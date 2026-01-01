Цифровая фотокамера Sony Alpha A6400 Kit 18-135 чёрная

Описание

Инновационная система автофокусировки камеры быстро и точно обнаруживает объект и отслеживает его перемещение, сохраняя четкий фокус. Область фокусировки с плотно расставленными точками занимает около 84 процентов площади изображения, что улучшает отслеживание объекта.



Скорость автофокусировки 0,02 с. Система быстрой гибридной автофокусировки камеры сочетает лучшие возможности фазовой и контрастной автофокусировки.

Возможность непрерывного отслеживания. Когда объект движется, точки автофокусировки располагаются плотно вокруг него для точного отслеживания.

Быстрый внутренний процессор изображений и высокоемкая буферная память позволяют снимать с частотой 11 кадров в секунду для последующего просмотра или 8 кадров в секунду для просмотра в реальном времени с минимальной задержкой, получая 116 снимков в формате JPEG (стандарт) или 46 снимков в сжатом формате RAW за одну серию.

Также имеется функция тихой серийной съемки с частотой до 8 кадров в секунду, если при съемке требуется абсолютная тишина. Бесшумный затвор позволяет снимать на скорости до 8 кадров в секунду с использованием АФ/АЭ с отслеживанием (даже в режиме AF-C), АФ по глазам и отслеживания в реальном времени.

Во время спортивных мероприятий и в других условиях, когда объекты быстро перемещаются, возможность отслеживания со стабильным фокусом играет важную роль для съемки.

Новый алгоритм распознавания обрабатывает пространственные данные о цвете, расстоянии до объекта (глубине), режиме (яркости), а также данные о лице и глазах на высокой скорости в реальном времени.

При съемке человека в движении, который находится на большом расстоянии, система слежения улавливает все тело, а область фокусировки плавно перемещается между лицом и глазами в зависимости от состояния объекта.

Выберите в меню функцию Touch Tracking и указывайте расположение объекта, коснувшись области на экране. После этого камера начнет автоматически отслеживать объект. Функцию можно использовать для съемки фотографий и видео.

Матрица APS-C содержит медную проводку и улучшенную схему обработки сигнала, что способствует улучшенному захвату света. Вместе с процессором изображений эти компоненты обеспечивают отличное разрешение и более естественную передачу текстуры.

Благодаря усиленному подавлению шума качество изображения значительно лучше даже в условиях низкой освещенности, где требуется съемка с высокой чувствительностью. Исходная чувствительность увеличена до ISO 32000 для видео и до ISO 102400 для фотографий. Подавление шума особенно эффективно в часто используемом диапазоне средней и высокой чувствительности.

Характеристики:

