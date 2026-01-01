Canon EOS 90D Body зеркальный фотоаппарат

Через оптический видоискатель: TTL-CT-SIR с CMOS-датчиком. В режиме Live View на ЖК-экране: Система Dual Pixel CMOS AF.

Через оптический видоискатель: TTL-CT-SIR с CMOS-датчиком. В режиме Live View на ЖК-экране: Система Dual Pixel CMOS AF.

Через оптический видоискатель: TTL-CT-SIR с CMOS-датчиком. В режиме Live View на ЖК-экране: Система Dual Pixel CMOS AF.

Серийная съемка

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акс.: прибл. 10 кадров в секунду (скорость сохраняется для серии до 58 кадров JPEG или 25 кадров RAW при использовании карты памяти UHS-II). Live View

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