Canon EOS 4000D Kit 18-55 III зеркальный фотоаппарат

Характеристики:

Тип датчика изображдения APS-C п рибл. 22,3 x 14,9 мм

Эффективные пиксели п рибл. 18,0 мегапикселей

Общее количество пикселей п рибл. 18,7 мегапикселя

Соотношение сторон 3:2

Ручная чистка и получение данных для удаления пыли

Тип п роцессор а DIGIC 4+

Крепление - о бъективы EF/EF-S

Тип фокусировки: ч ерез оптический видоискатель - Система определения разности фаз при формировании вторичного изображения TTL при помощи специального датчика автофокусировки; В режиме Live View на ЖК-экране - Автофокусировка с определением контрастности

Рабочий диапазон автофокусировки: Через оптический видоискатель - ц ентральная точка AF: EV 0–18 (при комнатной температуре и ISO100), д ругие точки AF: EV 1–18 (при комнатной температуре и ISO100); В режиме Live View на ЖК-экране: EV 1–18 (при комнатной температуре и ISO100)

Режимы AF: Интеллектуальная автофокусировка AI Focus (автоматическое переключение между режимами покадровой автофокусировки One-Shot AF и следящей автофокусировки AI Servo AF); Покадровая автофокусировка; AI Servo (Следящая автофокусировка); Вручную

Режимы замера экспозиции: Через оптический видоискатель - Оценочный, через двухслойный 63-зонный датчик замера экспозиции, ч астичный, д оступен центрально-взвешенный замер; В режиме Live View на ЖК-экране: о ценочный замер (315 зон)

Компенсация экспозиции +/-5 EV с шагом 1/3 или 1/2 (можно сочетать с автоматическим брекетингом (AEB)).

Брекетинг автоэкспозиции (AEB) 3 кадра +/- 2 EV с шагом 1/2 или 1/3

Чувствительность ISO Авто (100–6400), 100–6400 с шагом 1 ступень. Доступно расширение ISO до H: 12800. Во время видеосъемки: Auto (100-6400), 100-6400 (целая ступень)

Фокальный затвор с электронным управлением, с электронной первой шторкой

Выдержка 30–1/4000 с (с шагом 1/2 или 1/3), ручная длительная выдержка (Полный диапазон выдержек. Доступный диапазон зависит от режима съемки).

Автоматический подбор баланса белого с помощью матрицы

Видоискатель — Пентазеркало

Полупрозрачное зеркало быстродействующего типа

Вынесенная окулярная точка п рибл. 21 мм (от центра линзы окуляра)

Шторка окуляра

ЖК-экран (TFT) диагональю 6,8 см (2,7"), прибл. 230 тыс. пикселе й

Встроенная вспышка GN (ISO 100, м) 9,2

Время восстановления встроенной вспышки п рибл. 2 с

Компенсация экспозиции при съемке со вспышкой +/- 2EV с шагом 1/2 или 1/3

Синхронизация по второй шторке

Разъем «Горячий башмак»

Совместимость со внешними вспышками E-TTL II со вспышками Speedlite серии EX

Режимы работы затвора: Покадровый, Серийный, Автоспуск (2 с, 10 с, 10 с + непрерывная съемка 2-10)

Серийная съемка: м акс. п рибл. 3 кадра/сек. в формате JPEG до заполнения карты памяти, 6изображений в формате RAW

Формат фотоснимка: JPEG: высокое качество, нормальное качество (совместимость с Exif 2.30) / файловая система Design rule for Camera File system (2.0); RAW: RAW (14 бит, оригинальный RAW-файл второй версии от Canon),

Одновременная запись RAW+JPEG (RAW + JPEG большого разрешения)

Размер изображения: JPEG 3:2: (L) 5184 x 3456, (M) 3456 x 2304, (S1) 2592 x 1728, (S2) 1920 x 1280, (S3) 720 x 480; JPEG 4:3: (L) 4608 x 3456, (M) 3072 x 2304, (S1) 2304 x 1728, (S2) 1696 x 1280, (S3) 640 x 480; JPEG 16:9: (L) 5184 x 2912, (M) 3456 x 1944, (S1) 2592 x 1456 (S2) 1920 x 1080, (S3) 720 x 400; JPEG 1:1: (L) 3456 x 3456, (M) 2304 x 2304, (S1) 1728 x 1728, (S2) 1280 x 1280, (S3) 480 x 480; RAW: 5184 x 3456

Формат видеофайлов: MOV (видео: H.264 с межкадровым сжатием (IPB), звук: Linear PCM, уровень записи может быть вручную настроен пользователем)

Размеры видеофайлов: 1920 x 1080 (30; 25; 24 кадра/сек.); 1280 x 720 (60, 50кадров/сек.); 640 x 480 (30, 25 кадров/сек.)

Максимальная продолжительность видеозаписи 29 мин 59 cек, максимальный размер файла 4 ГБ

Гистограмма: Яркость; RGB; Выделение переэкспонированных зон

Тип карты памяти SD, SDHC или SDXC

1 x литиево-ионный аккумулятор LP-E10