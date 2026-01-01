Sony Alpha a6400 body фотоаппарат черный. 

Благодаря высокой производительности и таким современным функциям, как автофокусировка по глазам на основе механизма искусственного интеллекта, высокоточному отслеживанию в реальном времени, высокоскоростной серийной съемке и записи видео в качестве 4K HDR.
Область фокусировки с плотно расставленными точками занимает около 84% площади изображения, что улучшает отслеживание объекта.
Быстрый внутренний процессор изображений и высокоемкая буферная память позволяют снимать с частотой 11 кадров/с5 для последующего просмотра или 8 кадров/с для просмотра в реальном времени с минимальной задержкой, получая 116 снимков в формате JPEG (стандарт) или 46 снимков в сжатом формате RAW за одну серию.
Если при съемке требуется абсолютная тишина, например на выступлении, широкие возможности этой камеры будут как нельзя кстати: бесшумный затвор позволяет снимать на скорости до 8 кадров/с с использованием АФ/АЭ с отслеживанием (даже в режиме AF-C), АФ по глазам и отслеживания в реальном времени.
Новая технология распознавания объектов на основе механизма искусственного интеллекта обрабатывает большое количество данных, чтобы определять и отслеживать даже быстродвижущиеся объекты.
Усовершенствованная технология автофокусировки по глазам точно распознает лица людей и фокусируется именно на глазах. Не нужно устанавливать никакие специальные настройки — достаточно нажать кнопку затвора.
Благодаря усиленному подавлению шума качество изображения значительно лучше даже в условиях низкой освещенности, где требуется съемка с высокой чувствительностью. Исходная чувствительность увеличена до ISO 32000 для видео и до ISO 102400 для фотографий. Подавление шума особенно эффективно в часто используемом диапазоне средней и высокой чувствительности.
Характеристики:
- Разрешение матрицы, Мпикс 24.2
- Физический размер матрицы 23.5 x 15.6 мм
- Тип матрицы CMOS
- Кроп-фактор 1.5
- Максимальное разрешение 6000 x 4000
- Чувствительность 100 - 32000 ISO, Auto ISO
- Поддержка сменных объективов Sony E
- Формат кадра 16:9, 3:2, 1:1
- Скорость съемки, кадров в сек 11
- Максимальная серия снимков 116 для JPEG, 46 для RAW
- Время работы таймера 5, 3, 2, 10
- Наличие таймера Есть
- Способ фокусировки по лицу, ручной
- Подсветка автофокуса Есть
- Выдержка максимальная, с 30
- Выдержка минимальная, с 1/4000
- Экспокоррекция +/- 5 EV
- Шаг экспокоррекции 1/3 ступени
- Ручная настройка выдержки и диафрагмы Есть
- Баланс белого с предустановкой, авто, с брекетингом, ручной установкой
- Вспышка башмак, встроенная, брекетинг, с подавлением эффекта красных глаз
- Поддержка HDMI Есть
- Цифровой Zoom 8
- Видоискатель Есть
- Тип видоискателя электронный
- ЖК-экран дюймов, 2.95
- ЖК-экран Сенсорный, Есть, Поворотный
- Использование экрана в качестве видоискателя Есть
- Тип карт памяти Memory Stick Pro Duo, SD, SDHC, SDXC, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO-HG Duo
- Форматы изображения JPEG, RAW
- Интерфейсы NFC, аудио, пульт ДУ, для микрофона, USB, HDMI, Bluetooth
- Наличие Wi-Fi Есть
- Формат записи видео AVCHD
- Видеокодеки MPEG4, H.264, AVC
- Максимальное разрешение роликов 4K
- Максимальная частота кадров видеоролика 120
- Формат аккумуляторов Sony NP-FW50
- Емкость аккумулятора 1080 мАч
- Размер 120x67x50 мм
- Вес, г 403