Canon EOS 6D Mark II Body зеркальный фотоаппарат

Характеристики:
- Тип датчика изображения прибл. 35,9 x 24,0 мм CMOS
- Эффективные пиксели прибл. 26,2 мегапикселя
- Общее количество пикселей прибл. 27,1 мегапикселя
- Встроенная система очистки EOS
- Тип процессора DIGIC 7
- Крепление объектива EF (кроме объективов EF-S, EF-M)
- Тип фокусировки: Через оптический видоискатель: Система определения фаз при формировании вторичного изображения TTL при помощи специального датчика автофокусировки; В режиме Live View на ЖК-экране: Система Dual Pixel CMOS AF. Пиксели определения фаз, встроенные в датчик изображения
- Рабочий диапазон автофокусировки: Через оптический видоискатель: EV -3 – 18 (при 23 °C и ISO 100) с центральной точкой автофокусировки и объективом f/2.8 или более светосильным В режиме Live View на ЖК-экране: EV -2,5 – 18 (при 23 °C и ISO 100) с покадровой автофокусировкой
- Компенсация экспозиции +/-5 EV с шагом 1/3 или 1/2 (можно сочетать с автоматическим брекетингом (AEB)).
- Брекетинг автоэкспозиции (AEB) 2, 3, 5 или 7 кадров +/- 3 EV, с шагом 1/3 или 1/2 ступени
- Чувствительность ISO : Фото: авто (100 - 40000), 100 - 40000 (с шагом 1/3 ступени или целая ступень), в ручном режиме чувствительность ISO может быть расширена до L: 50, H1: 51200, H2: 102400; Видео: авто (100 - 25600), 100 - 25600 (с шагом 1/3 ступени или целая ступень), в автоматическом и ручном режиме чувствительность ISO может быть расширена до H1: 51200. H2: 102400
- Фокальный затвор с электронным управлением
- Выдержка 30–1/4000 с (с шагом 1/2 или 1/3), ручная длительная выдержка (Полный диапазон выдержек. Доступный диапазон зависит от режима съемки).
- Брекетинг баланса белого +/-3 ступеней с шагом одна ступень 2, 3, 5 или 7
- Видоискатель Пентапризма с охватом (по вертикали/горизонтали) приблизительно 98%
- Вынесенная окулярная точка прибл. 21 мм (от центра линзы окуляра)
- Полупрозрачное зеркало быстродействующего типа (соотношение пропускание/отражение 40:60, изображение не обрезается краями зеркала с объективами 600 мм f/4 и менее)
- Шторка окуляра на ремешке
- Сенсорный TFT-дисплей Clear View II с переменным углом наклона, диагональю 7,7 см (3,0") и соотношением сторон 3:2, прибл. 1,04 млн. точек
- Вспышка - Автоматический режим E-TTL II, ручной замер
X-синхронизация 1/180 с
Компенсация экспозиции при съемке со вспышкой +/- 3 EV с шагом 1/2 или 1/3 ступени
Синхронизация по второй шторке Да
Разъем «Горячий башмак»
Совместимость со внешними вспышками - E-TTL II со вспышками Speedlite серии EX, беспроводное управление несколькими вспышками (с дополнительным аксессуаром)
Цветовое пространство sRGB и Adobe RGB
Режимы работы затвора Покадровая, низкоскоростная непрерывная съемка (L), высокоскоростная непрерывная съемка (H), автоспуск (2 с+пульт, 10 с+пульт, непрерывная), бесшумная покадровая съемка, бесшумная серийная съемка
Серийная съемка макс.: прибл. 6,5 кадра/сек. (При такой скорости до 150 изображений в формате JPEG, 21 изображение в формате RAW)
Режим Live View Электронный видоискатель с датчиком с охватом приблизительно 100%
Ручная фокусировка (увеличение изображения в 5 или 10 раз с любой точки на экране)
Автофокус: Dual Pixel CMOS AF, чувствительность скорости трекинга (-3 to +3) и скорость следящей автофокусировки (Servo AF) для видео (-7 to +2)
Формат фотоснимка: JPEG: высокое качество, нормальное (Exif 2.30 [Exif Print]) / файловая система Design rule for Camera (2.0), RAW: RAW, M-RAW, S-RAW (14-битный, оригинальный Canon RAW, версия 2), Совместимость с форматом заказа цифровой печати [DPOF] версии 1.1
Одновременная запись RAW+JPEG, любая комбинация RAW + JPEG, M-RAW + JPEG, S-RAW + JPEG.
Размер изображения: JPEG 3:2: (L) 6240 x 4160, (M) 4160 x 2768, (S1) 3120 x 2080 (S2) 2400 x 1600; JPEG 4:3: (L) 5536 x 4160, (M) 3680 x 2768, (S1) 2768 x 2080, (S2) 2112 x 1600; JPEG 16:9: (L) 6240 x 3504, (M) 4160 x 2336, (S1) 3120 x 1752, (S2) 2400 x 1344; JPEG 1:1: (L) 4160 x 4160, (M) 2768 x 2768, (S1) 2080 x 2080, (S2) 1600 x 1600; RAW: (RAW) 6240 x 4160, (M-RAW) 4680 x 3120, (S-RAW) 3120 x 2080
Формат видеофайлов: MP4: Видео: MPEG4 AVC/H.264 (видео: H.264 с межкадровым сжатием, звук: AAC, уровень записи может быть вручную настроен пользователем); MOV: Motion JPEG (4K 29.97/25.00, только интервальная видеосъемка); ALL-I (FHD 29.97/25.00, только интервальная видеосъемка)
Размеры видеофайлов: 1920 x 1080 (59,94; 50; 29,97; 25; 23,976 кадров/с) IPB Standard или Light; 1280 x 720 (59,94; 50; 29,97; 25 кадров/с) IPB Standard или Light; HDR для видео: 1920 x 1080 (59,94; 50; 29,97; 25; 23,976 кадров/с) IPB (Standard, Light); Интервальная видеосъемка: 3840 x 2160 (29,97; 25 кадров/с) Motion JPEG 1920 x 1080 (29,97; 25 кадров/с) ALL-I
Продолжительность видеозаписи макс. Продолжительность 29 мин 59 с, макс. размер файла 4 ГБ (если размер файла превышает 4 ГБ, автоматически создается новый файл, за исключением режима интервальной съемки)
Гистограмма: Яркость/RGB
Выделение переэкспонированных зон
GPS Совместимость со спутниками: спутники GPS (USA), спутники GLONASS (Россия), Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) MICHIBIKI (Япония)
Wi-Fi; Bluetooth; NFC
Тип карт памяти: SD, SDHC или SDXC (UHS-I)
Литий-ионный аккумулятор LP-E6N (входит в комплект)
Адаптер переменного тока AC-E6 (N), переходник постоянного тока LC-E6E, зарядное устройство LC-E6, автомобильное зарядное устройство CBC-E6