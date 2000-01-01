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Canon PowerShot V10 цифровой фотоаппарат серебро
Canon PowerShot V10 цифровой фотоаппарат серебро
Canon PowerShot V10 цифровой фотоаппарат серебро
Canon PowerShot V10 цифровой фотоаппарат серебро
Canon PowerShot V10 цифровой фотоаппарат серебро
Canon PowerShot V10 цифровой фотоаппарат серебро

Canon PowerShot V10 цифровой фотоаппарат серебро

Canon
Артикул: MTG-2260

Canon PowerShot V10 цифровой фотоаппарат серебро. Видеокамера с широкоугольным объективом 19 мм и высококачественной записью стереозвука. Также снимает фотографии, оснащена 1-дюймовым CMOS-датчиком и разрешением 20.9 Мп. Встроенный Wi-Fi. 19-мм широкоугольный объектив камеры имеет угол обзора 97,5° при видеосъемке и угол обзора 100,2° при фотосъемке, чего достаточно, чтобы захватить всю сцену или снять видео лицом к себе, не вытягивая руку. 

Описание

Камера предлагает гибкий ISO 125–12800, а процессор обработки изображений DIGIC X предоставляет широкие возможности для творчества, включая 14 цветовых фильтров и режим съемки Smooth Skin.
      
Благодаря функциям видеозаписи, таким как запись видео без кадрирования в формате UHD 4K делают создание видеоконтента простым и удобным. Чтобы снимать вертикально, просто положите камеру на бок, и она отрегулируется соответствующим образом.

Функция UVC позволяет использовать PowerShot V10 в качестве веб-камеры для потоковой передачи видео в формате Full HD без дополнительного компьютерного программного обеспечения.

19-мм широкоугольный объектив камеры имеет угол обзора 97,5° при видеосъемке и угол обзора 100,2° при фотосъемке, чего достаточно, чтобы захватить всю сцену или снять видео лицом к себе, не вытягивая руку. Автофокусировка осуществляется с обнаружением контраста по всему кадру, с опциями отслеживания лиц и автофокусировки по конкретной области в 31 отдельной зоне при фотосъемке.

Объектив открывается до широкой f/2,8, чтобы еще больше расширить возможности камеры при слабом освещении.
    
Наклоняемый вверх сенсорный ЖК-экран. Большой 2-дюймовый сенсорный экран с разрешением 460 000 точек обеспечивает интуитивно понятный интерфейс для управления точками фокусировки, навигации по меню и просмотра изображений. Этот экран также имеет конструкцию с возможностью наклона вверх на 180° для просмотра спереди и сзади.
  
Варианты проводного и беспроводного подключения позволяют использовать несколько способов передачи фотографий и видео, потоковую передачу в реальном времени, а также удаленное управление камерой. Физически камера оснащена портом USB-C, портом micro-HDMI и портом для микрофона для записи видео.

Встроенное сопряжение Bluetooth позволяет легко подключать камеру к совместимым смарт-устройствам с помощью бесплатного приложения Canon Camera Connect. Это беспроводное соединение с низким энергопотреблением помогает продлить срок службы батареи, обеспечивая при этом дистанционное управление камерой.

Встроенное подключение к сети Wi-Fi обеспечивает быстрое и бесперебойное использование беспроводных функций, таких как удаленный просмотр в реальном времени, просмотр файлов и передача. С помощью приложения Canon Camera Connect вы также можете передавать файлы на мобильное устройство для просмотра и публикации в социальных сетях.

Встроенный порт USB-C позволяет подключить камеру к смартфону или компьютеру. Все функции приложения Canon Camera Connect, которые можно использовать с Wi-Fi, теперь доступны, когда камера и смартфон подключены через USB с помощью кабеля, совместимого с вашим устройством.

Характеристики:

Режимы съемки

  • Формат кадра - 16:9, 3:2, 1:1, 4:3
  • Время работы таймера - 2, 10
  • Наличие таймера - Есть
  • Фокусировка
  • Способ фокусировки - по лицу
  • Минимальное расстояние съемки, см - 5

Экспозиция

  • Выдержка максимальная, с - 1
  • Выдержка минимальная, с - 1/2000
  • Экспокоррекция - +/- 3 EV
  • Шаг экспокоррекции - 1/3 ступени
  • Замер экспозиции - мультизонный
  • Функциональные возможности
  • Диафрагма - F2.8
  • Баланс белого - лампы дневного света, лампы накаливания, облачно, авто, прямой солнечный свет, тень

Видоискатель и ЖК-экран

  • Оптический Zoom - 1
  • Цифровой Zoom - 1.5
  • ЖК-экран, дюймов - 2
  • Разрешение ЖК-экрана, px - 460000
  • ЖК-экран - Сенсорный, Есть, Поворотный

Память и интерфейсы

  • Тип карт памяти - SD, SDHC, SDXC
  • Форматы изображения - JPEG
  • Интерфейсы - Bluetooth, для микрофона, Wi-Fi, USB Type-C, выход на наушники
  • Наличие Wi-Fi - Есть
  • Наличие GPS - Есть

Запись видео и звука

  • Запись видео - Есть
  • Формат записи видео - MP4
  • Видеокодеки - MPEG4, H.264, AVC
  • Максимальное разрешение роликов - 3840x2160
  • Максимальная частота кадров видеоролика - 60

Питание

  • Емкость аккумулятора - 290 фотографий

Размеры и вес

  • Размер - 63,4 × 90,0 × 34,3 мм
  • Вес, г - 211
  • Максимальная память, Гб - 1000

Комплектация

  • зарядное устройство,
  • инструкция,
  • фотоаппарат

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