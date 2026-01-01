Rekam iLook S990i silver metallic цифровая камера

Временно нет в наличии

Компактная цифровая фотокамера серебристого цвета с разрешением 21 МП и поддержкой карт памяти до 64 Гб. Цветной TFT ЖК-дисплей размером 2,7 дюйма. Запись видеофайлов AVI, фото - JPEG. Светочувствительность 100-800 ISO, стабилизация изображения, режим макросъемки. Корпус камеры легко умещается на ладони.

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