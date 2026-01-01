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не исп! Canon EOS 2000D Kit 18-55 IS II зеркальный фотоаппарат
не исп! Canon EOS 2000D Kit 18-55 IS II зеркальный фотоаппарат
не исп! Canon EOS 2000D Kit 18-55 IS II зеркальный фотоаппарат
не исп! Canon EOS 2000D Kit 18-55 IS II зеркальный фотоаппарат
не исп! Canon EOS 2000D Kit 18-55 IS II зеркальный фотоаппарат
не исп! Canon EOS 2000D Kit 18-55 IS II зеркальный фотоаппарат

не исп! Canon EOS 2000D Kit 18-55 IS II зеркальный фотоаппарат

Canon
Артикул: MTG-1512

Canon EOS 2000D Kit 18-55 IS II зеркальный фотоаппарат. 

Canon EOS 2000D – идеальный выбор в качестве первой цифровой зеркальной камеры: интуитивно понятное управление для создания и публикации красивых снимков с размытым задним планом, съемки видео. Возможность управления камерой дистанционно с помощью Wi-Fi, NFC и приложения Canon Camera Connect. Датчик изображения 24,1 мегапикселя. Режиме Live View с творческим авторежимом. Ролики в формате Full HD. 


Описание

Характеристики:

  • Оптический зум: 3х
  • Объектив: EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II
  • Стабилизатор изображения: оптический, в объективе
  • Диаметр светофильтра: 58 мм
  • Датчик изображения: 22.3 x 14.9 мм CMOS
  • Число эффективных пикселей: 24.1 млн.
  • Соотношение сторон: 3:2
  • Светочувствительность: ISO 100 – 6400 с расширением до H: 12800Тип процессора: Digic 4+Формат файла: JPEG, RAW (14 бит)
  • Баланс белого: авто, 6 предустановок, пользовательский, установка температуры в К (2000 - 10 000 К)
  • Серийная съемка: 3 кадра/с, до 150 кадров в JPEG Fine, 11 кадров в RAW
  • Цветовое пространство: sRGB и Adobe RGB
  • Автоспуск: 2 с, 10 с, 10 с + непрерывная съемка 2-10 кадров
  • Размер фотоизображения: JPEG: 6000 х 4000 (3:2), 5328 х 4000 (4:3), 6000 х 3368 (16:9), 4000 х 4000 (1:1) и менее, RAW: 6000 х 4000
  • Видеосъемка: есть, Full HD 30p
  • Разрешение видеозаписи: 1920 x 1080 (29,97, 25, 23,976 кадров/с), 1280 x 720 (59,94, 50 кадров/с), 640 x 480 (30, 25 кадров/с)
  • Формат видеозаписи: MOV (H.264 IPB)
  • Продолжительность видео: максимальная продолжительность 29 мин. 59 c, максимальный размер файла 4 Гб
  • Формат записи звука: Linear PCM
  • Выдержка: 30 – 1/4000 с, ручная длительная (bulb)
  • Замер экспозиции: TTL замер, 63 зоны: оценочный, частичный (10%), центрально-взвешенный; в режиме Live View: 315 зон
  • Приоритет выдержки: есть
  • Приоритет диафрагмы: есть
  • Ручная экспозиция: есть
  • Экспокоррекция: +/-5 EV с шагом 1/3 или 1/2 EV
  • Брекетинг экспозиции: 3 кадра +/- 2 EV с шагом 1/2 или 1/3 EV
  • Автофокус: TTL, фазовый, 9 точек (1 перекрестного типа в центре, от f/5.6), чувствительность: 0-18 EV (центр. точка), 1-18 EV (другие точки), в Live View: контрастный автофокус, EV 1-18Ручная фокусировка: есть
  • Встроенная вспышка: ведущее число 9.2 (ISO 100, м), X-синхронизация 1/200 с
  • Внешняя вспышка: вспышки Speedlite серии EX и другие совместимые, через «горячий башмак»
  • Дисплей: 3" (7.5 см) ЖК TFT, прибл. 920 тыс. пикселей,
  • Видоискатель: оптический на основе пентазеркала, охват прибл. 95%, увеличение 0.8х (с объективом 50мм, фокусировка на бесконечность)
  • Диоптрийная коррекция: От -2,5 до 0,5 м⁻¹ (диоптрии)
  • Карта памяти: SD, SDHC или SDXC
  • Связь с компьютером: USB 2.0
  • Видео выход: AV через USB, HDMI тип C
  • Разъемы: вход для пульта ДУ
  • Беспроводное соединение: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n 2.4 ГГц, NFC
  • Питание: литий-ионный аккумулятор LP-E10 (прибл. 500 снимков по стандарту CIPA)
  • Вес: 475 г (по стандарту тестирования CIPA, включая аккумулятор и карту памяти)
  • Размеры: 129 x 101.3 x 77.6 мм.

Комплектация

  • аккумулятор LP-E10
  • объектив EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II
  • зарядное устройство LC-E10E
  • ремень EW-400D
  • наглазник Ef
  • руководство по началу работы

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