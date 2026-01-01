Rekam iLook S990i black metallic цифровая камера

Характеристики:
- Сенсор изображения CMOS
- Разрешение фото 5616 x 3744 (21 Mп)
- Разрешение видеозаписи HD: 1280×720
- Диагональ дисплея 2.7 дюйм
- Тип дисплея цветной TFT ЖК-монитор
- Карты памяти SD, MMC, SDHC (до 64 Гб)
- Зум цифровой 8.0х
- Компенсация экспозиции ±3.0 EV (1.0 EV / шаг)
- Баланс белого Авто / Солнечно / Пасмурно / Флуоресцент / Вольфрам
- Сценарии Авто/ Спорт / Ночная съёмка/ Портрет / Пейзаж/ Яркая сцена / Пляж / Вечеринка / Высокая чувствительность
- ISO Авто/ 100 / 200 / 400/ 800
- Автоспуск 2 сек, 5 сек, 10 сек.
- Формат фотофайлов JPEG
- Формат видеофайлов AVI
- Вспышка авто/принудительно/выкл./удаление эффекта «красных глаз»
- Стабилизация изображения
- Функция «Макросъемка»
- Соединение USB 2.0
- Питание Литий-ионная батарея
- Размеры 99.8×59.8×18.4 мм
- Вес с батареей 68 гр.