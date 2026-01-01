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Canon EOS R6 Body беззеркальный фотоаппарат
Canon EOS R6 Body беззеркальный фотоаппарат
Canon EOS R6 Body беззеркальный фотоаппарат

Canon EOS R6 Body беззеркальный фотоаппарат

Canon
Артикул: OLE-1722

 Беззеркальный фотоаппарат Canon EOS R6 Body

Легкая беззеркальная камера оснащена полнокадровым датчиком изображения 20 МП и обеспечивает Dual Pixel CMOS AF II. Запись видео 4К. Серийная бесшумная съемка 20 кадров в секунду, автофокусировка при очень слабом освещении до -6,5 EV и светочувствительности до ISO 102400, диапазон выдержек 30–1/8000 с (с шагом 1/2 или 1/3 ступени), ручная выдержка. 0,5-дюймовый электронный видоискатель OLED. ЖК-экран Clear View LCD II 8,01 см (3,15") Камера совместима с объективами серии RF.

Описание

Характеристики:

  • Тип изображения : 35,9 x 23,9 мм, CMOS
  • Количество эффективных усилий п рибл. 20,1 мегапикселя
  • Общее количество пикселей п рибл. 21,4 мегапикселя
  • Соотношение сторон 3:2
  • Встроенная система очистки EOS
  • Стабилизатор/датчик смещения — коррекция до 8 ступеней экспозиции в зависимости от используемого объектива
  • Тип процессора изображения DIGIC X
  • Крепление объектива RF (объективы EF и EF-S можно установить с помощью адаптера крепления EF-EOS R: адаптер крепления EF- EOS R с кольцами управления, адаптер крепления EF-EOS R со вставным фильтром). Несовместимо с объективами EF-M
  • Тип рассмотрения Dual Pixel CMOS AF II
  • Рабочий диапазон автофокусировки EV -6,5 – 20 (при 23 °C и ISO 100)
  • Режимы замера экспозиции - В режиме реального времени с датчиком изображения, замер по 384 зонам.
  • Диапазон измерения яркости EV -3 – 20 (при 23°C, ISO 100, с оценочным замером)
  • Компенсация экспозиции +/-3 EV с шагом 1/3 или 1/2 ступени (можно комбинировать с брекетингом автоэкспозиции)
  • Брекетинг автоэкспозиции (AEB) +/- 3 EV с шагом 1/3 или 1/2 ступени
  • Чувствительность ISO Авто 100 – 102 400 (с шагом 1/3 ступени или 1 ступени). Чувствительность ISO может быть увеличена до L: 50, H: 204 800
  • Цифровой вой фокальный затвор с электронным управлением и функцией включения затвора на датчике
  • Д диапазон выдержки 30–1/8000 с (с шагом 1/2 или 1/3 ступени), ручная выдержка (полный диапазон выдержки – режим BULB; диапазон выдержки зависит от режима съемки).
  • Автоматический баланс белого с помощью матрицы
  • 0,5-дюймовый электронный видоискатель OLED примерно 3,69 млн точек и охват прибл. 100%
  • Вынесенная окулярная точка п рибл. 23 мм (от центра линзы окуляра)
  • Предварительный просмотр резкости с помощью настраиваемой кнопки
  • Шторка окуляра
  • ЖК-экран Clear View LCD II с сенсорным экраном диагональю 7,5 см (3,0"), прибл. 1,62 млн точек
  • Вспышка - автоматический режим E-TTL II, ручной замер
  • Х-синхронизация 1/200 сек. для механического затвора / 1/250 сек. для переноса по 1-й шторке
  • Компенсация экспозиции при съемке со вспышкой +/- 3 EV с шагом 1/3 или 1/2 ступени со вспышками Speedlite серии EX
  • Брекетинг крепления сумки с совместимой внешней вспышкой
  • Терминал «горячий башмак» / ПК
  • Совместимость с внешними вспышками E-TTL II со вспышками Speedlite серии EX, беспроводное управление несколькими вспышками
  • Режимы съемки Покадровая, серийная H+, серийная H, серийная L, автоспуск (2 сек + пульт ДУ, 10 сек + пульт ДУ)
  • Серийная съемка: Макс.: прибл. 12 кадров/с. с механическим затвором; скорость для более 1000 изображений JPEG или 240 изображений RAW. Макс. п рибл. 20 кадров/сек. с электронным затвором, скорость более 1000 изображений JPEG или 120 изображений RAW
  • Формат фотоснимка: JPEG: 2 вида сжатия; RAW: RAW, C-RAW 14 бит (14-битная с механическим затвором с электронным затвором по 1-й шторке, 12-битная конверсия A/D с электронным затвором; оригинальный RAW-файл третьей версии от Canon); HEIF: 10-битный формат HEIF доступен при съемке в режиме HDR с включенным параметром HDR PQ
  • Одновременная запись RAW+JPEG - возможна любая комбинация RAW+JPEG или RAW+HEIF
  • Размер изображения: JPEG / HEIF Соотношение сторон 3:2 (L, RAW, C-RAW) 5472 x 3648, (M) 3648 x 2432, (S1) 2736 x 1824, (S2) 2400 x 1600 1,6x (кроп) (Д) 3408 x 2272, (S2) 2400 х 1600; Соотношение сторон 4:3 — (L) 4864x3648, (M) 3248x2432, (S1) 2432 x 1824, (S2) 2112 x 1600; Соотношение сторон 16:9 (Д) 5472 х 3072, (М) 3648 х 2048, (S1) 2736 х 1536, (S2) 2400 х 1344; Соотношение сторон 1:1 (L) 3648 x 3648, (M) 2432 x 2432, (S1) 1824 x 1824, (S2) 1600 x 1600
  • Типы видеофайлов EOS Movie Видео MP4: 4K UHD, Full HD (16:9), звук: линейный PCM / AAC
  • Размеры видеофайлов: 4K UHD (16:9) 3840 x 2160 (59,94, 50, 29,97, 25, 23,98 кадра/сек.) с межкадровым сжатием (IPB / легкий IPB); интервальное 4K UHD (16:9) 3840 x 2160 (29,97, 25 кадров/сек.) с внутрикадровым сжатием (All-I); Full HD (16:9) 1920 x 1080 (119,88, 100, 59,94, 50, 29,97, 25, 23,98 кадра/сек.) с межкадровым сжатием (IPB / легкий IPB)[10] Интервальное Full HD (16:9) 1920 x 1080 (29,97, 25 кадров/сек.) с внутрикадровым сжатием (All-I); Full HD HDR (16:9) 1920 x 1080 (29,97, 25 кадров/сек.) с внутрикадровым сжатием (All-I)
  • Canon Log 1 и Canon Log 3
  • Макс. продолжительность видеосъемки 29 мин 59 сек. (кроме видео с высокой частотой кадров). Без ограничения размера файла до 4 ГБ при использовании отформатированной карты памяти exFAT SD.
  • Запись на две карты памяти — да
  • Встроенный стереофонический микрофон (48 кГц, 16 бит x 2 канала)
  • Фокусировка - Система Dual Pixel CMOS AF с обнаружением лиц/глаз и следящей автофокусировкой за животными, видеосъемка со следящей автофокусировкой (Servo AF). Ручная фокусировка (+ усиление контуров фокусировки и подсказки Focus Guide)
  • Разъем USB-C SuperSpeed USB 3.1 2-го поколения, Wi-Fi, Беспроводная ЛВС (IEEE802.11b/g/n) (только 2,4 ГГц), с поддержкой Bluetooth.
  • Выход micro-HDMI (тип D), вход внешнего микрофона (стереоразъем 3,5 мм), разъем для наушников (стереоразъем 3,5 мм), разъем типа E3 (разъем дистанционного управления)
  • Тип карт памяти 2x SD/SDHC/SDXC и UHS-II
  • Литий-ионный аккумулятор LP-E6NH (входит в комплект)
  • Ресурс аккумулятора: при использовании ЖК-экрана: прибл. 510 кадров (при 23 °C); при использовании ЖК-экрана: прибл. 510 (при 0 °C)
  • Индикатор заряда батареи 6 уровней + процентное значение заряда
  • Источники питания и зарядные устройства - зарядное устройство LC-E6E (входит в комплект поставки), адаптер переменного тока AC-E6N и переходник постоянного тока DR-E6, комплект сетевого питания ACK-E6N/ACK-E6, автомобильное зарядное устройство CBC-E6, USB-адаптер питания PD-E1
  • Габариты (Ш х В х Г) 138,4 × 97,5 × 88,4 мм
  • Вес (только корпус) 598г

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