Canon PowerShot V10 цифровой фотоаппарат серебро

Описание

Камера предлагает гибкий ISO 125–12800, а процессор обработки изображений DIGIC X предоставляет широкие возможности для творчества, включая 14 цветовых фильтров и режим съемки Smooth Skin.



Благодаря функциям видеозаписи, таким как запись видео без кадрирования в формате UHD 4K делают создание видеоконтента простым и удобным. Чтобы снимать вертикально, просто положите камеру на бок, и она отрегулируется соответствующим образом.



Функция UVC позволяет использовать PowerShot V10 в качестве веб-камеры для потоковой передачи видео в формате Full HD без дополнительного компьютерного программного обеспечения.



19-мм широкоугольный объектив камеры имеет угол обзора 97,5° при видеосъемке и угол обзора 100,2° при фотосъемке, чего достаточно, чтобы захватить всю сцену или снять видео лицом к себе, не вытягивая руку. Автофокусировка осуществляется с обнаружением контраста по всему кадру, с опциями отслеживания лиц и автофокусировки по конкретной области в 31 отдельной зоне при фотосъемке.



Объектив открывается до широкой f/2,8, чтобы еще больше расширить возможности камеры при слабом освещении.



Наклоняемый вверх сенсорный ЖК-экран. Большой 2-дюймовый сенсорный экран с разрешением 460 000 точек обеспечивает интуитивно понятный интерфейс для управления точками фокусировки, навигации по меню и просмотра изображений. Этот экран также имеет конструкцию с возможностью наклона вверх на 180° для просмотра спереди и сзади.



Варианты проводного и беспроводного подключения позволяют использовать несколько способов передачи фотографий и видео, потоковую передачу в реальном времени, а также удаленное управление камерой. Физически камера оснащена портом USB-C, портом micro-HDMI и портом для микрофона для записи видео.



Встроенное сопряжение Bluetooth позволяет легко подключать камеру к совместимым смарт-устройствам с помощью бесплатного приложения Canon Camera Connect. Это беспроводное соединение с низким энергопотреблением помогает продлить срок службы батареи, обеспечивая при этом дистанционное управление камерой.



Встроенное подключение к сети Wi-Fi обеспечивает быстрое и бесперебойное использование беспроводных функций, таких как удаленный просмотр в реальном времени, просмотр файлов и передача. С помощью приложения Canon Camera Connect вы также можете передавать файлы на мобильное устройство для просмотра и публикации в социальных сетях.



Встроенный порт USB-C позволяет подключить камеру к смартфону или компьютеру. Все функции приложения Canon Camera Connect, которые можно использовать с Wi-Fi, теперь доступны, когда камера и смартфон подключены через USB с помощью кабеля, совместимого с вашим устройством.

Характеристики:

Режимы съемки



Формат кадра - 16:9, 3:2, 1:1, 4:3



Время работы таймера - 2, 10



Наличие таймера - Есть



Фокусировка



Способ фокусировки - по лицу



Минимальное расстояние съемки, см - 5

Экспозиция

Выдержка максимальная, с - 1



Выдержка минимальная, с - 1/2000



Экспокоррекция - +/- 3 EV



Шаг экспокоррекции - 1/3 ступени



Замер экспозиции - мультизонный



Функциональные возможности



Диафрагма - F2.8



Баланс белого - лампы дневного света, лампы накаливания, облачно, авто, прямой солнечный свет, тень

Видоискатель и ЖК-экран



Оптический Zoom - 1



Цифровой Zoom - 1.5



ЖК-экран, дюймов - 2



Разрешение ЖК-экрана, px - 460000



ЖК-экран - Сенсорный, Есть, Поворотный

Память и интерфейсы

Тип карт памяти - SD, SDHC, SDXC



Форматы изображения - JPEG



Интерфейсы - Bluetooth, для микрофона, Wi-Fi, USB Type-C, выход на наушники



Наличие Wi-Fi - Есть



Наличие GPS - Есть

Запись видео и звука

Запись видео - Есть



Формат записи видео - MP4



Видеокодеки - MPEG4, H.264, AVC



Максимальное разрешение роликов - 3840x2160



Максимальная частота кадров видеоролика - 60

Питание

Емкость аккумулятора - 290 фотографий

Размеры и вес