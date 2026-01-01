Canon EOS R Body беззеркальный фотоаппарат

Характеристики:

Тип сенсора 36 x 24 мм CMOS

Эффективные пиксели прибл. 30,3 мегапикселя

Общее количество пикселей прибл. 31,7 мегапикселя

Соотношение сторон 3:2

Очистка датчика изображения встроенная система очистки EOS

Процессор Type DIGIC 8

Крепление объектива RF (объективы EF и EF-S можно установить с помощью адаптера крепления EF-EOS R, адаптера крепления EF-EOS R с кольцом управления, адаптера крепления EF-EOS R со вставным фильтром. Несовместимо с объективами EF-M)

Рабочий диапазон автофокусировки EV -6 – 18 (при 23 °C и ISO 100)

Режимы AF покадровая, Servo AF (следящая автофокусировка)

Режимы замера экспозиции В режиме реального времени с датчиком изображения, замер по 384 зонам.

Диапазон замера яркости EV -3 – 20 (при 23° C, ISO100, с оценочным замером)

Компенсация экспозиции +/-3 EV с шагом 1/3 или 1/2 ступени (можно комбинировать с брекетингом автоэкспозиции)

Брекетинг автоэкспозиции (AEB) +/- 3 EV с шагом 1/3 или 1/2 ступени

Чувствительность ISO Авто 100–40 000 (с шагом 1/3 ступени или целая ступень). Чувствительность ISO может быть расширена до L: 50, H1: 51 200, H2: 102 400

Тип затвора Цифровой фокальный затвор с электронным управлением и бесшумное считывание датчика CMOS

Выдержка 30–1/8000 с (с шагом 1/2 или 1/3 ступени), ручная выдержка (полный диапазон выдержки - режим BULB; Доступный диапазон зависит от режима съемки).

Баланс белого - автоматический подбор баланса белого с помощью матрицы

Пользовательский баланс белого - можно зарегистрировать одну настройку

Брекетинг баланса белого +/-3 ступеней с шагом одна ступень

Видоискатель - 0,5-дюймовый электронный видоискатель OLED

Количество точек видоискателя - 3,69 млн точек (1280x960), о хват (по вертикали/горизонтали) - прибл. 100%, у величение п рибл. 0,76x

Вынесенная окулярная точка - прибл. 23 мм (от центра линзы окуляра)

ЖК-экран Clear View LCD II 8,01 см (3,15"), прибл. 2,1 млн точек, охват - прибл. 100%

Угол обзора (по горизонтали / вертикали) - прибл. 170° по вертикали и по горизонтали

Вспышка — режимы Автоматический режим E-TTL II, ручной замер

X-синхронизация 1/200 с

Синхронизация по второй шторке - да, со вспышкой Speedlite

Разъем «Горячий башмак»/PC-разъем - д а/да, с помощью батарейного блока BG-E22

Режимы работы затвора: п окадровая; серийная H; серийная L; бесшумная серийная; автоспуск (2 сек. + пульт ДУ, 10 сек. + пульт ДУ)

Серийная съемка - м акс.: прибл. 8 кадров в секунду скорость сохраняется для следующего количества изображений: 100 JPEG, 47 RAW, 78 C-RAW 456 Макс. 5 кадров/сек. при автофокусировке со слежением

И нтервальная видеосъемка 4K

Режим Live View Электронный видоискатель с датчиком

Охват - прибл. 100% (по горизонтали и вертикали)

Фокусировка: Ручная фокусировка (увеличение изображения в 5 или 10 раз с любой точки на экране); Автофокусировка: технология Dual Pixel CMOS AF

Замер Оценочный замер в реальном времени с помощью датчика изображения

Формат фотоснимка JPEG: 2 вида сжатия; RAW: RAW, C-RAW и Dual Pixel RAW

Одновременная запись RAW+JPEG - да, любые комбинации RAW + JPEG, включая Dual Pixel RAW +JPEG

Размер изображения

JPEG:

Соотношение сторон 3:2 (L, RAW, C-RAW) 6720x4480, (M1), 4464x2976, (S1) 3360x2240, (S2) 1696x1280

1,6x (обрезка) (L) 4176x2784, (S2) 2400x1600

Соотношение сторон 4:3 (L) 5952x4480, (M1) 3968x2976, (S1) 2976x2240, (S2) 2112x1600

Соотношение сторон 16:9 (L) 6720x3776, (M1) 4464x2512, (S1) 3360x1888, (S2) 2400x1344

Соотношение сторон 1:1 (L) 4480x4480, (M1) 2976x2976, (S1) 2240x2240, (S2) 1600x1600

EOS Movie

Формат видеофайлов: Видео MP4: 4K (16:9) 3840 x 2160, Full HD, HD

MPEG4 AVC/H.264 переменная (средняя) скорость потока данных, звук: линейный PCM / AAC

Размеры видеофайлов: 4K (16:9) 3840 x 2160 (29,97, 25, 24, 23,98 кадра/сек.) с внутрикадровым или межкадровым сжатием; Full HD (16:9) 1920 x 1080 (59,94, 50, 29,97, 25, 23,98 кадра/сек.) с внутрикадровым или межкадровым сжатием: Full HD (16:9) 1920 x 1080 HDR (29,97, 25 кадров/сек.) с межкадровым сжатием; Full HD (16:9) 1920 x 1080 (29,97, 25) с небольшим межкадровым сжатием; HD (16:9) 1280 x 720 (119,9, 100 кадров/сек.) с межкадровым сжатием

Canon Log - Log 1

Продолжительность видеозаписи: 4K и Full HD — макс. Продолжительность 29 мин 59 сек. (кроме видео с высокой частотой кадров). Без ограничения размера файла до 4 ГБ при использовании карты памяти exFAT SDXC

Видео с высокой частотой кадров MOV видео: HD — 1280 x 720 при 100 кадрах/сек. Или 119,9 кадрах/сек. Записывается в качестве видео замедленного воспроизведения с понижением скорости до 1/4 от первоначальной. Максимальная длительность одного эпизода до 7 мин 29 сек.

Микрофон - Встроенные стереофонические микрофоны (48 кГц, 16 бит x 2 канала)

Передача изображения по HDMI - только внешний монитор, только внешний монитор без отображения информации или одновременное отображение на камере и внешнем мониторе.

Фокусировка Dual Pixel CMOS AF с обнаружением лиц и отслеживанием автофокусировки, видеосъемка со следящей автофокусировкой (Servo AF) Ручная фокусировка

ISO: 4K — Авто: 100–12800, H: 25600, H: 32000, H1: 51200, H2: 102400; Full HD/HD — Авто: 100–25 600, H: 32 000, H1: 51 200, H2:102 400

Тип карт памяти 1x SD/SDHC/SDXC и UHS-II

Литий-ионный аккумулятор LP-E6N (входит в комплект)/LP-E6

Продолжительность работы от аккумулятора: п рибл. 370 кадров (при 23 °C)

Индикатор заряда аккумулятора 6 уровней + процентное значение заряда

Источники питания и зарядные устройства: зарядное устройство LC-E6E (входит в комплект поставки), адаптер переменного тока AC-E6N и переходник постоянного тока DR-E6, комплект сетевого питания ACK-E6N/ACK-E6, автомобильное зарядное устройство CBC-E6, USB-адаптер питания PD-E1