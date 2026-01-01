Rekam iLook K330i Pink цифровая камера

Характеристики:
- Сенсор изображения CMOS
- Разрешение фото 5170 x 3878 (20 Мп)
- Разрешение видеозаписи HD: 1280×720
- Диагональ дисплея 2 дюйма
- Тип дисплея цветной IPS ЖК-монитор
- Карты памяти microSDHC до 32 ГБ
- Зум цифровой 4.0х
- Формат фотофайлов JPEG
- Формат видеофайлов AVI
- Встроенный проигрыватель MP3
- Встроенные игры (6 шт.)
- Встроенные фотоэффекты (7 шт.)
- Встроенные фоторамки (17 шт.)
- Автоотключение 1, 2, 3 мин.
- Соединение USB 2.0
- Питание Литий-ионная батарея
- Размеры 85 х 61 х 50 мм
- Вес 60 гр.