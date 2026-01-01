Цифровая фотокамера Sony Alpha A6400 Kit 18-135 чёрная

Инновационная система автофокусировки камеры быстро и точно обнаруживает объект и отслеживает его перемещение, сохраняя четкий фокус. Область фокусировки с плотно расставленными точками занимает около 84 процентов площади изображения, что улучшает отслеживание объекта.
Скорость автофокусировки 0,02 с. Система быстрой гибридной автофокусировки камеры сочетает лучшие возможности фазовой и контрастной автофокусировки.
Возможность непрерывного отслеживания. Когда объект движется, точки автофокусировки располагаются плотно вокруг него для точного отслеживания.
Быстрый внутренний процессор изображений и высокоемкая буферная память позволяют снимать с частотой 11 кадров в секунду для последующего просмотра или 8 кадров в секунду для просмотра в реальном времени с минимальной задержкой, получая 116 снимков в формате JPEG (стандарт) или 46 снимков в сжатом формате RAW за одну серию.
Также имеется функция тихой серийной съемки с частотой до 8 кадров в секунду, если при съемке требуется абсолютная тишина. Бесшумный затвор позволяет снимать на скорости до 8 кадров в секунду с использованием АФ/АЭ с отслеживанием (даже в режиме AF-C), АФ по глазам и отслеживания в реальном времени.
Во время спортивных мероприятий и в других условиях, когда объекты быстро перемещаются, возможность отслеживания со стабильным фокусом играет важную роль для съемки.
- Новый алгоритм распознавания обрабатывает пространственные данные о цвете, расстоянии до объекта (глубине), режиме (яркости), а также данные о лице и глазах на высокой скорости в реальном времени.
- При съемке человека в движении, который находится на большом расстоянии, система слежения улавливает все тело, а область фокусировки плавно перемещается между лицом и глазами в зависимости от состояния объекта.
- Выберите в меню функцию Touch Tracking и указывайте расположение объекта, коснувшись области на экране. После этого камера начнет автоматически отслеживать объект. Функцию можно использовать для съемки фотографий и видео.
Матрица APS-C содержит медную проводку и улучшенную схему обработки сигнала, что способствует улучшенному захвату света. Вместе с процессором изображений эти компоненты обеспечивают отличное разрешение и более естественную передачу текстуры.
Благодаря усиленному подавлению шума качество изображения значительно лучше даже в условиях низкой освещенности, где требуется съемка с высокой чувствительностью. Исходная чувствительность увеличена до ISO 32000 для видео и до ISO 102400 для фотографий. Подавление шума особенно эффективно в часто используемом диапазоне средней и высокой чувствительности.
Характеристики:
- тип фотокамеры - системная камера
- тип процессора - BIONZ X
- тип матрицы (светочуствительный элемент) - CMOS (КМОП)
- размер матрицы - APS-C
- светочувствительность (ISO) - 100-32000
- количество мегапикселей - 24,2 Mpix
- максимальный размер снимка - 6000x4000
- формат файлов - AVCHD, JPEG, MPEG-4, RAW, XAVC S
- тип фокусировки - авто, ручная
- крепление объектива (байонет) - Sony E-mount
- фокусное расстояние - 18-135
- минимальное расстояние фокусировки - 45
- светосила - f/3.5 - 5.6
- стабилизация изображения - электронная стабилизация
- дисплей (диагональ) - 3"
- разрешение дисплея, тыс. пикс - 921,6
- поворотный дисплей - есть
- сенсорный дисплей - есть
- наличие видоискателя - есть
- видоискатель - электронный
- покрытие кадра (видоискатель) - 100 %
- увеличение видоискателя - 1,07 x
- максимальное разрешение видео, пикселей - 4K (3840x2160)
- видео HDR - Есть
- формат видеофайлов - MPEG-4
- типы карт памяти - Memory Stick PRO Duo, microSD, microSDHC, microSDXC, SD, SDHC, SDXC
- разъемы и порты - Micro HDMI, USB 2.0, аудиовход микрофона
- беспроводные интерфейсы - Bluetooth, NFC, Wi-Fi
- питание - NP-FW50
- материал корпуса - магниевый сплав
- цвет - черный
- размер - 59,7x120x66,9 мм
- объектив в комплекте - E 18-135 mm f/3.5-5.6 OSS