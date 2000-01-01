Canon PowerShot G7 X Mark III цифровой фотоаппарат серебро. 

Характеристики:
- Оптический зум: 4.2х
- Объектив: f 8.8 - 36.8 мм / 1.8 - 2.8 (эквивалент для 35-мм пленки: 24–100 мм)
- Стабилизатор изображения: оптический (эффективность прибл. 4 ступени), интеллектуальный Dynamic IS, по 5 осям
- Диаметр светофильтра: установка светофильтров не предусмотрена
- Датчик изображения: 1" CMOS с обратной подсветкой (13.2 х 8.8 мм)
- Число эффективных пикселей: 20.1 млн.
- Соотношение сторон: 3:2
- Светочувствительность: ISO 125 - 12800 с расширением до 25 600 (только фото)
- Тип процессора: Digic 8
- Цифровой зум: 2х, 4хФормат файла: JPEG, RAW (14 бит), C-RAW
- Баланс белого: авто (2 варианта), 6 предустановок, ручной, установка температуры в К
- Серийная съемка: со следящим автофокусом / автоэкспозицией: 8 кадров/с, АФ / АЭ по 1 кадру: 20 кадров/с (89 кадров в С-RAW, 55 кадров в RAW, 118 в JPEG), электронный затвор: 30 кадров/с (вкл. RAW)
- Цветовое пространство: sRGB
- Автоспуск: 2 с, 10 с, пользовательский
- Размер фотоизображения: 5472 x 3648 (3:2), 4864 x 3648 (4:3), 5472 x 3080 (16:9), 3648 x 3648 (1:1)
- Интервальная съемка: интервальная видеосъемка
- Видеосъемка: UHD 4K 25 или 30 кадров/с, Full HD до 120 кадров/с
- Разрешение видеозаписи: UHD 4K: 3840 x 2160, 25 или 30 к/с, Full HD 1920 x 1080: 24 – 120 кадров/с, HD 1280 x 720: 50 кадров/с
- Формат видеозаписи: MP4 [MPEG-4 AVC / H.264]
- Продолжительность видео: 4К: 9 минут 59 сек., Full HD и HD: до 4 ГБ или 29 мин. 59 с
- Формат записи звука: MPEG-4 AAC-LC 2.0
- Средний битрейт: 4К: 120 Мбит/с, Full HD: 30 – 120 Мбит/с, в зависимости от частоты кадров, HD: 26 Мбит/с
- Выдержка: 1/2000 - 30 с
- Замер экспозиции: TTL-замер: оценочный, точечный, центровзвешенный
- Приоритет выдержки: есть
- Приоритет диафрагмы: есть
- Ручная экспозиция: есть
- Экспокоррекция: +/- 3 EV с шагом 1/3 ступени
- Брекетинг экспозиции: 1/3 - 2 EV с шагом 1/3 ступени
- Автофокус: фокусировка по контрасту, авто (31 точка + распознавание лиц), фокусировка по касанию экрана, 1 точка; покадровая или следящая, брекетинг АФ, макро от 5 см
- Ручная фокусировка: есть
- Встроенная вспышка: есть, эффективный диапазон в широкоугольном положении: 0.5 - 7 м, в телеположении: 0.5 - 4 м
- Внешняя вспышка: Canon HF-DC2
- Дисплей: 3 дюйма (7.5 см) ЖК TFT, 1.04 млн. точек, сенсорный, с переменным углом наклона, настройка яркости (5 ступеней)
- Карта памяти: SD, SDHC, SDXC (UHS-I)
- Связь с компьютером: USB Type-C
- Видео выход: HDMI micro D
- Разъемы: вход для микрофона 3.5 мм стерео
- Беспроводное соединение: Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n, 2.4 ГГц, Bluetooth
- Питание: литий-ионный аккумулятор NB-13L, 230 кадров по стандарту CIPA (320 кадров в экорежиме), зарядка и постоянное питание через USB
- Вес: 304 г (включая аккумулятор и карту памяти)
- Размеры: 105.5 х 60.9 х 41.4 мм.