экстремальных условиях оборудование можно подключить проводным или беспроводным способом, используя Imaging Edge Mobile на ПК или мобильном устройстве. Imaging Edge Webcam™ обеспечивает онлайн-видеосвязь с высоким качеством изображения.

Характеристики:

  • ТИП МАТРИЦЫ - Полнокадровая CMOS-матрица Exmor 35 мм (35,6 x 23,8 мм)
  •  ПИКСЕЛЕЙ - Прибл. 10,2 мегапикселя (эффективных) для записи видео, прибл. 12,1 мегапикселя (эффективных) для съемки фотографий, прибл. 12,9 мегапикселя (всего)
  •  ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ - [Видео] Эквивалент ISO 80–102400 (значение ISO до 409600 можно установить в расширенном диапазоне ISO), АВТО (ISO 80–12800, настраиваемый нижний и верхний предел), [Фотография] ISO 80–102400 (значение ISO до 409600 можно установить в расширенном диапазоне ISO), АВТО (ISO 80–12800, настраиваемый нижний предел и верхний предел)
  •  ТИП НОСИТЕЛЯ - Устройство для считывания карт CFexpress Type A и SD (x2), одновременная запись, сортировка, автоматическое переключение носителя, копирование
  •  ЖК-ЭКРАН - TFT дисплей с диагональю 7,5 см (3,0 дюйма), прибл. 1,44 млн точек, угол открывания: прибл. 176 градусов, угол поворота: прибл. 270 градусов

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