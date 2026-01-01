Canon EOS 850D Kit 18-55 IS STM зеркальный фотоаппарат 

Характеристики:

Тип датчика изображения 22,3 x 14,9 мм CMOS



Эффективные пиксели прибл. 24,10 мегапикселя

Общее количество пикселей прибл. 25,80 мегапикселя

Встроенная система очистки EOS

Тип процессора DIGIC 8

Крепление объектива Объективы EF/EF-S

Тип фокусировки: Через оптический видоискатель: Система определения разности фаз при формировании вторичного изображения TTL при помощи

специального датчика автофокусировки; В режиме Live View на ЖК-экране: Система Dual Pixel CMOS AF. Пиксели определения фаз, встроенные в датчик изображения

Рабочий диапазон автофокусировки от -4 до 18 EV

Компенсация экспозиции +/-5 EV с шагом 1/3 или 1/2 (можно сочетать с автоматическим брекетингом (AEB)).

Брекетинг автоэкспозиции (AEB) 3 кадра +/- 3 EV, с шагом 1/3 или 1/2 ступени

Чувствительность ISO Авто (100–25 600), 100–25 600 (при шаге 1/3 ступени или целая ступень) Доступно расширение ISO до H: 51200. Во время съемки видео: Авто (100-12800), 100-12800 (при шаге 1/3 ступени или целая ступень) Чувствительность ISO может быть расширена до H: 25600

Фокальный затвор с электронным управлением

Выдержка 30–1/4000 с (с шагом 1/2 или 1/3), ручная длительная выдержка (Полный диапазон выдержек. Доступный диапазон зависит от режима съемки).

Видоискатель Пентазеркало

Вынесенная окулярная точка прибл. 19 мм (от центра окулярной линзы)

Полупрозрачное зеркало быстродействующего типа (соотношение пропускание/отражение 40:60, изображение не обрезается краями зеркала с объективами EF f/4 IS USM размером 600 мм или меньше)

Сенсорный TFT-дисплей Clear View II с переменным углом наклона и диагональю 7,5 см (3,0") и соотношением сторон 3:2, прибл. 1040 тыс. точек sRGB

Встроенная вспышка GN (ISO 100, м) 12

Время восстановления встроенной вспышки прибл. 5 сек.

X-синхронизация 1/200 с

Компенсация экспозиции при съемке со вспышкой +/- 2 EV с шагом 1/2 или 1/3 ступени

Синхронизация по второй шторке

Разъем «Горячий башмак»

Совместимость со внешними вспышками E-TTL II со вспышками Speedlite серии EX, беспроводное управление несколькими оптическими вспышками

Цветовое пространство sRGB и Adobe RGB

Режимы работы затвора Покадровая, непрерывная L, непрерывная H, автоспуск (непрерывный, непрерывное панорамирование, 2 сек. + ДУ, 10 сек. + ДУ)

Серийная съемка макс.: прибл. 7 кадров/сек. через видоискатель, макс. Прибл. 7,5 кадров/сек. в режиме Live View

Режим Live View — Охват прибл. 100% (по горизонтали и вертикали)

Ручная фокусировка (увеличение изображения в 5 или 10 раз с любой точки на экране). Автофокусировка: Dual Pixel CMOS AF (обнаружение лиц и отслеживание автофокусировки, по подвижной зоне (одной или нескольким))

Формат фотоснимка: JPEG: высокое качество, нормальное качество (совместимость с Exif 2.31)/ файловая система Design rule for Camera File system (2.0) RAW: RAW (CR3 14 бит), CRAW (Compact RAW)

Одновременная запись RAW+JPEG, RAW + JPEG L (Large)

Размер изображения: JPEG 3:2: (L) 6000 x 4000, (M) 3984 x 2656, (S1) 2976 x 1984, (S2) 2400x1600; JPEG 4:3: (L) 5328x4000, (M) 3552x2664, (S1) 2656x1992, (S2) 2112x1600; JPEG 16:9: (L) 6000x3368, (M) 3984x2240, (S1) 2976x1680, (S2) 2400x1344; JPEG 1:1: (L) 4000x4000, (M) 2656x2656, (S1) 1984x1984, (S2) 1600x1600; RAW: (RAW) 6000x4000;

Формат видеофайлов MP4 [Видео: MPEG-4 AVC/H.264, звук: AAC]

Размеры видеофайлов 4K UHD 3840 x 2160 (25; 23,98 кадров/сек.) с межкадровым сжатием; Интервальная съемка 4K 3840 x 2160 (29,97; 25 кадров/сек.) ALL-I; Full HD 1920 x 1080 (59,94; 50 кадров/сек.) с межкадровым сжатием; Full HD 1920 x 1080 (29,97; 25; 23,98 кадра/сек.) с межкадровым сжатием; Full HD 1920 x 1080 (29,97; 25) с небольшим межкадровым сжатием; HD 1280 x 720 (59,94; 50 кадров/сек.) с межкадровым сжатием

Продолжительность видеозаписи макс. продолжительность 29 мин 59 сек

Поддержка GPS-приемника GP-E2

Wi-Fi, Bluetooth

Тип карт памяти SD, SDHC, SDXC (совместимые карты UHS класса скорости 1)

1 x литий-ионный аккумулятор LP-E17

Адаптер переменного тока AC-E6N, переходник постоянного тока: DR-E18, зарядное устройство LC-E17E