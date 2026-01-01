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Canon EOS 5D Mark IV Body зеркальный фотоаппарат
Canon EOS 5D Mark IV Body зеркальный фотоаппарат
Canon EOS 5D Mark IV Body зеркальный фотоаппарат
Canon EOS 5D Mark IV Body зеркальный фотоаппарат

Canon EOS 5D Mark IV Body зеркальный фотоаппарат

Canon
Артикул: OLE-1727

Canon EOS 5D Mark IV Body зеркальный фотоаппарат

Зеркальная полнокадровая камера оснащена датчиком изображения CMOS 30,4 МП и системой Dual Pixel CMOS AF. Запись видео Full HD. Серийная съемка 7 кадров в секунду, светочувствительность до ISO 32000, диапазон выдержек 30–1/8000 с, ручная выдержка. Оптический видоискатель. ЖК-экран Clear View LCD II 8,10 см (3,2"), Wi-Fi/NFC. Встроенный датчик GPS Камера совместима с объективами серии EF

Описание

Характеристики:

  • Тип датчика изображения 36 x 24 мм CMOS
  • Эффективные пиксели прибл. 30,4 мегапикселя
  • Общее количество пикселей прибл. 31,7 мегапикселя
  • Соотношение сторон 3:2
  • Встроенная система очистки датчика изображения EOS
  • Процессор обработки изображения DIGIC 6+
  • Крепление объектива EF (кроме объективов EF-S/EF-M)
  • Тип фокусировки Система определения разности фаз при формировании вторичного изображения TTL при помощи специального датчика автофокусировки
  • Рабочий диапазон автофокусировки EV -3 – 18 (при 23 °C и ISO100)
  • Режимы AF: Покадровая; AI Focus; Следящая автофокусировка
  • Компенсация экспозиции +/-5 EV с шагом 1/3 или 1/2 (можно сочетать с автоматическим брекетингом (AEB)).
  • Брекетинг автоэкспозиции (AEB) +/- 3 EV с шагом 1/3 или 1/2 ступени
  • Чувствительность ISO: Авто 100–32000 (с шагом 1/3 ступени или целая ступень). Чувствительность ISO может быть расширена до L: 50, H1: 51200, H2: 102400
  • Фокальный затвор с электронным управлением
  • Выдержка 30–1/8000 с (с шагом 1/2 или 1/3 ступени), ручная выдержка (полный диапазон выдержки - режим BULB Доступный диапазон зависит от режима съемки).
  • Автоматическая регулировка баланса белого с помощью датчика изображения
  • Видоискатель — Пентапризма
  • Полупрозрачное зеркало быстродействующего типа
  • Вынесенная окулярная точка прибл. 21 мм (от центра линзы окуляра)
  • Шторка окуляра на ремешке
  • ЖК-экран Clear View LCD II 8,10 см (3,2"), прибл. 1620 тыс. точек, антибликовое покрытие, устойчивое к пятнам. Используется закаленное стекло
  • Вспышка - Автоматический режим E-TTL II, ручной замер
  • X-синхронизация 1/200 с
  • Компенсация экспозиции при съемке со вспышкой +/- 3 EV с шагом 1/3 ступени со вспышками Speedlite серии EX
  • Синхронизация по второй шторке
  • Разъем «Горячий башмак»/PC-разъем
  • Совместимость со внешними вспышками - E-TTL II со вспышками Speedlite серии EX, беспроводное управление несколькими вспышками
  • Режимы работы затвора: Покадровая, Серийная H, Серийная L, Бесшумная покадровая, Бесшумная серийная, Автоспуск (2 с+пульт ДУ, 10 с+пульт ДУ)
  • Серийная съемка макс. прибл. 7 кадров/сек. с полным отслеживанием AF / AE, скорость сохраняется до неограниченного количества изображений JPEG или 21 изображения RAW; Макс. 4,3 кадра/сек. в режиме Live View с отслеживанием AF
  • Формат фотоснимка: JPEG: 3 вида сжатия; RAW: RAW, M-RAW, S-RAW и Dual Pixel RAW (14-бит, оригинальный Canon RAW, версия 2). Совместимость с Exif 2.30 и Design rule for Camera File system 2.0. Совместимость с цифровым форматом управления печатью [DPOF] версии 1.1
  • Одновременная запись RAW+JPEG, любые комбинации RAW + JPEG, возможна раздельная запись разных форматов на разные карты, включая Dual Pixel RAW +JPEG
  • Размер изображения JPEG: Соотношение сторон 3:2 (L) 6720x4480, (M1) 4464x2976, (S1) 3360x2240, (S2) 1696x1280, (S3) 640x480; Соотношение сторон 4:3 (L) 5952x4480, (M1) 3968x2976, (S1) 2976x2240, (S2) 1920x1280, (S3) 720x480; Соотношение сторон 16:9 (L) 6720x3776, (M1) 4464x2512, (S1) 3360x1888, (S2) 1920x1080, (S3) 720x408; Соотношение сторон 1:1 (L) 4480x4480, (M1) 2976x2976, (S1) 2240x2240, (S2) 1280x1280, (S3) 480x480; RAW: (RAW) 6720x4480, (M-RAW) 5040x3360, (S-RAW) 3360x2240
  • Формат видеофайлов: Видео MOV: 4K (17:9) 4096 x 2160 — Motion JPEG (только внутренняя запись), Full HD, HD — MPEG4 AVC / H.264 различная (средняя) скорость потока данных; аудио: линейная импульсно-кодовая модуляция Видео MP4: Full HD (16:9) 1920 x 1080 — MPEG4 AVC/H.264; аудио: AAC
  • Размеры видеофайлов: 4K (17:9) 4096 x 2160 (29,97, 25, 24, 23,98 кадра/сек.) Motion JPEG ; Full HD (16:9) 1920 x 1080 (59,94, 50, 29,97, 25, 23,98 кадра/сек.) с внутрикадровым или межкадровым сжатием ; Full HD (16:9) 1920 x 1080 HDR (29,97, 25 кадров/сек.) с межкадровым сжатием ; Full HD (16:9) 1920 x 1080 (29,97, 25) с небольшим межкадровым сжатием ; HD (16:9) 1280 x 720 (119,9, 100 кадров/сек.) с внутрикадровым сжатием
  • Продолжительность видеозаписи 4K и Full HD — макс. продолжительность 29 мин 59 сек. (кроме видео с высокой частотой кадров). Без ограничения размера файла до 4 ГБ при использовании карт памяти exFAT CF и exFAT SDXC свыше 128 ГБ.
  • Встроенный монофонический микрофон (48 кГц, 16 бит x 2 канала)
  • Система Dual Pixel CMOS AF (обнаружение лиц и отслеживание автофокусировки), Видеосъемка со следящей автофокусировкой (Servo AF) ; Ручная фокусировка
  • ISO при видеосъемке: 4K — Авто: 100–12800, H: 25600, H: 32000, H1: 51200, H2: 102400,; Full HD / HD — Авто: 100–25600, H: 32000, H1: 51200, H2:102400
  • Встроенный приемник GPS, совместимый со спутниками GPS (США), ГЛОНАСС (Россия), спутниковой системой Michibiki (Япония)
  • Беспроводная ЛВС (IEEE802.11b/g/n), (только 2,4 ГГц), с поддержкой NFC Поддерживаемые функции — FTP/FTPS, EOS Utility, смартфон, загрузка в сеть, беспроводная печать
  • Минивыход HDMI (тип C, CEC-совместимый), вход внешнего микрофона / линейный вход (стереоразъем 3,5 мм), разъем для наушников (стереоразъем 3,5 мм), разъем типа N3 (разъем дистанционного управления)
  • Тип карт памяти: 1x CompactFlash тип I (совместима с UDMA 7) (несовместима с Type II и Microdrive); 1x SD/SDHC/SDXC и UHS-I
  • Литий-ионный аккумулятор LP-E6N (входит в комплект) / LP-E6
  • Продолжительность работы от аккумулятора: прибл. 900 кадров
  • Источники питания и зарядные устройства: Зарядное устройство LC-E6E (входит в комплект поставки), зарядное устройство LC-E6, адаптер переменного тока AC-E6N и переходник постоянного тока DR-E6, комплект сетевого питания ACK-E6N/ACK-E6, автомобильное зарядное устройство CBC-E6
  • Вес 800 гр

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