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Canon EOS 6D Mark II Body зеркальный фотоаппарат
Canon EOS 6D Mark II Body зеркальный фотоаппарат
Canon EOS 6D Mark II Body зеркальный фотоаппарат

Canon EOS 6D Mark II Body зеркальный фотоаппарат

Canon
Артикул: OLE-1728

Canon EOS 6D Mark II Body зеркальный фотоаппарат

Зеркальная полнокадровая камера оснащена датчиком изображения CMOS 26,2 МП и системой Dual Pixel CMOS AF. Запись видео Full HD. Серийная съемка 6,5 кадров в секунду, светочувствительность до ISO 1024000, диапазон выдержек 30–1/4000 с, ручная выдержка. Пентапризма. Сенсорный TFT-дисплей Clear View II с переменным углом наклона, диагональю 7,7 см (3,0") , Wi-Fi; Bluetooth; NFC. Встроенный датчик GPS Камера совместима с объективами серии EF

Описание

Характеристики:

  • Тип датчика изображения прибл. 35,9 x 24,0 мм CMOS
  • Эффективные пиксели прибл. 26,2 мегапикселя
  • Общее количество пикселей прибл. 27,1 мегапикселя
  • Встроенная система очистки EOS
  • Тип процессора DIGIC 7
  • Крепление объектива EF (кроме объективов EF-S, EF-M)
  • Тип фокусировки: Через оптический видоискатель: Система определения фаз при формировании вторичного изображения TTL при помощи специального датчика автофокусировки; В режиме Live View на ЖК-экране: Система Dual Pixel CMOS AF. Пиксели определения фаз, встроенные в датчик изображения
  • Рабочий диапазон автофокусировки: Через оптический видоискатель: EV -3 – 18 (при 23 °C и ISO 100) с центральной точкой автофокусировки и объективом f/2.8 или более светосильным В режиме Live View на ЖК-экране: EV -2,5 – 18 (при 23 °C и ISO 100) с покадровой автофокусировкой
  • Компенсация экспозиции +/-5 EV с шагом 1/3 или 1/2 (можно сочетать с автоматическим брекетингом (AEB)).
  • Брекетинг автоэкспозиции (AEB) 2, 3, 5 или 7 кадров +/- 3 EV, с шагом 1/3 или 1/2 ступени
  • Чувствительность ISO : Фото: авто (100 - 40000), 100 - 40000 (с шагом 1/3 ступени или целая ступень), в ручном режиме чувствительность ISO может быть расширена до L: 50, H1: 51200, H2: 102400; Видео: авто (100 - 25600), 100 - 25600 (с шагом 1/3 ступени или целая ступень), в автоматическом и ручном режиме чувствительность ISO может быть расширена до H1: 51200. H2: 102400
  • Фокальный затвор с электронным управлением
  • Выдержка 30–1/4000 с (с шагом 1/2 или 1/3), ручная длительная выдержка (Полный диапазон выдержек. Доступный диапазон зависит от режима съемки).
  • Брекетинг баланса белого +/-3 ступеней с шагом одна ступень 2, 3, 5 или 7
  • Видоискатель Пентапризма с охватом (по вертикали/горизонтали) приблизительно 98%
  • Вынесенная окулярная точка прибл. 21 мм (от центра линзы окуляра)
  • Полупрозрачное зеркало быстродействующего типа (соотношение пропускание/отражение 40:60, изображение не обрезается краями зеркала с объективами 600 мм f/4 и менее)
  • Шторка окуляра на ремешке
  • Сенсорный TFT-дисплей Clear View II с переменным углом наклона, диагональю 7,7 см (3,0") и соотношением сторон 3:2, прибл. 1,04 млн. точек
  • Вспышка - Автоматический режим E-TTL II, ручной замер

  • X-синхронизация 1/180 с

  • Компенсация экспозиции при съемке со вспышкой +/- 3 EV с шагом 1/2 или 1/3 ступени

  • Синхронизация по второй шторке Да

  • Разъем «Горячий башмак»

  • Совместимость со внешними вспышками - E-TTL II со вспышками Speedlite серии EX, беспроводное управление несколькими вспышками (с дополнительным аксессуаром)

  • Цветовое пространство sRGB и Adobe RGB

  • Режимы работы затвора Покадровая, низкоскоростная непрерывная съемка (L), высокоскоростная непрерывная съемка (H), автоспуск (2 с+пульт, 10 с+пульт, непрерывная), бесшумная покадровая съемка, бесшумная серийная съемка

  • Серийная съемка макс.: прибл. 6,5 кадра/сек. (При такой скорости до 150 изображений в формате JPEG, 21 изображение в формате RAW)

  • Режим Live View Электронный видоискатель с датчиком с охватом приблизительно 100%

  • Ручная фокусировка (увеличение изображения в 5 или 10 раз с любой точки на экране)

  • Автофокус: Dual Pixel CMOS AF, чувствительность скорости трекинга (-3 to +3) и скорость следящей автофокусировки (Servo AF) для видео (-7 to +2)

  • Формат фотоснимка: JPEG: высокое качество, нормальное (Exif 2.30 [Exif Print]) / файловая система Design rule for Camera (2.0), RAW: RAW, M-RAW, S-RAW (14-битный, оригинальный Canon RAW, версия 2), Совместимость с форматом заказа цифровой печати [DPOF] версии 1.1

  • Одновременная запись RAW+JPEG, любая комбинация RAW + JPEG, M-RAW + JPEG, S-RAW + JPEG.

  • Размер изображения: JPEG 3:2: (L) 6240 x 4160, (M) 4160 x 2768, (S1) 3120 x 2080 (S2) 2400 x 1600; JPEG 4:3: (L) 5536 x 4160, (M) 3680 x 2768, (S1) 2768 x 2080, (S2) 2112 x 1600; JPEG 16:9: (L) 6240 x 3504, (M) 4160 x 2336, (S1) 3120 x 1752, (S2) 2400 x 1344; JPEG 1:1: (L) 4160 x 4160, (M) 2768 x 2768, (S1) 2080 x 2080, (S2) 1600 x 1600; RAW: (RAW) 6240 x 4160, (M-RAW) 4680 x 3120, (S-RAW) 3120 x 2080

  • Формат видеофайлов: MP4: Видео: MPEG4 AVC/H.264 (видео: H.264 с межкадровым сжатием, звук: AAC, уровень записи может быть вручную настроен пользователем); MOV: Motion JPEG (4K 29.97/25.00, только интервальная видеосъемка); ALL-I (FHD 29.97/25.00, только интервальная видеосъемка)

  • Размеры видеофайлов: 1920 x 1080 (59,94; 50; 29,97; 25; 23,976 кадров/с) IPB Standard или Light; 1280 x 720 (59,94; 50; 29,97; 25 кадров/с) IPB Standard или Light; HDR для видео: 1920 x 1080 (59,94; 50; 29,97; 25; 23,976 кадров/с) IPB (Standard, Light); Интервальная видеосъемка: 3840 x 2160 (29,97; 25 кадров/с) Motion JPEG 1920 x 1080 (29,97; 25 кадров/с) ALL-I

  • Продолжительность видеозаписи макс. Продолжительность 29 мин 59 с, макс. размер файла 4 ГБ (если размер файла превышает 4 ГБ, автоматически создается новый файл, за исключением режима интервальной съемки)

  • Гистограмма: Яркость/RGB

  • Выделение переэкспонированных зон

  • GPS Совместимость со спутниками: спутники GPS (USA), спутники GLONASS (Россия), Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) MICHIBIKI (Япония)

  • Wi-Fi; Bluetooth; NFC

  • Тип карт памяти: SD, SDHC или SDXC (UHS-I)

  • Литий-ионный аккумулятор LP-E6N (входит в комплект)

  • Адаптер переменного тока AC-E6 (N), переходник постоянного тока LC-E6E, зарядное устройство LC-E6, автомобильное зарядное устройство CBC-E6







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