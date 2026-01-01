Fujifilm X-S20 Body фотоаппарат

Скорость съемки Электронный затвор До 20 кадров в секунду при 26,1 Мп для получения до 256 кадров (JPEG) / 28 кадров (Raw) Электронный затвор До 10 кадров в секунду при 26,1 Мп для получения до 341 кадра (JPEG) / 32 кадра (Raw) Электронный затвор До 8 кадров в секунду при 26,1 Мп для получения до 35 кадров (Raw) Электронный затвор До 30 кадров в секунду при 20,9 Мп для получения до 407 кадров (JPEG) / 28 кадров (Raw) Электронный затвор До 20 кадров в секунду при 20,9 Мп для неограниченного количества кадров (JPEG) / 30 кадров (Raw) Электронный затвор До 10 кадров в секунду при 20,9 Мп для неограниченного количества кадров (JPEG) / 40 кадров (Raw) Механический затвор До 8 кадров в секунду при 26,1 Мп для неограниченного количества кадров (JPEG) / 35 кадров (Raw)