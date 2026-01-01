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Rekam iLook S990i black metallic цифровая камера
Rekam iLook S990i black metallic цифровая камера
Rekam iLook S990i black metallic цифровая камера

Rekam iLook S990i black metallic цифровая камера

Rekam
Артикул: OLE-1914

Rekam iLook S990i black metallic цифровая камера

Компактная цифровая фотокамера черного цвета с разрешением 21 МП и поддержкой карт памяти до 64 Гб. Цветной TFT ЖК-дисплей размером 2,7 дюйма. Запись видеофайлов AVI, фото - JPEG.  Светочувствительность 100-800 ISO, стабилизация изображения, режим макросъемки. Корпус камеры легко умещается на ладони. 

Описание

Характеристики:

  • Сенсор изображения CMOS
  • Разрешение фото 5616 x 3744 (21 Mп)
  • Разрешение видеозаписи HD: 1280×720
  • Диагональ дисплея 2.7 дюйм
  • Тип дисплея цветной TFT ЖК-монитор
  • Карты памяти SD, MMC, SDHC (до 64 Гб)
  • Зум цифровой 8.0х
  • Компенсация экспозиции ±3.0 EV (1.0 EV / шаг)
  • Баланс белого Авто / Солнечно / Пасмурно / Флуоресцент / Вольфрам
  • Сценарии Авто/ Спорт / Ночная съёмка/ Портрет / Пейзаж/ Яркая сцена / Пляж / Вечеринка / Высокая чувствительность
  • ISO Авто/ 100 / 200 / 400/ 800
  • Автоспуск 2 сек, 5 сек, 10 сек.
  • Формат фотофайлов JPEG
  • Формат видеофайлов AVI
  • Вспышка авто/принудительно/выкл./удаление эффекта «красных глаз»
  • Стабилизация изображения
  • Функция «Макросъемка»
  • Соединение USB 2.0
  • Питание Литий-ионная батарея
  • Размеры 99.8×59.8×18.4 мм
  • Вес с батареей 68 гр.

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