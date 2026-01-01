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Canon EOS 4000D Kit 18-55 III зеркальный фотоаппарат
Canon EOS 4000D Kit 18-55 III зеркальный фотоаппарат
Canon EOS 4000D Kit 18-55 III зеркальный фотоаппарат

Canon EOS 4000D Kit 18-55 III зеркальный фотоаппарат

Canon
Артикул: OLE-1726

Canon EOS 4000D Kit 18-55 III зеркальный фотоаппарат

Легкая зеркальная камера оснащена датчиком изображения APS-C 18 МП и интеллектуальным сценарным режимом. Запись видео EOS. Серийная съемка 3 кадра в секунду, светочувствительность до ISO 6400, диапазон выдержек 30–1/4000 с, ручная выдержка. Оптический видоискатель. ЖК-экран (TFT) диагональю 6,8 см (2,7"), Wi-Fi/NFC. Камера совместима с объективами серии EF/EF-S. В комплекте объектив Canon EF-S 18-55mm III

Описание

Характеристики:

  • Тип датчика изображдения APS-C прибл. 22,3 x 14,9 мм
  • Эффективные пиксели прибл. 18,0 мегапикселей
  • Общее количество пикселей прибл. 18,7 мегапикселя
  • Соотношение сторон 3:2
  • Ручная чистка и получение данных для удаления пыли
  • Тип процессора DIGIC 4+
  • Крепление - объективы EF/EF-S
  • Тип фокусировки: через оптический видоискатель - Система определения разности фаз при формировании вторичного изображения TTL при помощи специального датчика автофокусировки; В режиме Live View на ЖК-экране - Автофокусировка с определением контрастности
  • Рабочий диапазон автофокусировки: Через оптический видоискатель - центральная точка AF: EV 0–18 (при комнатной температуре и ISO100), другие точки AF: EV 1–18 (при комнатной температуре и ISO100); В режиме Live View на ЖК-экране: EV 1–18 (при комнатной температуре и ISO100)
  • Режимы AF: Интеллектуальная автофокусировка AI Focus (автоматическое переключение между режимами покадровой автофокусировки One-Shot AF и следящей автофокусировки AI Servo AF); Покадровая автофокусировка; AI Servo (Следящая автофокусировка); Вручную
  • Режимы замера экспозиции: Через оптический видоискатель - Оценочный, через двухслойный 63-зонный датчик замера экспозиции, частичный, доступен центрально-взвешенный замер; В режиме Live View на ЖК-экране: оценочный замер (315 зон)
  • Компенсация экспозиции +/-5 EV с шагом 1/3 или 1/2 (можно сочетать с автоматическим брекетингом (AEB)).
  • Брекетинг автоэкспозиции (AEB) 3 кадра +/- 2 EV с шагом 1/2 или 1/3
  • Чувствительность ISO Авто (100–6400), 100–6400 с шагом 1 ступень. Доступно расширение ISO до H: 12800. Во время видеосъемки: Auto (100-6400), 100-6400 (целая ступень)
  • Фокальный затвор с электронным управлением, с электронной первой шторкой
  • Выдержка 30–1/4000 с (с шагом 1/2 или 1/3), ручная длительная выдержка (Полный диапазон выдержек. Доступный диапазон зависит от режима съемки).
  • Автоматический подбор баланса белого с помощью матрицы
  • Видоискатель — Пентазеркало
  • Полупрозрачное зеркало быстродействующего типа
  • Вынесенная окулярная точка прибл. 21 мм (от центра линзы окуляра)
  • Шторка окуляра
  • ЖК-экран (TFT) диагональю 6,8 см (2,7"), прибл. 230 тыс. пикселей
  • Встроенная вспышка GN (ISO 100, м) 9,2
  • Время восстановления встроенной вспышки прибл. 2 с
  • Компенсация экспозиции при съемке со вспышкой +/- 2EV с шагом 1/2 или 1/3
  • Синхронизация по второй шторке
  • Разъем «Горячий башмак»
  • Совместимость со внешними вспышками E-TTL II со вспышками Speedlite серии EX
  • Режимы работы затвора: Покадровый, Серийный, Автоспуск (2 с, 10 с, 10 с + непрерывная съемка 2-10)
  • Серийная съемка: макс. прибл. 3 кадра/сек. в формате JPEG до заполнения карты памяти, 6изображений в формате RAW
  • Формат фотоснимка: JPEG: высокое качество, нормальное качество (совместимость с Exif 2.30) / файловая система Design rule for Camera File system (2.0); RAW: RAW (14 бит, оригинальный RAW-файл второй версии от Canon),
  • Одновременная запись RAW+JPEG (RAW + JPEG большого разрешения)
  • Размер изображения: JPEG 3:2: (L) 5184 x 3456, (M) 3456 x 2304, (S1) 2592 x 1728, (S2) 1920 x 1280, (S3) 720 x 480; JPEG 4:3: (L) 4608 x 3456, (M) 3072 x 2304, (S1) 2304 x 1728, (S2) 1696 x 1280, (S3) 640 x 480; JPEG 16:9: (L) 5184 x 2912, (M) 3456 x 1944, (S1) 2592 x 1456 (S2) 1920 x 1080, (S3) 720 x 400; JPEG 1:1: (L) 3456 x 3456, (M) 2304 x 2304, (S1) 1728 x 1728, (S2) 1280 x 1280, (S3) 480 x 480; RAW: 5184 x 3456
  • Формат видеофайлов: MOV (видео: H.264 с межкадровым сжатием (IPB), звук: Linear PCM, уровень записи может быть вручную настроен пользователем)
  • Размеры видеофайлов: 1920 x 1080 (30; 25; 24 кадра/сек.); 1280 x 720 (60, 50кадров/сек.); 640 x 480 (30, 25 кадров/сек.)
  • Максимальная продолжительность видеозаписи 29 мин 59 cек, максимальный размер файла 4 ГБ
  • Гистограмма: Яркость; RGB; Выделение переэкспонированных зон
  • Тип карты памяти SD, SDHC или SDXC
  • 1 x литиево-ионный аккумулятор LP-E10
  • Источники питания и зарядные устройства - Зарядное устройство LC-E10E

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