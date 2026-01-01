 Canon EOS 2000D Kit 18-55 IS II зеркальный фотоаппарат

Характеристики:
- Тип датчика прибл. 22,3x14,9 мм CMOS
- Эффективные пиксели прибл. 24,1 мегапикселя
- Общее количество пикселей прибл. 24,7 мегапикселя
- Соотношение сторон 3:2
- Очистка датчика изображения - ручная чистка и получение данных для удаления пыли
- Тип процессора DIGIC 4+
- Крепление объектива Объективы EF/EF-S
- Тип фокусировки Через оптический видоискатель:Система определения разности фаз при формировании вторичного изображения TTL при помощи специального датчика автофокусировки; В режиме Live View на ЖК-дисплее: Автофокусировка с определением контрастности
- Рабочий диапазон автофокусировки: Через оптический видоискатель: центральная точка AF: EV 0–18 (при комнатной температуре и ISO100); В режиме Live View на ЖК-экране: EV 1–18 (при комнатной температуре и ISO100)
- Режимы AF: Интеллектуальная автофокусировка AI Focus (автоматическое переключение между режимами покадровой автофокусировки One-Shot AF и следящей автофокусировки AI Servo AF); Покадровая автофокусировка AI Servo (Следящая автофокусировка)
- Режимы замера экспозиции
Оценочный, через двухслойный 63-зонный датчик замера экспозиции (связан со всеми точками автофокусировки); Частичный (по центру, прибл. 10% площади видоискателя); доступен центрально-взвешенный замер
- Диапазон работы экспонометрического устройства: Через оптический видоискатель: EV 1–20 (при комнатной температуре, ISO 100, оценочный замер); В режиме Live View на ЖК-дисплее: EV 0–20 (при комнатной температуре, ISO 100, оценочный замер)
- Компенсация экспозиции +/-5 EV с шагом 1/3 или 1/2 (можно сочетать с автоматическим брекетингом (AEB)).
- Брекетинг автоэкспозиции (AEB) 3 кадра +/- 2 EV с шагом 1/2 или 1/3
- Чувствительность ISO АВТО (100-6400), 100-6400 с шагом 1 ступень Доступно расширение ISO до H: 128001 Во время видеосъемки: Auto (100-6400), 100-6400 (целая ступень)
- Фокальный затвор с электронным управлением, с электронной первой шторкой
- Выдержка 30–1/4000 с (с шагом 1/2 или 1/3), ручная длительная выдержка (Полный диапазон выдержек. Доступный диапазон зависит от режима съемки).
- Автоматический подбор баланса белого с помощью матрицы
- Видоискатель — Пентазеркало
- Зеркало Полупрозрачное зеркало быстродействующего типа
- Вынесенная окулярная точка прибл. 21 мм (от центра линзы окуляра)
- Шторка окуляра
- ЖК-экран (TFT) диагональю 7,5 см (3,0"), прибл. 920 тыс. пикселей
- Встроенная вспышка GN (ISO 100, м) — 9,2
- Время восстановления встроенной вспышки прибл. 2 с
- Компенсация экспозиции при съемке со вспышкой +/- 2EV с шагом 1/2 или 1/3
- Синхронизация по второй шторке
- Разъем «Горячий башмак»
- Совместимость со внешними вспышками — E-TTL II со вспышками Speedlite серии EX
- Режимы работы затвора Покадровый, Серийный, Автоспуск (2 с, 10 с, 10 с + непрерывная съемка 2-10)
- Серийная съемка макс. прибл. 3 кадра/сек. для прибл. 150 изображений JPEG, 11 изображений RAW
- Режим Live View
- Формат фотоснимка JPEG: высокое качество, нормальное качество (совместимость с Exif 2.30) / файловая система Design rule for Camera File system (2.0); RAW: RAW (14 бит, оригинальный RAW-файл второй версии от Canon). Совместимость с форматом заказа цифровой печати [DPOF] версии 1.1
- Одновременная запись RAW+JPEG (RAW + JPEG большого разрешения)
- Размер изображения JPEG 3:2: (L) 6000 x 4000, (M) 3984 x 2656, (S1) 2976 x 1984, (S2) 1920 x 1280, (S3) 720 x 480; JPEG 4:3: (L) 5328 x 4000, (M) 3552 x 2664, (S1) 2656 x 1992, (S2) 1696 x 1280, (S3) 640 x 480; JPEG 16:9: (L) 6000 x 3368, (M) 3984 x 2240, (S1) 2976 x 1680 (S2) 1920 x 1080, (S3) 720 x 408; JPEG 1:1: (L) 4000 x 4000, (M) 2656 x 2656, (S1) 1984 x 1984, (S2) 1280 x 1280, (S3) 480 x 480; RAW: (RAW) 6000 x 4000
- Формат видеофайлов; MOV (видео: H.264 с межкадровым сжатием (IPB), звук: Linear PCM, уровень записи может быть вручную настроен пользователем)
- Размеры видеофайлов: 1920 x 1080 (30; 25; 24 кадра/сек.); 1280 x 720 (60, 50 кадров/сек.); 640 x 480 (30, 25 кадров/сек.)
- Продолжительность видеозаписи; максимальная продолжительность 29 мин 59 cек., максимальный размер файла 4 ГБ
- Гистограмма; яркость, RGB, выделение переэкспонированных зон
- Поддержка GPS-приемника GP-E2
- Подключение по NFC доступно только для совместимых устройств Canon или Android.
- Тип карт памяти SD, SDHC или SDXC
- 1 x литиево-ионный аккумулятор LP-E10
- Источники питания и зарядные устройства: Зарядное устройство LC-E10E, компактный блок питания CA-PS700, переходник постоянного тока DR-E