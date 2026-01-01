Fujifilm X-H2S Body фотоаппарат

Fujifilm X-H2S также получила чип X-Processor 5. Этот процессор камера обеспечил улучшение работы автофокуса и возможности быстрой обработки видеоматериала.
Автофокус в камере с распознаванием различных объектов: людей, животных, поездов, самолетов, мотоциклов, автомобилей и птиц. Кроме того, автофокус был улучшен и без данного отслеживания, заявляет производитель.
X-H2S предлагает стабилизацию изображения с номинальным значением до 7EV и защищенный от непогоды корпус из магниевого сплава с разъемом для наушников, полноразмерным портом HDMI, портом USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с) и OLED-дисплеем на верхней панели.
Новый OLED-видоискатель с разрешением 5.76 млн точек и с асферической линзой, который может работать со скоростью до 120 кадров в секунду, а также полностью подвижный задний ЖК-дисплей с разрешением 1.62 млн точек.
Появилась отдельная кнопка включения записи видео, причем, по заявлению производителя, вы можете быстро переключаться от фото к видео.
Срок службы механического затвора был оптимизирован, он выдерживает 500 000 срабатываний, это показали тестирования, сообщает производитель.
Камера имеет два слота для карт-памяти. Один слот для CFexpress Type B и который рекомендуется использовать для записи видео высокого разрешения и один слот для SD-карт.
Можно подключить камеру к ПК через USB, и сразу начать обрабатывать фото и видео без необходимости передачи данных.
Быстродействие автофокуса особенно будет заметно при серийной съемке со скоростью до 40 кадров в секунду и большим буфером, который позволяет сохранять до 184 файлов JPEG или 175 файлов RAW с самой высокой скоростью. Или более 1000 файлов JPEG или 400 изображений RAW со скоростью 15 кадров в секунду с использованием механического затвора.
Fujifilm X-H2S может захватывать DCI или UHD 4K со скоростью до 60к/с, используя всю ширину сенсора, чтобы получить отснятый материал шириной 6.2K. Новинка также может снимать видео в формате 3:2 6.2K, используя всю площадь сенсора, или 4K с разрешением до 120к/с из области — кроп-фактор составит 1.29х.
Видео может быть записано в 8-битном H.264, 10-битном H.625 или ProRes 422HQ, 422 или 422 LT с возможностью параллельного захвата ProRes Proxy. 4K с разрешением до 120p можно выводить через HDMI или поток Raw для кодирования в формате ProRes RAW или BRAW с использованием внешних записывающих устройств.
В новом режиме F-Log2 используются 14-битные показания датчика для обеспечения большего динамического диапазона (до 30 кадров в секунду).
Характеристики:
- Крепление объектива - ФУДЖИФИЛЬМ Х
- Разрешение датчика - Эффективное: 26,16 мегапикселя (6240 x 4160)
- Тип датчика - 23,5 x 15,6 мм (APS-C), КМОП
- Кроп-фактор - 1,5x
- Стабилизация изображения - Сенсорный сдвиг, 5-осевой
- Тип захвата - Фото и видео
- Тип затвора - Электронный затвор, механический затвор в фокальной плоскости
- Скорость затвора - Механический затвор от 1/8000 до 900 секунд от 1/8000 до 4 секунд в программном режиме от 1/8000 до 30 секунд в режиме приоритета диафрагмы до 60 минут в режиме ручной выдержки Электронная передняя шторка затвора от 1/8000 до 900 секунд от 1/8000 до 4 секунд в программном режиме от 1/8000 до 30 секунд в режиме приоритета диафрагмы до 60 минут в режиме ручной выдержки Электронный затвор от 1/32000 до 900 секунд от 1/32000 до 4 секунд в программном режиме от 1/32000 до 30 секунд в режиме приоритета диафрагмы Фиксированная 1 секунда в режиме ручной выдержки от 1/8000 до 1/4 секунды в режиме видеосъемки
- Чувствительность ISO - Фото от 160 до 12 800 в ручном, автоматическом режиме (расширенный: от 80 до 51 200) Видео от 160 до 12 800 в ручном, автоматическом режиме (расширенный: от 160 до 25 600)
- Экспозамер - Среднее, центрально-взвешенное среднее, многозонное, множественное, точечное
- Режимы экспозиции - Приоритет диафрагмы, ручной, программный, приоритет выдержки
- Компенсация экспозиции - от -5 до +5 EV (с шагом 1/3 EV)
- Баланс белого - От 2500 до 10 000K Предустановки: Авто, Дневной свет, Люминесцентные лампы, Лампы накаливания, Тень, Под водой
Непрерывная съемка - Механический затвор До 15 кадров в секунду при 26,1 МП для неограниченного количества кадров (JPEG) / 1000 кадров (Raw) До 10 кадров в секунду при 26,1 МП для неограниченного количества кадров (JPEG) / неограниченного количества кадров (Raw) До 8 кадров в секунду при 26,1 МП для неограниченного количества кадров (JPEG) / Неограниченное количество кадров (Raw)
- Электронный затвор До 40 кадров в секунду при 26,1 МП для до 184 кадров (JPEG) / 140 кадров (Raw) До 30 кадров в секунду при 26,1 МП для неограниченного количества кадров (JPEG) / 180 кадров (Raw) ) До 20 кадров в секунду при 26,1 МП для неограниченного количества кадров (JPEG) / 800 кадров (Raw) До 15 кадров в секунду при 26,1 МП для неограниченного количества кадров (JPEG) / 1000 кадров (Raw)
- Интервальная запись - Да
- Таймер - 2/10-секундная задержка
- Размеры изображения - 3:2 JPEG / Raw / TIFF 6240 x 4160 4416 х 2944 3120 х 2080 16:9 JPEG / Raw / TIFF 6240 x 3512 4416 х 2488 3120 х 1760 1:1 JPEG / Raw / TIFF 4160 x 4160 2944 х 2944 2080 х 2080
- Соотношение сторон - 1:1, 3:2, 4:3, 5:4, 7:6, 16:9, 65:24
- Формат файла изображения - HEIF, JPEG, RAW, TIFF
- Битовая глубина - 14-битный
- Режимы записи видео - H.265/MOV 4:2:2 10-бит 6,2K (6240 x 4160) при 23,98p/24,00p/25p/29,97p [от 360 до 720 Мбит/с] DCI 4K (4096 x 2160) при 23,98p/ 24,00p/25p/29,97p/50p/59,94p/100p/119,88p [от 360 до 720 Мбит/с] UHD 4K (3840 x 2160) при 23,98p/24,00p/25p/29,97p/50p/59,94p/100p /119,88p [от 360 до 720 Мбит/с] DCI 2K (2048 x 1080) при 23,98p/24,00p/25p/29,97p/50p/59,94p/100p/119,88p/200p/239,76p [от 360 до 720 Мбит/с s] Full HD (1920 x 1080) при 23,98p/24,00p/25p/29,97p/50p/59,94p/100p/119,88p/200p/239,76p [от 360 до 720 Мбит/с] H.265/MOV 4: 2:0 10-бит 6,2K (6240 x 4160) при 23,98p/24,00p/25p/29,97p [от 360 до 720 Мбит/с] DCI 4K (4096 x 2160) при 23,98p/24,00p/25p/29,97p /50p/59,94p [от 360 до 720 Мбит/с] UHD 4K (3840 x 2160) при 23,98p/24,00p/25p/29,97p/50p/59,94p [от 360 до 720 Мбит/с] DCI 2K (2048 x 1080) при 23,98p/24,00p/25p/29,97p/50p/59,94p [от 360 до 720 Мбит/с] Full HD (1920 x 1080) при 23,98p/24,00p/25p/29,97p/ 50p/59,94p [от 360 до 720 Мбит/с] H.265 Long GOP/MOV 4:2:2 10-бит 6,2K (6240 x 4160) при 23,98p/24,00p/25p/29,97p [от 50 до 720 Мбит /s] DCI 4K (4096 x 2160) при 23,98p/24,00p/25p/29,97p/50p/59,94p [от 50 до 720 Мбит/с] UHD 4K (3840 x 2160) при 23,98p/24,00p/25p/ 29,97p/50p/59,94p [от 50 до 720 Мбит/с] DCI 2K (2048 x 1080) при 23,98p/24,00p/25p/29,97p/50p/59,94p [от 50 до 720 Мбит/с] Full HD (1920 x 1080) при 23,98p/24,00p/25p/29,97p/50p/59,94p [от 50 до 720 Мбит/с] H.265 Long GOP/MOV 4:2:0 10-бит 6,2K (6240 x 4160) при 23,98p/24,00p/25p/29,97p [от 50 до 720 Мбит/с] DCI 4K (4096 x 2160) при 23,98p/24,00p/25p/29,97p/50p/59,94p [от 50 до 720 Мбит/с] UHD 4K (3840 x 2160) при 23,98p/24,00p/25p/29,97p/ 50p/59,94p [от 50 до 720 Мбит/с] DCI 2K (2048 x 1080) при 23,98p/24,00p/25p/29,97p/50p/59,94p [от 50 до 720 Мбит/с] Full HD (1920 x 1080) при 23,98p/24,00p/25p/29,97p/50p/59,94p [от 50 до 720 Мбит/с] MOV/ProRes 422 HQ 4:2:2 10-бит 6,2K (6240 x 4160) при 23,98p/24,00p /25p/ 29,97p [2754 Мбит/с] DCI 4K (4096 x 2160) при 23,98p/24,00p/25p/29,97p/50p/59,94p [1877 Мбит/с] UHD 4K (3840 x 2160) при 23,98p /24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [1877 Мбит/с] DCI 2K (2048 x 1080) при 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [440 Мбит/с] Full HD (1920 x 1080) при 23,98p/24,00p/25p/29,97p/50p/59,94p [440 Мбит/с] MOV/ProRes 422 4:2:2 10-бит 6,2K (6240 x 4160) при 29,97p [1840 Мбит/с] DCI 4K (4096 x 2160) при 23,98p/24,00p/25p/29,97p/50p/59,94p [1254 Мбит/с] UHD 4K (3840 x 2160) при 23,98p/24,00p/25p/29,97p/50p/59,94p [1254 Мбит/с] DCI 2K (2048 x 1080) при 23,98p/24,00p/25p/29,97p/50p/59,94p [294 Mb /s] Full HD (1920 x 1080) при 23,98p/24,00p/25p/29,97p/50p/59,94p [294 Мбит/с] MOV/ProRes 422LT 4:2:2 10-бит 6,2K (6240 x 4160 ) при 29,97p [1277 Мбит/с] DCI 4K (4096 x 2160) при 23,98p/24,00p/25p/29,97p/50p/59,94p [870 Мбит/с] UHD 4K (3840 x 2160) при 23,98p/ 24,00p/25p/29,97p/50p/59,94p [870 Мбит/с] DCI 2K (2048 x 1080) при 23,98p/24,00p/25p/29,97p/50p/59,94p [204 Мбит/с] Full HD ( 1920 x 1080) при 23,98p/24,00p/25p/29,97p/50p/59,94p [204 Мбит/с] H.264 ALL-Intra/MOV 4:2:0 8-бит DCI 4K (4096 x 2160) при 23,98p/24,00p/25p/29,97p/50p/59,94p [360 Мбит/с] UHD 4K (3840 x 2160) при 23,98p/24,00p/25p/29,97p/50p/59,94p [360 Мб/с] DCI 2K (2048 x 1080) при 23,98p/24,00p/25p/29,97p/50p/59,94p [360 Мб /s] Full HD (1920 x 1080) при 23,98p/24,00p/25p/29,97p/50p/59,94p [360 Мбит/с] H.264 Long GOP/MOV/MP4 4:2:0 8-бит DCI 4K (4096 x 2160) при 23,98p/24,00p/25p/29,97p/50p/59,94p [от 50 до 360 Мбит/с] UHD 4K (3840 x 2160) при 23,98p/24,00p/25p/29,97p/50p /59,94p [от 50 до 360 Мбит/с] DCI 2K (2048 x 1080) при 23,98p/24,00p/25p/29,97p/50p/59,94p [от 50 до 360 Мбит/с] Full HD (1920x1080) 23,98p/24,00p/25p/29,97p/50p/59,94p [от 50 до 360 Мбит/с]
- Гамма-кривая - FUJIFILM F-Log, FUJIFILM F-Log 2
- Лимит записи - До 90 минут
- Видеосистема - НТСК/ПАЛ
- Тип встроенного микрофона - Стерео
- Аудио запись - MOV: 2-канальный 24-битный звук LPCM 48 кГц MP4: 2-канальный звук AAC
- Режимы внешней записи - Необработанный 12-бит через HDMI 6.2K (6240 x 4160)
- IP-поток - Да
- Слот для носителя/карты памяти - Слот 1: CFexpress Type B Слот 2: SD/SDHC/SDXC (UHS-II)
- Видео ввод/вывод - 1 выход HDMI
- Аудио ввод/вывод - 1 x 1/8"/3,5 мм вход для наушников/микрофона TRRS на корпусе камеры 1 x 1/8"/3,5 мм выход для наушников/микрофона TRRS на корпусе камеры
- Другой ввод-вывод - 1 x USB Type-C (USB 3.2 / 3.1 Gen 2) Управление/данные/привязной вход/выход (совместно с входом питания) 1 x 2,5 мм вспомогательный мини-вход управления 1 x разъем для синхронизации с ПК (синхронизация) FlashSync выход
- Ввод/вывод питания - 1 вход/выход USB Type-C
- Беспроводная связь - 2,4/5 ГГц Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth
- Монитор Размер - 3,0 дюйма
- Разрешение - 1 620 000 точек
- Тип дисплея - Сенсорный ЖК-экран с возможностью наклона под любым углом
- Дополнительный дисплей - Вверху: 1,28-дюймовый ЖК-дисплей состояния
- Видоискатель Тип - Встроенный электронный (OLED)
- Размер - 0,5 дюйма
- Разрешение - 5 760 000 точек
- Точка зрения - 24 мм
- Покрытие - 100%
- Увеличение - прибл. 0,8x
- Диоптрийная регулировка - от -5 до +3
- Тип фокуса - Автоматическая и ручная фокусировка
- Режим фокусировки - Непрерывная следящая автофокусировка, ручная фокусировка, покадровая следящая автофокусировка
- Точки автофокуса - Обнаружение фазы фото, видео : 425
- Режимы внешней вспышки - Авто, Командный режим, Синхронизация по первой шторке, Ручной режим, Выкл., Синхронизация по второй шторке, Автоматический TTL
- Максимальная скорость синхронизации - 1/250 секунды
- Подключение внешней вспышки - Горячий башмак, ПК-терминал
- Рабочая Температура - От 14 до 104°F / от -10 до 40°C
- Рабочая влажность - от 10 до 80%
- Тип батарейки - 1 х NP-W235 литий-ионный аккумулятор, 7,2 В постоянного тока, 2200 мАч (прибл. 720 снимков)
- Резьба крепления штатива - 1 x 1/4 "-20 внутренняя резьба (внизу)
- Крепление для аксессуаров - 1 крепление для горячего башмака на корпусе камеры
- Размеры (Ш х В х Г) - 5,4 х 3,7 х 3,3 дюйма / 136,3 х 92,9 х 84,6 мм
- Масса - 579 г (только корпус) 660 г (корпус с аккумулятором и памятью).