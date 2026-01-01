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Rekam iLook K330i Pink цифровая камера
Rekam iLook K330i Pink цифровая камера

Rekam iLook K330i Pink цифровая камера

Rekam
Артикул: OLE-1917

Rekam iLook K330i Pink цифровая камера

Детский фотоаппарат розового цвета с разрешением фотографий в 20 мегапикселей и видео с качеством HD для начинающих фотографов от 4-х лет и старше. Проигрыватель МР3, игры (6 штук), фотоэффекты (7 штук), фоторамки (17 штук). Цветной IPS ЖК-монитор 2 дюйма. Автоотключение. Фотоаппарат сертифицирован на безопасность.

Описание

Характеристики:

  • Сенсор изображения CMOS
  • Разрешение фото 5170 x 3878 (20 Мп)
  • Разрешение видеозаписи HD: 1280×720
  • Диагональ дисплея 2 дюйма
  • Тип дисплея цветной IPS ЖК-монитор
  • Карты памяти microSDHC до 32 ГБ
  • Зум цифровой 4.0х
  • Формат фотофайлов JPEG
  • Формат видеофайлов AVI
  • Встроенный проигрыватель MP3
  • Встроенные игры (6 шт.)
  • Встроенные фотоэффекты (7 шт.)
  • Встроенные фоторамки (17 шт.)
  • Автоотключение 1, 2, 3 мин.
  • Соединение USB 2.0
  • Питание Литий-ионная батарея
  • Размеры 85 х 61 х 50 мм
  • Вес 60 гр.

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