Canon EOS 5D Mark IV Body зеркальный фотоаппарат

Характеристики:

Тип датчика изображения 36 x 24 мм CMOS

Эффективные пиксели п рибл. 30,4 мегапикселя

Общее количество пикселей п рибл. 31,7 мегапикселя

Соотношение сторон 3:2

Встроенная система очистки датчика изображения EOS

Процессор обработки изображения DIGIC 6+

Крепление объектива EF (кроме объективов EF-S/EF-M)

Тип фокусировки Система определения разности фаз при формировании вторичного изображения TTL при помощи специального датчика автофокусировки

Рабочий диапазон автофокусировки EV -3 – 18 (при 23 °C и ISO100)

Режимы AF: Покадровая; AI Focus; Следящая автофокусировка

Компенсация экспозиции +/-5 EV с шагом 1/3 или 1/2 (можно сочетать с автоматическим брекетингом (AEB)).

Брекетинг автоэкспозиции (AEB) +/- 3 EV с шагом 1/3 или 1/2 ступени

Чувствительность ISO: Авто 100–32000 (с шагом 1/3 ступени или целая ступень). Чувствительность ISO может быть расширена до L: 50, H1: 51200, H2: 102400

Фокальный затвор с электронным управлением

Выдержка 30–1/8000 с (с шагом 1/2 или 1/3 ступени), ручная выдержка (полный диапазон выдержки - режим BULB Доступный диапазон зависит от режима съемки).

Автоматическая регулировка баланса белого с помощью датчика изображения

Видоискатель — Пентапризма

Полупрозрачное зеркало быстродействующего типа

Вынесенная окулярная точка п рибл. 21 мм (от центра линзы окуляра)

Шторка окуляра н а ремешке

ЖК-экран Clear View LCD II 8,10 см (3,2"), прибл. 1620 тыс. точек, а нтибликовое покрытие , устойчивое к пятнам. Используется закаленное стекло

Вспышка - Автоматический режим E-TTL II, ручной замер

X-синхронизация 1/200 с

Компенсация экспозиции при съемке со вспышкой +/- 3 EV с шагом 1/3 ступени со вспышками Speedlite серии EX

Синхронизация по второй шторке

Разъем «Горячий башмак»/PC-разъем

Совместимость со внешними вспышками - E-TTL II со вспышками Speedlite серии EX, беспроводное управление несколькими вспышками

Режимы работы затвора: Покадровая, Серийная H, Серийная L, Бесшумная покадровая, Бесшумная серийная, Автоспуск (2 с+пульт ДУ, 10 с+пульт ДУ)

Серийная съемка м акс. п рибл. 7 кадров/сек. с полным отслеживанием AF / AE, скорость сохраняется до неограниченного количества изображений JPEG или 21 изображения RAW; Макс. 4,3 кадра/сек. в режиме Live View с отслеживанием AF

Формат фотоснимка: JPEG: 3 вида сжатия; RAW: RAW, M-RAW, S-RAW и Dual Pixel RAW (14-бит, оригинальный Canon RAW, версия 2). Совместимость с Exif 2.30 и Design rule for Camera File system 2.0. Совместимость с цифровым форматом управления печатью [DPOF] версии 1.1

Одновременная запись RAW+JPEG, любые комбинации RAW + JPEG, возможна раздельная запись разных форматов на разные карты, включая Dual Pixel RAW +JPEG

Размер изображения JPEG: Соотношение сторон 3:2 (L) 6720x4480, (M1) 4464x2976, (S1) 3360x2240, (S2) 1696x1280, (S3) 640x480; Соотношение сторон 4:3 (L) 5952x4480, (M1) 3968x2976, (S1) 2976x2240, (S2) 1920x1280, (S3) 720x480; Соотношение сторон 16:9 (L) 6720x3776, (M1) 4464x2512, (S1) 3360x1888, (S2) 1920x1080, (S3) 720x408; Соотношение сторон 1:1 (L) 4480x4480, (M1) 2976x2976, (S1) 2240x2240, (S2) 1280x1280, (S3) 480x480; RAW: (RAW) 6720x4480, (M-RAW) 5040x3360, (S-RAW) 3360x2240

Формат видеофайлов: Видео MOV: 4K (17:9) 4096 x 2160 — Motion JPEG (только внутренняя запись), Full HD, HD — MPEG4 AVC / H.264 различная (средняя) скорость потока данных; аудио: линейная импульсно-кодовая модуляция Видео MP4: Full HD (16:9) 1920 x 1080 — MPEG4 AVC/H.264; аудио: AAC

Размеры видеофайлов: 4K (17:9) 4096 x 2160 (29,97, 25, 24, 23,98 кадра/сек.) Motion JPEG ; Full HD (16:9) 1920 x 1080 (59,94, 50, 29,97, 25, 23,98 кадра/сек.) с внутрикадровым или межкадровым сжатием ; Full HD (16:9) 1920 x 1080 HDR (29,97, 25 кадров/сек.) с межкадровым сжатием ; Full HD (16:9) 1920 x 1080 (29,97, 25) с небольшим межкадровым сжатием ; HD (16:9) 1280 x 720 (119,9, 100 кадров/сек.) с внутрикадровым сжатием

Продолжительность видеозаписи 4K и Full HD — макс. продолжительность 29 мин 59 сек. (кроме видео с высокой частотой кадров). Без ограничения размера файла до 4 ГБ при использовании карт памяти exFAT CF и exFAT SDXC свыше 128 ГБ.

Встроенный монофонический микрофон (48 кГц, 16 бит x 2 канала)

Система Dual Pixel CMOS AF (обнаружение лиц и отслеживание автофокусировки), Видеосъемка со следящей автофокусировкой (Servo AF) ; Ручная фокусировка

ISO при видеосъемке: 4K — Авто: 100–12800, H: 25600, H: 32000, H1: 51200, H2: 102400,; Full HD / HD — Авто: 100–25600, H: 32000, H1: 51200, H2:102400

Встроенный приемник GPS, с овместимы й со с путник ам и GPS (США), ГЛОНАСС (Россия), спутников ой систем ой Michibiki (Япония)

Беспроводная ЛВС (IEEE802.11b/g/n), (только 2,4 ГГц), с поддержкой NFC Поддерживаемые функции — FTP/FTPS, EOS Utility, смартфон, загрузка в сеть, беспроводная печать

Минивыход HDMI (тип C, CEC-совместимый), вход внешнего микрофона / линейный вход (стереоразъем 3,5 мм), разъем для наушников (стереоразъем 3,5 мм), разъем типа N3 (разъем дистанционного управления)

Тип карт памяти: 1x CompactFlash тип I (совместима с UDMA 7) (несовместима с Type II и Microdrive); 1x SD/SDHC/SDXC и UHS-I

Литий-ионный аккумулятор LP-E6N (входит в комплект) / LP-E6

Продолжительность работы от аккумулятора: п рибл. 900 кадров

Источники питания и зарядные устройства: Зарядное устройство LC-E6E (входит в комплект поставки), зарядное устройство LC-E6, адаптер переменного тока AC-E6N и переходник постоянного тока DR-E6, комплект сетевого питания ACK-E6N/ACK-E6, автомобильное зарядное устройство CBC-E6