Fujifilm X-H2S Body фотоаппарат

Описание

Fujifilm X-H2S также получила чип X-Processor 5. Этот процессор камера обеспечил улучшение работы автофокуса и возможности быстрой обработки видеоматериала.



Автофокус в камере с распознаванием различных объектов: людей, животных, поездов, самолетов, мотоциклов, автомобилей и птиц. Кроме того, автофокус был улучшен и без данного отслеживания, заявляет производитель.

X-H2S предлагает стабилизацию изображения с номинальным значением до 7EV и защищенный от непогоды корпус из магниевого сплава с разъемом для наушников, полноразмерным портом HDMI, портом USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с) и OLED-дисплеем на верхней панели.

Новый OLED-видоискатель с разрешением 5.76 млн точек и с асферической линзой, который может работать со скоростью до 120 кадров в секунду, а также полностью подвижный задний ЖК-дисплей с разрешением 1.62 млн точек.

Появилась отдельная кнопка включения записи видео, причем, по заявлению производителя, вы можете быстро переключаться от фото к видео.

Срок службы механического затвора был оптимизирован, он выдерживает 500 000 срабатываний, это показали тестирования, сообщает производитель.

Камера имеет два слота для карт-памяти. Один слот для CFexpress Type B и который рекомендуется использовать для записи видео высокого разрешения и один слот для SD-карт.



Можно подключить камеру к ПК через USB, и сразу начать обрабатывать фото и видео без необходимости передачи данных.

Быстродействие автофокуса особенно будет заметно при серийной съемке со скоростью до 40 кадров в секунду и большим буфером, который позволяет сохранять до 184 файлов JPEG или 175 файлов RAW с самой высокой скоростью. Или более 1000 файлов JPEG или 400 изображений RAW со скоростью 15 кадров в секунду с использованием механического затвора.

Fujifilm X-H2S может захватывать DCI или UHD 4K со скоростью до 60к/с, используя всю ширину сенсора, чтобы получить отснятый материал шириной 6.2K. Новинка также может снимать видео в формате 3:2 6.2K, используя всю площадь сенсора, или 4K с разрешением до 120к/с из области — кроп-фактор составит 1.29х.

Видео может быть записано в 8-битном H.264, 10-битном H.625 или ProRes 422HQ, 422 или 422 LT с возможностью параллельного захвата ProRes Proxy. 4K с разрешением до 120p можно выводить через HDMI или поток Raw для кодирования в формате ProRes RAW или BRAW с использованием внешних записывающих устройств.



В новом режиме F-Log2 используются 14-битные показания датчика для обеспечения большего динамического диапазона (до 30 кадров в секунду).

Характеристики: