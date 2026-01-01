Sony ILME-FX3 цифровая камера

Описание

Камера FX3 серии Cinema Line от Sony воплощает в жизнь замыслы искушенных создателей контента, обеспечивая кинематографическую выразительность картинки и высокую производительность в работе. Благодаря компактной и легкой конструкции камеру легко носить с собой куда угодно.

Благодаря полнокадровой матрице FX3 и инновационными технологиям улавливания света можно получать потрясающие четкие изображения даже при тусклом свете. Стандартную чувствительность ISO 80–102 400 можно расширить до 409 600.

С FX3 можно использовать более 15 ступеней динамического диапазона для работы в различных условиях: в хорошо освещенных помещениях и на улице в полдень, а также утром и вечером. Запечатлейте каждую деталь и получите полную свободу при цветокоррекции.

Получайте изображения кинематографического качества в разрешении 4K с малой глубиной резкости и потрясающим эффектом боке. Все это стало возможным благодаря полнокадровой матрице.

Цветопередача S-Cinetone, разработанная для знаменитой камеры FX9 от Sony, используется для камеры FX3 по умолчанию для достижения кинематографической выразительности. С ее помощью для современных создателей контента не составит труда получить картинку с насыщенными цветами и естественными оттенками кожи, которые без обработки соответствуют другим камерам серии Cinema Line.

Благодаря высокоточной АФ камеры FX3 и большой скорости считывания информации 4K-изображения получаются детализированными даже при съемке с высокой частотой кадров. При замедленной или ускоренной съемке сохраняется полный контроль над частотой кадров, что позволяет создать впечатляющие кадры с замедлением до 5 раз (24p).

Плавные переходы с глубиной цвета 10 бит, S-Log3 и HDR

Кривые гамма-характеристики S-Log3 и S-Gamut3.Cine позволяют достичь качественной цветопередачи с широким динамическим диапазоном и упрощают сопоставление отснятого материала с данными с других камер Cinema Line во время постобработки. Профиль HLG HDR позволяет напрямую воспроизводить контент в HDR (HLG) на совместимых телевизорах без постобработки.

Выход HDMI для данных RAW с глубиной цвета 16 бит

Для постпроизводства можно выводить изображения с глубиной цвета 16 бит в формате RAW через HDMI на внешние рекордеры. Используются форматы XAVC HS 4K, XAVC S 4K или XAVC S-I 4K. Одновременно записываются прокси-файлы. Вывод видеосигнала в формате RAW с разрешением 4264 x 2408 [16:9] (превышает DCI-4K).

Наслаждайтесь четкой детализацией и реалистичными цветами

Камера FX3 выполняет запись на внутренние носители в 4K с глубиной цвета 10 бит и выборкой 4:2:2 с использованием Long-GOP и All Intra. Это расширяет возможности цветокоррекции, позволяет добиться максимальной реалистичности и сохранить естественную градацию.

Удобная съемка в одиночку

Надежная и высокоточная АФ. Для АФ используется система определения фазы в фокальной плоскости, что обеспечивает отслеживание объекта почти по всей площади кадра. Система быстрой гибридной АФ создает точную фокусировку даже при съемке с малой глубиной резкости и частотой 120 кадров/с в 4K (QFHD)

Функция отслеживания для стабильной АФ

Функция отслеживания позволяют удерживать объект в фокусе, так что вы можете полностью сосредоточиться на композиции. Отслеживание с помощью алгоритмов распознавания объектов от Sony на основе ИИ обеспечивает точную АФ в реальном времени на лице и глазах.

FX3 позволяет использовать 7 параметров скорости переключения АФ, с помощью чего можно создать эффект перехода фокуса. Благодаря 5 параметрам чувствительности к сдвигу объекта съемки при АФ можно выбрать, как долго фокус будет оставаться на выбранном объекте. Выбрать нужный объект можно, прикоснувшись к ЖК-монитору.

Производительные объективы с байонетом E для съемки видео. Откройте для себя плавную и быструю автофокусировку с объективами Sony с байонетом E, лучшими оптическими характеристиками и функциями для съемок в непростых условиях. Уникальный линейный привод в объективах Sony с байонетом E обеспечивает более плавную, точную и надежную автофокусировку для воплощения творческих замыслов.

Благодаря компактным размерам и малому весу камера FX3 достаточно мобильна. С помощью присоединяемой ручки и монтажных отверстий для аксессуаров без упаковки камеру можно быстро упаковать или настроить для работы. Корпус и крышки изготовлены из магниевого сплава, что повышает износостойкость и производительность даже в сложных условиях.

Изображение ручки XLR для камеры FX3

Присоединяемая ручка XLR. Ручку, оснащенную переходником XLR с двумя полноразмерными разъемами XLR, можно прикрепить к мультиинтерфейсному разъему на камере для более удобной и стабильной работы в сложных условиях (например, при съемке с нижнего ракурса).

Встроенный стабилизатор изображения

Активный режим – это 5-осевая встроенная система оптической стабилизации изображения во время видеосъемки. Чтобы сохранить качество изображения, датчик гироскопа точно измеряет дрожание камеры и оптически компенсирует его. Таким образом, видео стабилизируется в 4K даже при съемке с рук без использования подвеса, а также во время ходьбы.

Стабилизация изображений и простое редактирование в Catalyst

Метаданные о дрожании камеры записываются встроенным гироскопом, что позволяет сглаживать и стабилизировать кадры, снятые с рук, при постобработке. Благодаря программам для ПК Sony Catalyst Browse и Catalyst Prepare легко балансировать уровни автоматической компенсации дрожания и обрезки изображения. Catalyst также эффективно использует данные о вращении камеры.

Передние и задние индикаторы съемки Tally. Индикаторы съемки, расположенные в передней и задней частях корпуса камеры FX3, позволяют понять, происходит ли запись в настоящее время. Они хорошо видны как оператору, так и человеку, которого снимают.

3-дюймовый ЖК-экран (1,44 млн точек) открывается вбок, что позволяет легко позиционировать камеру и улучшает обзор при установке устройства на подвесах. Сенсорная панель позволяет управлять многими настройками камеры с помощью интуитивно понятного меню.

К шести настраиваемым кнопкам и часто используемым элементам управления легко дотянуться одной рукой. Другой рукой в это время можно управлять объективом или выполнять балансировку. На корпусе и ручке находится несколько отверстий для крепления аксессуаров.

Непрерывная запись в 4K с частотой 60 кадров/с

Для непрерывной записи в 4K с частотой 60 кадров/с камера FX3 оснащена инновационной системой теплоотвода. Расположение радиатора, конструкция воздушного потока и тихий вентилятор оптимизируют охлаждение даже во время длительных съемок.

Качественный звук благодаря адаптеру XLR и цифровому входу

При съемке можно использовать не только встроенный микрофон, но и различные профессиональные устройства. Подключить их можно через полноразмерный разъем XLR, расположенный на ручке, цифровой аудиоинтерфейс и мультиинтерфейсный разъем. Можно выбрать три формата записи, включая 24-битный 4-канальный. Цифровая звукозапись также возможна при подключении цифрового микрофона, например модели ECM-B1M, к камере без ручки.

Два высокоскоростных слота для носителей данных

Карты CFexpress Type-A, разработанные с учетом требований кинопроизводства, поддерживают запись с высокой скоростью потока данных. С помощью двух идентичных слотов, совместимых с картами CFexpress Type-A и обычными SDXC UHS-I и UHS-II, можно проводить ретрансляционную или резервную съемку.

Удаленное управление камерой и передача по сети

Благодаря сетевому подключению через Wi-Fi® или разъем USB Type-C можно удаленно управлять камерой с помощью смартфона или планшета, сопрядив устройства вручную или с использованием NFC One-touch. Съемкой можно управлять с ПК с помощью Imaging Edge Desktop™ или с мобильного устройства, используя Imaging Edge Mobile™. Отснятый контент можно передавать в высоком разрешении посредством FTP.

Удаленный предпросмотр, съемка и потоковое воспроизведение

Для продуктивной работы и съемки в экстремальных условиях оборудование можно подключить проводным или беспроводным способом, используя Imaging Edge Mobile на ПК или мобильном устройстве. Imaging Edge Webcam™ обеспечивает онлайн-видеосвязь с высоким качеством изображения.

Характеристики: