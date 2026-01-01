Canon EOS 6D Mark II Body зеркальный фотоаппарат

Через оптический видоискатель: Система определения фаз при формировании вторичного изображения TTL при помощи специального датчика автофокусировки; В режиме Live View на ЖК-экране: Система Dual Pixel CMOS AF. Пиксели определения фаз, встроенные в датчик изображения

Через оптический видоискатель: Система определения фаз при формировании вторичного изображения TTL при помощи специального датчика автофокусировки; В режиме Live View на ЖК-экране: Система Dual Pixel CMOS AF. Пиксели определения фаз, встроенные в датчик изображения

Через оптический видоискатель: Система определения фаз при формировании вторичного изображения TTL при помощи специального датчика автофокусировки; В режиме Live View на ЖК-экране: Система Dual Pixel CMOS AF. Пиксели определения фаз, встроенные в датчик изображения

Чувствительность ISO

: Ф

от

о: авто (100 - 40000), 100 - 40000 (с шагом 1/3 ступени или целая ступень), в ручном режиме чувствительность ISO может быть расширена до L: 50, H1: 51200, H2: 102400;