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Fujifilm X-S20 Body фотоаппарат
Fujifilm X-S20 Body фотоаппарат
Fujifilm X-S20 Body фотоаппарат
Fujifilm X-S20 Body фотоаппарат
Fujifilm X-S20 Body фотоаппарат
Fujifilm X-S20 Body фотоаппарат

Fujifilm X-S20 Body фотоаппарат

Fujifilm
Артикул: OLE-2640

Беззеркальная  камера с датчиком изображения 26,1 МП  CMOS с процессором X-Processor 5. Размер матрицы 23,5 x 15,6 мм. Серийная съемка до 20 кадров в секунду. Светочувствительность до ISO 12800, диапазон выдержек 30–1/4000 с, ручная выдержка. 0,39-дюймовый электронный видоискатель OLED. Наклоняемый сенсорный ЖК-экран 3" разрешением 1,084,000 точек. Фокусировка по лицу. Камера совместима с объективами FUJIFILM X

Описание

Характеристики:

  • Общее число пикселей 26,1 МП
  • Процессор X-Processor 5
  • Тип матрицы CMOS
  • Размер матрицы 23,5 x 15,6 мм
  • Кроп-фактор 1.5
  • Максимальное разрешение 6240 x 4160
  • Система очистика матрицы Ультразвуковая вибрация
  • ISO 160 — 12800
  • Разрешение изображения [L] 3:2 6240 x 4160; 16:9 6240 x 3512; 1:1 4160 x 4160 [М] 3:2 4416 x 2944; 16:9 4416 x 2488; 1:1 2944 x 2944; [С] 3:2 3120 x 2080; 16:9 3120 x 1760; 1:1 2080 x 2080. Панорама [L] по вертикали 9600 x 2160, по горизонтали 9600 x 1440; [М] по вертикали 6400 x 2160, по горизонтали 6400 x 1440.
  • Баланс белого от 2500 до 10000 К Предустановки: Авто, цветовая температура, настраиваемая, тонкая, флуоресцентная (холодный белый), флуоресцентная (дневной свет), флуоресцентная (теплый белый), лампа накаливания, затемненная, подводная
  • Выдержка Режим P: 30 сек. до 1/4000 сек. Режим: 30сек. до 1/4000 сек. Режим S/M: 15 мин. до 1/4000 сек. Лампа: до 60 мин.
  • Скорость съемки Электронный затвор До 20 кадров в секунду при 26,1 Мп для получения до 256 кадров (JPEG) / 28 кадров (Raw) Электронный затвор До 10 кадров в секунду при 26,1 Мп для получения до 341 кадра (JPEG) / 32 кадра (Raw) Электронный затвор До 8 кадров в секунду при 26,1 Мп для получения до 35 кадров (Raw) Электронный затвор До 30 кадров в секунду при 20,9 Мп для получения до 407 кадров (JPEG) / 28 кадров (Raw) Электронный затвор До 20 кадров в секунду при 20,9 Мп для неограниченного количества кадров (JPEG) / 30 кадров (Raw) Электронный затвор До 10 кадров в секунду при 20,9 Мп для неограниченного количества кадров (JPEG) / 40 кадров (Raw) Механический затвор До 8 кадров в секунду при 26,1 Мп для неограниченного количества кадров (JPEG) / 35 кадров (Raw)
  • Брекетинг автоэкспозиции 2 кадра / 3 кадра / 5 кадров / 7 кадров / 9 кадров *с шагом 1/3EV, с шагом до ±3EV
  • Брекетинг чувстивтельности ISO ±1/3EV / ±2/3EV / ±1EV
  • Брекетинг баланса белого ±1 / ±2 / ±3
  • HDR-режим АВТО / 200% / 400% / 800% / 800% +
  • Режим фокусировки Покадровый AF / непрерывный AF / MF
  • Тип фокусировки Интеллектуальная гибридная автофокусировка (контрастная автофокусировка TTL / фазовая автофокусировка TTL)
  • Выбор точки автофокуировки Автофокусировка по одной точке: 13x9 / 25x17 (изменяемый размер рамки автофокусировки) Зональная автофокусировка: 3x3 / 5x5 / 7x7 из 117 областей на сетке 13x9 Широкая/следящая АФ: Да (AF-S: Широкая / AF-C: Следящая) Все : Да
  • Встроенная вспышка Выдвижная вспышка с ручным управлением (Super Intelligent Flash) Ведущее число: прибл. 7 (ISO200м) / прибл. 5 (ISO 100 м) Синхр. Режим: 1-я шторка / 2-я шторка Режим вспышки: TTL (TTL АВТО / СТАНДАРТНЫЙ / МЕДЛЕННАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ) / РУЧНОЙ / КОМАНДНЫЙ / ВЫКЛ.
  • 3,0-дюймовый цветной сенсорный ЖК-монитор с переменным углом наклона
  • 0,39-дюймовый цветной OLED-видоискатель, прибл. 2,36 миллиона точек Охват области просмотра по сравнению с областью захвата: прибл. 100 % точка обзора: прибл. 17,5 мм (от заднего конца окуляра камеры)
  • Тип карт памяти SD / SDHC/ SDXC (UHS-I) [максимум 2 ТБ]
  • Формат изображения HEIF, JPEG, Raw, TIFF
  • Режим записи JPEG + Raw
  • Механизм стабилизации Механизм смещения датчика изображения с 5-осевой компенсацией
  • Интерфейсы 1 x выход Micro-HDMI стереомикрофонный вход TRS 1/8" / 3,5 мм 1 x стереовыход TRS 1/8" / 3,5 мм для наушников 1 x USB-C
  • Формат записи видео H.264 ALL-Intra / H.264 Long GOP / H.265/H.265 Long GOP / MOV/ MP4/ MPEG-4 AVC 4:2:2/4:2:0 8/10- Немного; 6240 x 4160 на 23.98/24.00/25/29.97 частота кадров [от 50 до 360 Мб/с]; DCI 4K (4096 x 2160) при 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 кадров в секунду [от 50 до 360 Мб/с]; 2048 x 1080 при 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94/100/120/200/240 кадров в секунду [от 50 до 360 Мб/с]; 1920 x 1080 при 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94/100/120/200/240 частота кадров [360 Мб/с]
  • Фокусировка по лицу
  • Аккумулятор NP-W235
  • Размер 127,7 х 85,1 х 65,4 мм
  • Вес 410 гр


Комплектация

  • Фотокамера
  • Литий-ионный аккумулятор NP-W235
  • Адаптер питания переменного тока AC-5VJ
  • Штепсельный адаптер
  • USB-кабель
  • Наплечный ремень
  • Крышка корпуса
  • Крышка разъема охлаждающего вентилятора

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