Fujifilm X-S20 Body фотоаппарат

Характеристики:
- Общее число пикселей 26,1 МП
- Процессор X-Processor 5
- Тип матрицы CMOS
- Размер матрицы 23,5 x 15,6 мм
- Кроп-фактор 1.5
- Максимальное разрешение 6240 x 4160
- Система очистика матрицы Ультразвуковая вибрация
- ISO 160 — 12800
- Разрешение изображения [L] 3:2 6240 x 4160; 16:9 6240 x 3512; 1:1 4160 x 4160 [М] 3:2 4416 x 2944; 16:9 4416 x 2488; 1:1 2944 x 2944; [С] 3:2 3120 x 2080; 16:9 3120 x 1760; 1:1 2080 x 2080. Панорама [L] по вертикали 9600 x 2160, по горизонтали 9600 x 1440; [М] по вертикали 6400 x 2160, по горизонтали 6400 x 1440.
- Баланс белого от 2500 до 10000 К Предустановки: Авто, цветовая температура, настраиваемая, тонкая, флуоресцентная (холодный белый), флуоресцентная (дневной свет), флуоресцентная (теплый белый), лампа накаливания, затемненная, подводная
- Выдержка Режим P: 30 сек. до 1/4000 сек. Режим: 30сек. до 1/4000 сек. Режим S/M: 15 мин. до 1/4000 сек. Лампа: до 60 мин.
- Скорость съемки Электронный затвор До 20 кадров в секунду при 26,1 Мп для получения до 256 кадров (JPEG) / 28 кадров (Raw) Электронный затвор До 10 кадров в секунду при 26,1 Мп для получения до 341 кадра (JPEG) / 32 кадра (Raw) Электронный затвор До 8 кадров в секунду при 26,1 Мп для получения до 35 кадров (Raw) Электронный затвор До 30 кадров в секунду при 20,9 Мп для получения до 407 кадров (JPEG) / 28 кадров (Raw) Электронный затвор До 20 кадров в секунду при 20,9 Мп для неограниченного количества кадров (JPEG) / 30 кадров (Raw) Электронный затвор До 10 кадров в секунду при 20,9 Мп для неограниченного количества кадров (JPEG) / 40 кадров (Raw) Механический затвор До 8 кадров в секунду при 26,1 Мп для неограниченного количества кадров (JPEG) / 35 кадров (Raw)
- Брекетинг автоэкспозиции 2 кадра / 3 кадра / 5 кадров / 7 кадров / 9 кадров *с шагом 1/3EV, с шагом до ±3EV
- Брекетинг чувстивтельности ISO ±1/3EV / ±2/3EV / ±1EV
- Брекетинг баланса белого ±1 / ±2 / ±3
- HDR-режим АВТО / 200% / 400% / 800% / 800% +
- Режим фокусировки Покадровый AF / непрерывный AF / MF
- Тип фокусировки Интеллектуальная гибридная автофокусировка (контрастная автофокусировка TTL / фазовая автофокусировка TTL)
- Выбор точки автофокуировки Автофокусировка по одной точке: 13x9 / 25x17 (изменяемый размер рамки автофокусировки) Зональная автофокусировка: 3x3 / 5x5 / 7x7 из 117 областей на сетке 13x9 Широкая/следящая АФ: Да (AF-S: Широкая / AF-C: Следящая) Все : Да
- Встроенная вспышка Выдвижная вспышка с ручным управлением (Super Intelligent Flash) Ведущее число: прибл. 7 (ISO200・м) / прибл. 5 (ISO 100 м) Синхр. Режим: 1-я шторка / 2-я шторка Режим вспышки: TTL (TTL АВТО / СТАНДАРТНЫЙ / МЕДЛЕННАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ) / РУЧНОЙ / КОМАНДНЫЙ / ВЫКЛ.
- 3,0-дюймовый цветной сенсорный ЖК-монитор с переменным углом наклона
- 0,39-дюймовый цветной OLED-видоискатель, прибл. 2,36 миллиона точек Охват области просмотра по сравнению с областью захвата: прибл. 100 % точка обзора: прибл. 17,5 мм (от заднего конца окуляра камеры)
- Тип карт памяти SD / SDHC/ SDXC (UHS-I) [максимум 2 ТБ]
- Формат изображения HEIF, JPEG, Raw, TIFF
- Режим записи JPEG + Raw
- Механизм стабилизации Механизм смещения датчика изображения с 5-осевой компенсацией
- Интерфейсы 1 x выход Micro-HDMI стереомикрофонный вход TRS 1/8" / 3,5 мм 1 x стереовыход TRS 1/8" / 3,5 мм для наушников 1 x USB-C
- Формат записи видео H.264 ALL-Intra / H.264 Long GOP / H.265/H.265 Long GOP / MOV/ MP4/ MPEG-4 AVC 4:2:2/4:2:0 8/10- Немного; 6240 x 4160 на 23.98/24.00/25/29.97 частота кадров [от 50 до 360 Мб/с]; DCI 4K (4096 x 2160) при 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 кадров в секунду [от 50 до 360 Мб/с]; 2048 x 1080 при 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94/100/120/200/240 кадров в секунду [от 50 до 360 Мб/с]; 1920 x 1080 при 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94/100/120/200/240 частота кадров [360 Мб/с]
- Фокусировка по лицу
- Аккумулятор NP-W235
- Размер 127,7 х 85,1 х 65,4 мм
- Вес 410 гр