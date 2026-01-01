Canon EOS 90D Body зеркальный фотоаппарат

Характеристики:
- Тип датчика изображения 22,3 x 14,8 мм CMOS
- Эффективные пиксели прибл. 32,5 МП
- Общее количество пикселей прибл. 34,4 МП
- Встроенная система очистки EOS
- Тип процессора DIGIC 8
- Крепление объектива Объективы EF/EF-S
- Оптический стабилизатор изображения на совместимых объективах. Видео: цифровая стабилизация видео
- Фокусировка Через оптический видоискатель: TTL-CT-SIR с CMOS-датчиком. В режиме Live View на ЖК-экране: Система Dual Pixel CMOS AF.
- Рабочий диапазон автофокусировки EV -3 – 18 (при 23 °C и ISO100)
- Режимы AF AI Focus, Покадровая, AI Servo (Следящая автофокусировка)
- Диапазон работы экспонометрического устройства: Через оптический видоискатель: EV 1–20 (при 23 °C с объективом 50 мм f/1.4 и ISO 100). В режиме Live View на ЖК-экране: EV -2–20 (при 23 °C, ISO 100, оценочный замер). Видео: EV 0–20 (при 23 °C, ISO 100, оценочный замер)
- Компенсация экспозиции +/-5 EV с шагом 1/3 или 1/2 (можно сочетать с автоматическим брекетингом (AEB)).
- Брекетинг автоэкспозиции (AEB) 2, 3, 5 или 7 кадров +/- 3 EV, с шагом 1/3 или 1/2 ступени
- Чувствительность ISO Авто (100–25 600), 100–25 600 (при шаге 1/3 ступени или целая ступень) Доступно расширение ISO до H: 51200. Во время съемки видео: Авто (100–12 800), 100–12 800 (с шагом 1/3 ступени или целая ступень). Чувствительность ISO может быть расширена до H: 25 600
- Фокальный затвор с электронным управлением
- Выдержка 30–1/8000 с (с шагом 1/2 или 1/3 ступени), ручная выдержка (полный диапазон выдержки - режим BULB; доступный диапазон зависит от режима съемки). Электронный затвор с выдержкой до 1/16 000 сек.
- Автоматический подбор баланса белого с помощью матрицы
- Брекетинг баланса белого +/-3 ступеней с шагом одна ступень
- Видоискатель Пентапризма с охватом (по вертикали/горизонтали) прибл. 100%
- Вынесенная окулярная точка прибл. 22 мм (от центра линзы окуляра)
- Полупрозрачное зеркало быстродействующего типа (соотношение пропускание/отражение 40:60, изображение не обрезается краями зеркала с объективами EF f/4 IS USM размером 600 мм или меньше)
- Сенсорный TFT-дисплей Clear View II с переменным углом наклона, диагональю 7,7 см (3,0") и соотношением сторон 3:2, прибл. 1,04 млн. точек
- Встроенная вспышка GN (ISO 100, м) 12
- Время перезарядки встроенной вспышки прибл. 3 секунды
- X-синхронизация 1/250 c
- Компенсация экспозиции при съемке со вспышкой +/- 3 EV с шагом 1/2 или 1/3 ступени
- Брекетинг экспозиции вспышки Да, с совместимой внешней вспышкой
- Синхронизация по второй шторке
- Разъем «Горячий башмак»
- Режимы работы затвора Покадровая, непрерывная L, непрерывная H, автоспуск (непрерывный, непрерывное панорамирование, 2 с+пульт, 10 с+пульт), бесшумная покадровая съемка, бесшумная серийная съемка
- Серийная съемка макс.: прибл. 10 кадров в секунду (скорость сохраняется для серии до 58 кадров JPEG или 25 кадров RAW при использовании карты памяти UHS-II). Live View макс. прибл. 11 кадров/сек. с покадровой автофокусировкой, 7 кадров/сек. со следящей автофокусировкой
- Режим Live View - Электронный видоискатель с датчиком с охватом прибл. 100% (по горизонтали и вертикали)
- Формат фотоснимка: JPEG: высокое качество, нормальное качество (совместимость с Exif 2.31) / файловая система Design rule for Camera File system (2.0). RAW: RAW (CR3 14 бит), CRAW (Compact RAW). Совместимость с форматом заказа цифровой печати [DPOF] версии 1.1
- Одновременная запись RAW+JPEG, возможна любая комбинация форматов RAW + JPEG.
- Размер изображения: RAW: (3:2) 6960 x 4640, (4:3) 6160 x 4640, (16:9) 6960 x 3904, (1:1) 4640 x 4640; JPEG 3:2 (L) 6960 x 4640, (M) 4800 x 3200, (S1) 3472 x 2320, (S2) 2400 x 1600; JPEG 4:3 (L) 6160 x 4640, (M) 4256 x 3200 (S1) 3072 x 2320 (S2) 2112 x 1600; JPEG 16:9 (L) 6960 x 3904, (M) 4800 x 2688 (S1) 3472 x 1952 (S2) 2400 x 1344; JPEG (1:1) (L) 4640 x 4640, (M) 3200 x 3200, (S1) 2300 x 2300 (S2) 1600 x 1600
- Формат видеофайлов MP4 [Видео: MPEG-4 AVC/H.264, звук: линейный PCM / AAC]
- Размеры видеофайлов 4K — 3840 x 2160 (29,97, 25 кадров/сек.); Full HD — 1920 x 1080 (119,88, 100, 59,94, 50, 29,97, 25 кадров/сек.); HD — 1280 x 720 (59,94, 50 кадров/сек.); HDR— 1920 x 1080 (29,97, 25 кадров/сек.) ; Интервальное видео 4K — 3840 x 2160 (29,97, 25 кадров/сек.)
- Продолжительность видеозаписи; макс. продолжительность 29 мин 59 сек., макс. размер файла 4 ГБ (если размер файла превышает 4 ГБ, автоматически создается новый файл, за исключением режима интервальной съемки; карты с файловой системой ExFAT не имеют ограничения по размеру файла).
- Гистограмма: Яркость/RGB
- Выделение переэкспонированных зон
- Тип карт памяти SD, SDHC, SDXC (совместимость с UHS-II)
- Литий-ионная батарея аккумуляторного типа LP-E6N (входит в комплект поставки), встроенный алгоритм для поддержки отображения даты и параметров
- Вес (только корпус) прибл. 701 г (по стандарту тестирования CIPA, включая аккумулятор и карту памяти)