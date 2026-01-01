 Canon EOS 2000D Kit 18-55 IS II зеркальный фотоаппарат

Характеристики:

Тип датчика п рибл. 22,3x14,9 мм CMOS

Эффективные пиксели п рибл. 24,1 мегапикселя

Общее количество пикселей п рибл. 24,7 мегапикселя

Соотношение сторон 3:2

Очистка датчика изображения - р учная чистка и получение данных для удаления пыли

Тип процессора DIGIC 4+

Крепление объектива Объективы EF/EF-S

Тип фокусировки Через оптический видоискатель:Система определения разности фаз при формировании вторичного изображения TTL при помощи специального датчика автофокусировки; В режиме Live View на ЖК-дисплее: Автофокусировка с определением контрастности

Рабочий диапазон автофокусировки: Через оптический видоискатель: ц ентральная точка AF: EV 0–18 (при комнатной температуре и ISO100); В режиме Live View на ЖК-экране: EV 1–18 (при комнатной температуре и ISO100)

Режимы AF: Интеллектуальная автофокусировка AI Focus (автоматическое переключение между режимами покадровой автофокусировки One-Shot AF и следящей автофокусировки AI Servo AF); Покадровая автофокусировка AI Servo (Следящая автофокусировка)



Режимы замера экспозиции

Оценочный, через двухслойный 63-зонный датчик замера экспозиции (связан со всеми точками автофокусировки); Частичный (по центру, прибл. 10% площади видоискателя); д оступен центрально-взвешенный замер

Диапазон работы экспонометрического устройства: Через оптический видоискатель: EV 1–20 (при комнатной температуре, ISO 100, оценочный замер); В режиме Live View на ЖК-дисплее: EV 0–20 (при комнатной температуре, ISO 100, оценочный замер)

Компенсация экспозиции +/-5 EV с шагом 1/3 или 1/2 (можно сочетать с автоматическим брекетингом (AEB)).

Брекетинг автоэкспозиции (AEB) 3 кадра +/- 2 EV с шагом 1/2 или 1/3

Чувствительность ISO АВТО (100-6400), 100-6400 с шагом 1 ступень Доступно расширение ISO до H: 12800 1 Во время видеосъемки: Auto (100-6400), 100-6400 (целая ступень)

Фокальный затвор с электронным управлением, с электронной первой шторкой

Выдержка 30–1/4000 с (с шагом 1/2 или 1/3), ручная длительная выдержка (Полный диапазон выдержек. Доступный диапазон зависит от режима съемки).

Автоматический подбор баланса белого с помощью матрицы

Видоискатель — Пентазеркало

Зеркало Полупрозрачное зеркало быстродействующего типа

Вынесенная окулярная точка п рибл. 21 мм (от центра линзы окуляра)

Шторка окуляра

ЖК-экран (TFT) диагональю 7,5 см (3,0"), прибл. 920 тыс. пикселей

Встроенная вспышка GN (ISO 100, м) — 9,2

Время восстановления встроенной вспышки п рибл. 2 с

Компенсация экспозиции при съемке со вспышкой +/- 2EV с шагом 1/2 или 1/3

Синхронизация по второй шторке

Разъем «Горячий башмак»

Совместимость со внешними вспышкам и — E-TTL II со вспышками Speedlite серии EX

Режимы работы затвора Покадровый, Серийный, Автоспуск (2 с, 10 с, 10 с + непрерывная съемка 2-10)

Серийная съемка м акс. п рибл. 3 кадра/сек. для прибл. 150 изображений JPEG, 11 изображений RAW

Режим Live View

Формат фотоснимка JPEG: высокое качество, нормальное качество (совместимость с Exif 2.30) / файловая система Design rule for Camera File system (2.0); RAW: RAW (14 бит, оригинальный RAW-файл второй версии от Canon). Совместимость с форматом заказа цифровой печати [DPOF] версии 1.1

Одновременная запись RAW+JPEG (RAW + JPEG большого разрешения)

Размер изображения JPEG 3:2: (L) 6000 x 4000, (M) 3984 x 2656, (S1) 2976 x 1984, (S2) 1920 x 1280, (S3) 720 x 480; JPEG 4:3: (L) 5328 x 4000, (M) 3552 x 2664, (S1) 2656 x 1992, (S2) 1696 x 1280, (S3) 640 x 480; JPEG 16:9: (L) 6000 x 3368, (M) 3984 x 2240, (S1) 2976 x 1680 (S2) 1920 x 1080, (S3) 720 x 408; JPEG 1:1: (L) 4000 x 4000, (M) 2656 x 2656, (S1) 1984 x 1984, (S2) 1280 x 1280, (S3) 480 x 480; RAW: (RAW) 6000 x 4000

Формат видеофайлов; MOV (видео: H.264 с межкадровым сжатием (IPB), звук: Linear PCM, уровень записи может быть вручную настроен пользователем)

Размеры видеофайлов: 1920 x 1080 (30; 25; 24 кадра/сек.); 1280 x 720 (60, 50 кадров/сек.); 640 x 480 (30, 25 кадров/сек.)

Продолжительность видеозаписи; м аксимальная продолжительность 29 мин 59 cек., максимальный размер файла 4 ГБ

Гистограмма; я ркость, RGB, в ыделение переэкспонированных зон

Поддержка GPS-приемника GP-E2

Подключение по NFC доступно только для совместимых устройств Canon или Android.

Тип карт памяти SD, SDHC или SDXC

1 x литиево-ионный аккумулятор LP-E10