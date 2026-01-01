CANON EOS R50 V Kit + RF-S 14-30mm IS STM PZ фотоаппарат + подарок

Описание

Основные особенности

4K 60p и Full HD 120p видеозапись для эпичных видео с возможностью замедленного воспроизведения (в 4К дополнительный кроп-фактор 1.56х)

Съемка 4К 30р HLG / HDR PQ c cупердискретизацией из 6K для максимальной детализации и широкого динамического диапазона

Гамма Canon Log 3 (10 бит 4:2:2) для свободной цветокоррекции при постобработке (работает и в 4К 60р)

Автофокусировка Dual Pixel CMOS II. Быстрый и точный АФ с определением и отслеживанием объектов (люди, животные, транспорт).

Встроенный вентилятор – эффективная защита от перегрева

Второе штативное гнездо для удобства вертикальной съемки

Микрофонный вход и выход на наушники для аудиозаписи на профессиональном уровне

Отдельная кнопка REC на передней панели и Tally лампа (показывает, когда идет запись)

Wi-Fi 2.4 + 5 ГГц с возможностью онлайн-стриминга на смартфон (до 3 камер, с живым переключением между ними)

USB 3.2 Gen 2 с поддержкой UVA / UVC для стримов и онлайн-конференций, R50 V распознается как 4К вебкамера

Выберите объектив, который соответствует вашему творческому стилю — будь то съемка обширных пейзажей или полных деталей крупных планов. Добавьте своим видеороликам драматизма и интриги с возможностями замедленной и интервальной видеосъемки, достигайте желаемого визуального стиля благодаря настраиваемым стилям изображения и цветовым фильтрам. Используйте гамму Canon Log 3 для свободной цветокоррекции на этапе постобработки.

Снимать в одиночку бывает довольно трудно, однако EOS R50 V облегчает эту задачу. Настраивайте параметры съемки на сенсорном экране с регулируемым углом наклона, а затем просто нажмите кнопку записи на передней панели, чтобы начать съемку видео. Используйте автофокусировку с распознаванием объекта для получения четких изображений, а также легко переключайтесь в режим вертикальной съемки, используя второе штативное гнездо сбоку. А при установке на эту камеру объектива RF-S14-30MM F4-6.3 IS STM PZ вы всегда будете довольны плавностью видеоматериалов, даже если снимаете во время ходьбы — все благодаря передовой технологии стабилизации Canon. Этот объектив также позволяет использовать моторизованный зум (PZ) для плавного «наезда» или «отъезда» камеры во время записи (скорость регулируется через меню). Кнопка REC на передней панели облегчает начало записи в режиме селфи, а благодаря оранжевой Tally-лампе вы всегда будете понимать, ведет ли камера съемку или нет.

Благодаря EOS R50 V ваш контент будет выглядеть просто невероятно. Датчик изображения 24 МП с технологией Dual Pixel CMOS AF II обеспечивает высокую четкость видео 4K с супердискретизацией из 6K для еще более высокой детализации. Оцените плавную замедленную съемку в Full HD до 120p с записью звука, а также возможность записи в 4:2:2 10 бит для широкой цветовой гаммы и свободы действий при постобработке — чтобы вы могли легко подстроить любую деталь и получить потрясающий результат.

Оптимизируйте свой рабочий процесс с помощью простой отправки файлов через Wi-Fi, Bluetooth и USB для мгновенного доступа к их редактированию на смартфоне или ПК. Нажмите кнопку LIVE, чтобы быстро открыть настройки потоковой передачи или запустить трансляцию всего за несколько секунд. Новое мобильное приложение Live Switcher Mobile (в настоящий момент доступно только для iOS) позволяет подключить к вашему телефону до 3 камер EOS R50 V или Powershot V1 одновременно, переключаться между ними во время трансляции, а также выводить 2 потока в режиме «картинка в картинке». Нужно подзарядить аккумулятор? Камера EOS R50 V поддерживает автоматическую отправку контента во время зарядки, даже если она выключена.

Сделайте свой контент еще более выразительным благодаря ручной экспозиции для создания впечатляющих и привлекательных видео. Точно настраивайте звук во время записи, делайте стоп-кадры высокого разрешения для миниатюр YouTube и одновременно снимайте с расчетом на несколько платформ благодаря маркерам сторон. Для еще более свободного управления установите на камеру объектив Canon RF-S14-30MM F4-6.3 IS STM PZ и управляйте зумом дистанционно.

Характеристики